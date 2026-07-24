Куда справедливее в наши дни будет праздновать не само провальное декабристское восстание, погубившее почти 1300 ни в чем не повинных русских солдат, а другую дату – 200-летие приговора 125 участникам заговора, объявленного 24 июля 1826 года.5 комментариев
МВД: Виновник гибели шести подростков в Татарстане водил без прав
За рулем автомобиля Chevrolet, попавшего в смертельное ДТП в Татарстане, находился 30-летний мужчина без водительских прав, сообщили в региональном управлении МВД.
«Выяснилось, что за рулем автомобиля находился 30-летний мужчина, который не имел права управления транспортными средствами», – пояснили в ведомстве, передает ТАСС.
По данным ГУ МЧС по республике, легковой автомобиль врезался в дерево, после чего салон загорелся. В машине находились семь человек, шесть из них погибли на месте. Предварительно установлено, что жертвами стали подростки 15-16 лет.
Единственный выживший в аварии подросток получил 30% ожогов тела. Он доставлен в Детскую республиканскую клиническую больницу в Казани
Врачи оценивают его состояние как тяжелое, но стабильное. Пациент находится в сознании и получает всю необходимую помощь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, жертвами этой ночной автокатастрофы с участием легкового автомобиля Chevrolet Lanos стали шесть человек. Следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.