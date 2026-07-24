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Путин поздравил президента Узбекистана Мирзиеева с днем рождения
Президент Владимир Путин направил поздравление узбекистанскому коллеге Шавкату Мирзиееву с днем рождения, отметив вклад узбекистанского лидера в укрепление стратегического партнерства и союзничества между двумя странами.
«Примите сердечные поздравления по случаю Вашего Дня рождения. Ваша деятельность на посту главы государства ознаменована успешным социально-экономическим развитием Узбекистана, ростом его авторитета на мировой арене. Трудно переоценить Ваш многолетний личный вклад в упрочение российско-узбекистанского всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества», – говорится в телеграмме, направленной президенту Узбекистана.
Ее текст приводится на сайте Кремля.
Российский лидер высоко оценил многолетние усилия коллеги, направленные на развитие всеобъемлющего двустороннего сотрудничества.
«Искренне дорожу нашими добрыми, товарищескими отношениями. И конечно, буду рад продолжению конструктивного диалога и тесной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня», – добавил Путин.
Он пожелал коллеге крепкого здоровья, благополучия и новых достижений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году российский лидер также поздравлял узбекистанского президента с днем рождения.
В мае 2026 года Владимир Путин назвал приезд Шавката Мирзиеева на Парад Победы знаком особых отношений. Вскоре после этого главы государств обсудили по телефону актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.