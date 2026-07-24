Банк UBS зафиксировал двукратное ускорение роста мирового благосостояния

UBS: Благосостояние населения планеты в 2025 году росло вдвое быстрее

Tекст: Мария Иванова

Совокупное личное состояние людей в мире в 2025 году выросло на 10,8% в долларовом выражении, передает РИА «Новости». Этот показатель более чем вдвое превысил темпы роста, зафиксированные в 2023 и 2024 годах.

«В 2025 году мировое благосостояние выросло третий год подряд», – отмечают авторы доклада Global Wealth Report 2026 швейцарского банка UBS. Аналитики связывают такой рост с высокой динамикой финансовых рынков в большинстве стран мира, а также со значительным увеличением стоимости нефинансовых активов.

По данным исследования, около 15% взрослого населения планеты владеют чистыми активами на сумму от 100 тысяч до 1 млн долларов. При этом доля людей с активами от 10 до 100 тыс. долларов составляет чуть более 41%, что практически равно числу тех, чьи активы оцениваются менее чем в 10 тыс. долларов. Лишь 1,5% населения мира располагают состоянием свыше 1 млн долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия заняла второе место в мире по темпам роста благосостояния.

Эксперты международной организации Oxfam отметили рекордное увеличение состояния мировых миллиардеров до 18,3 трлн долларов.

Совокупный капитал 20 богатейших российских предпринимателей с начала года вырос почти на 22 млрд долларов.