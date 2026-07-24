Ударами по КТК Украина больше помогает, чем вредит России

Tекст: Ольга Самофалова

Нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) временно приостановил прокачку нефти, сообщили РИА Новости в компании. Перевалка нефти с терминала КТК была приостановлена в конце прошлой недели, когда танкеры подверглись целенаправленной террористической атаке БПЛА.

Нефтепроводная система КТК - это крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. И это основной маршрут для Казахстана на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК.

«Всего с КТК в разные периоды экспорт может составлять 1,3-1,7 млн баррелей в сутки, в основном это как раз нефть из Казахстана. На наш взгляд, перенаправить такие объемы Казахстан не может - альтернатив КТК на данный момент у страны нет. В лучшем случае несколько сотен тысяч баррелей в сутки получится перенаправить в Китай или по нефтепроводу в РФ, но у этих маршрутов есть логистические и инфраструктурные ограничения», - говорит Сергей Кауфман, аналитик ФГ «Финам». А это значит, что Казахстану приходится снижать добычу.

«Через КТК идет более 80% казахстанского экспорта, план на июль – около 1,6 млн баррелей в сутки. Шестые сутки этот объем не уходит на рынок. Когда танкеры перестали подходить к причалам, нефть пошла в парк, пока он не заполнился. Дальше буфера нет, поэтому режется добыча. Минэнерго Казахстана снижение подтвердило. По неофициальной информации на Тенгизе суточная добыча 22 июля упала с 925 до 406 тыс. Баррелей», - говорит эксперт по международным проектам ИРТТЭК Михаил Вакилян.

Убытки только из-за потери экспорта нефти может доходить до сотен миллионов долларов в сутки. По подсчетам Вакиляна, валовая стоимость невывезенного объема при нынешних котировках составляет порядка 120–130 млн долларов в сутки, при текущем частичном сокращении добычи - ближе к 85 млн долларов.

Таким образом, шестидневный простой можно оценить в 780 млн долларов убытка, за две недели остановки экспорта потери будут уже 1,8 млрд долларов, за месяц - почти 4 млрд долларов.

«Впрочем, нефть, оставшаяся в пласте, никуда не исчезает. Она будет добыта позже, поэтому реальная потеря складывается из стоимости денег во времени, возможного ущерба пласту при резкой остановке и штрафов по контрактам»,- говорит Вакилян.

.«На наш взгляд, смысла наносить удары по КТК действительно нет. Во-первых, добычей нефти в Казахстане занимаются среди прочего американские компании (например, Chevron), что может усложнить отношения Украины и США», - говорит Кауфман. В числе пострадавших от ударов по КТК не только сам Казахстан и Россия, которой принадлежит 31% консорциума, но международные компании. В числе грузоотправителей КТК также международные компании: это Chevron и ExxonMobil по Тенгизу, Eni, Shell и TotalEnergies по Кашагану, Shell и Eni по Карачаганаку, отмечает Вакилян.

Во-вторых, основными покупателями нефти из Казахстана по данному маршруту являются страны ЕС и Турция, то есть преимущественно союзники Украины, говорит Кауфман. «Основной рынок сорта CPC Blend – средиземноморские и северо-европейские НПЗ. Они лишаются этих баррелей ровно тогда, когда из-за ситуации вокруг Ормуза сокращаются ближневосточные поставки. Реакцию котировок объясняет именно совпадение двух узких мест»,- замечает Вакилян.

В-третьих, в условиях, когда из-за конфликта на Ближнем Востоке мировой рынок нефти и так вернулся в состояние дефицита, такие удары выглядят удивительно, так как дополнительно осложняют и без того непростую ситуацию с нефтью в странах ЕС, говорит Кауфман.

Наконец, своими ударами Украина помогает в целом России зарабатывать на растущих ценах на нефть.

«Удары по КТК локально являются одной из причин роста цен на нефть, что увеличивает доходы РФ от ее экспорта. Причем, потери российских компаний из-за ударов по КТК намного меньше, чем выигрыш от роста цен на нефть всей страны»,

- заключает Кауфман.

Однако Украина все равно продолжает бить по КТК. Эта ситуация далеко не единственная. Ранее беспилотники наносили удары по насосным станциям, которые обеспечивают прокачку произведенной в Казахстане нефти КТК. Это влияло на прокачку и добычу нефти. Также Украина била и по танкерам, которые были загружены нефтью, которая поступила по КТК. Причем, формально эта нефть в КТК не принадлежит Казахстану, так как ее собственником становятся американские компании, в том числе Shevron. Но это не мешает Украине атаковать их танкеры.