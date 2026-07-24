Воздушная тревога прозвучала в Киеве и пяти областях Украины

Tекст: Дмитрий Зубарев

Воздушная тревога была объявлена на Украине в субботу утром, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Согласно опубликованной информации, сигнал тревоги прозвучал в Киеве в 8.58, при этом время полностью совпало с московским.

Кроме столицы, оповещение о воздушной опасности было зафиксировано в ряде районов Киевской, Полтавской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

Ранее в Киеве и нескольких регионах Украины также объявлялась воздушная тревога.