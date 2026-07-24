Куда справедливее в наши дни будет праздновать не само провальное декабристское восстание, погубившее почти 1300 ни в чем не повинных русских солдат, а другую дату – 200-летие приговора 125 участникам заговора, объявленного 24 июля 1826 года.0 комментариев
Воздушная тревога прозвучала в Киеве и пяти областях Украины
Воздушная тревога объявлена в Киеве и пяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Воздушная тревога была объявлена на Украине в субботу утром, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно опубликованной информации, сигнал тревоги прозвучал в Киеве в 8.58, при этом время полностью совпало с московским.
Кроме столицы, оповещение о воздушной опасности было зафиксировано в ряде районов Киевской, Полтавской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей.
Ранее в Киеве и нескольких регионах Украины также объявлялась воздушная тревога.