  • Новость часаПо факту массированной атаки украинских дронов на Московский регион завели дело о теракте
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    Периоды обострения отношений с Ираном не связаны с Ираном как таковым. Они вызваны желанием ограничить поставки физической нефти и расходящимися от этого кругами по финансовой системе.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем детям доступ в Сеть

    Лучше помогать людям – и детям, и взрослым – обрести навыки взаимодействия с информацией, чем пытаться запереть их в безопасном коконе. Тем более что этот кокон может оказаться ненадежным.

    6 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева «Сикс-севен» – это не пароль, а сигнал

    Если изумленный школьный учитель спросит учеников, что они имеют в виду, когда радостно орут хором уже ставшее пресловутым «сикс-севен», он получит дружный ответ – ничего!

    28 комментариев
    20 июля 2026, 09:59 • Новости дня

    ФСБ предотвратила теракт против участника СВО на Ставрополье

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Ставропольском крае задержан мужчина, планировавший взорвать автомобиль бывшего военнослужащего по заданию украинских кураторов, сообщили в ФСБ.

    Задержан местный житель 1977 года рождения, действовавший по указанию Киева, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Жертвой должен был стать участник специальной военной операции.

    Подозреваемый установил контакт с представителем украинской разведки. Выполняя поручения куратора, он изучил место жительства участника спецоперации и начал собирать самодельное взрывное устройство. Злоумышленника задержали до того, как он успел осуществить задуманное.

    У задержанного изъяли компоненты для создания бомбы и средства связи с перепиской. Возбуждено уголовное дело о теракте, также рассматривается возможность квалификации его действий как государственная измена.

    Фигурант уже дал признательные показания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля суд в Краснодаре арестовал агента СБУ, готовившего убийство высокопоставленного российского военного.

    Весной силовики предотвратили подрыв машины сотрудника правоохранительных органов в Ставрополе.

    На прошлой неделе ФСБ в Севастополе предотвратила теракт у Памятного знака в честь 300-летия Российского флота.

    19 июля 2026, 21:31 • Новости дня
    Эксперты назвали стоимость восстановления разрушенных дронами складов RWB

    Восстановление уничтоженных дронами складов RWB оценили в 35,8 млрд рублей

    Tекст: Денис Тельманов

    Восстановление разрушенных в результате атаки беспилотников логистических комплексов маркетплейса Wildberries обойдется компании в 35,8 млрд рублей, при этом потери инфраструктуры составили около 7%.

    Затраты на реконструкцию поврежденных объектов в Электростали и Котовске могут достичь 35,8 млрд рублей, передает «Коммерсантъ». Атаки дронов вывели из строя почти 7% мощностей компании RWB, развивающей площадку Wildberries.

    Генеральный директор группы компаний «Мета» Максим Лещев подсчитал, что строительные работы обойдутся в 100 тыс. рублей за квадратный метр. «Общая стоимость работ составит 35,8 млрд рублей», – заявил эксперт. Другой источник на рынке недвижимости назвал сумму в 21,5 млрд рублей.

    Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев также оценил стоимость логопарков более чем в 20 млрд рублей. Аналитик подчеркнул, что цены на восстановительные работы продолжают неуклонно расти.

    Удары по логистическим центрам произошли в ночь на 18 июля 2026 года. Площадь возгорания в Подмосковье составила 250 тыс. квадратных метров, а в Тамбовской области – 108 тыс. квадратных метров. Жертвами происшествия стали восемь человек, еще 86 получили различные ранения.

    Руководство RWB пообещало оказать материальную поддержку семьям пострадавших сотрудников. Уцелевшие товары со сгоревших складов оперативно сняли с продажи. Сама компания пока не публиковала официальную оценку нанесенного ущерба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели локализовали основной очаг возгорания на складе в подмосковной Электростали.

    Работники распределительного центра в Котовске оперативно вывели коллег в безопасное место. Руководство компании пообещало выплатить семьям погибших сотрудников по два миллиона рублей.

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    19 июля 2026, 11:18 • Новости дня
    Названы три задачи авианосца «Шарль де Голль» в Средиземном море

    Макрон поручил авианосцу «Шарль де Голль» оценивать ситуацию на Украине

    Названы три задачи авианосца «Шарль де Голль» в Средиземном море
    @ CHRISTOPHE SIMON/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Авианосец «Шарль де Голль» ВМС Франции и его авианосная группа, которые недавно прибыли к французским берегам после пятимесячного развертывания в восточном Средиземноморье, были привлечены к миссии по оценке ситуации на Украине и в Ливане, заявил командующий группой адмирал Тибо Одо де Поссес.

    Авианосец ВМС Франции «Шарль де Голль» и сопровождающая его ударная группа недавно завершили развертывание в районе Ормузского пролива, передает ТАСС. Корабли привлекли к выполнении миссии по контролю обстановки в кризисных регионах, сообщил командующий группировкой адмирал Тибо Одо де Поссес.

    «Когда в начале марта мы прибыли в восточную часть Средиземного моря, президент республики Эмманюэль Макрон определил три приоритета. Первый заключался в обеспечении безопасности французских объектов, наших граждан и военнослужащих, развернутых в регионе», – заявил французский военачальник.

    По словам адмирала, вторым поручением главы государства стала защита Кипра как союзника Парижа и члена Евросоюза. Третьей задачей было продолжение оценки ситуации на Украине и в Ливане на фоне действий Израиля. При этом военный не стал уточнять конкретную роль кораблей при мониторинге украинского кризиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, флагман французского флота авианосец «Шарль де Голль» завершил свою длительную ближневосточную миссию. В порту Тулона корабль пройдет плановое техническое обслуживание. Весной президент Франции Эммануэль Макрон перебросил этот авианосец в акваторию Средиземного моря.

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    19 июля 2026, 19:30 • Видео
    Украина потеряла еще одного союзника в ЕС

    Болгария официально вышла из так называемой коалиции желающих, удивив этим многих в Европе. Как София решилась на подобное? И кто еще остался в этом антироссийском альянсе?

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    19 июля 2026, 14:02 • Новости дня
    Эксперт: Удары по Киеву нацелены на реальный военный результат

    Эксперт Кнутов: Удары по Киеву нацелены на реальный военный результат

    Эксперт: Удары по Киеву нацелены на реальный военный результат
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия наносит прицельные удары по военным объектам ВСУ в Киеве. Эти атаки призваны добиться вполне четкого результата – вывести из строя ВПК противника. И судя по результатам самой мощной баллистической атаки ВС РФ, Москва не намерена сбавлять обороты, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Если посмотреть на список пораженных в Киеве и области целей, то можно сделать вывод, что ВКС России сосредоточили усилия на предприятиях, производящих беспилотники и ракеты», – говорит военный эксперт Юрий Кнутов.

    При этом мощность удара была довольно серьезной, во многом превосходящая силы оппонентов, считает аналитик. Так, по данным ресурсов противника, в общей сложности было запущено порядка 40 баллистических ракет. И это неслучайно. «Баллистика более эффективна – ее сложно перехватить, и она гарантированно поражает цели», – объясняет собеседник.

    Кроме того, у Украины сейчас есть объективные проблемы с ПВО, что значительно увеличивает эффективность российских ударов. Между тем Кнутов обратил внимание на публикацию Минобороны в соцсетях. На фото изображен запуск ракеты «Искандер» и подпись: «Сегодня точно не финал – заряжены и продолжаем».

    По его мнению, это четкий сигнал – Россия не намерена останавливаться на пути достижения поставленных целей и не будет сбавлять обороты. «Обратите внимание на то, что делают ВСУ – наносятся удары по мирным объектам, по складам Wildberries, по автобусам, машинам скорой помощи… Другими словами, они ведут войну с простыми россиянами и делают это с одной целью – добиться медийного результата», – рассуждает спикер.

    «В то же время ВС России придерживаются тактики эффективных ударов, цель которых – выведение из строя ВПК Украины. Речь идет о разрушении логистических цепочек, используемых для доставки вооружений на фронт, сборочных цехов и предприятий, портов и мест хранения ГСМ», – перечислил аналитик.

    Резюмируя, Кнутов отметил, что у российских военных прослеживается четкая тенденция – делается все необходимое для того, чтобы ВПК Украины и средства доставки оружия НАТО из-за рубежа были парализованы. «И на этом фоне нет никаких сомнений в том, что удары по Киеву, а также другим городам не прекратятся до полной победы», – заключил эксперт.

    Минувшей ночью российская армия осуществила масштабную атаку высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военной промышленности, передает Минобороны. Основными целями стали предприятия в Киеве и области, а также портовая инфраструктура в Одесской области.

    В украинской столице поражены заводы «Радионикс», «Спецоборонмаш» и «Меридиан». Там производились системы управления и комплектующие для крылатых ракет, включая аналоги С-300 и «Нептун-МД». Кроме того, на одном из предприятий модернизировали оборудование для истребителей МиГ-29.

    Удары также пришлись по компании «Оаклайн» и сортировочному центру «Новой почты», где собирали и хранили ударные дроны и средства радиоэлектронной борьбы. В Киевской области уничтожен логистический комплекс, распределявший детали для дальнобойных беспилотников.

    Владимир Зеленский уже назвал баллистический удар по Киеву одним из самых масштабных. Он отметил, что минувшей ночью по целям выпустили более 40 ракет и 120 ударных беспилотников. В ликвидации последствий задействовали почти 600 спасателей, известно об одном погибшем и 16 пострадавших.

    Всего за неделю зафиксировано применение около 1450 дронов, свыше 1640 управляемых авиабомб и 99 ракет. Зеленский, пользуясь случаем, подчеркнул острую необходимость в регулярных поставках западных систем противовоздушной обороны.

    «Сегодняшний российский ракетный удар уничтожил завод и склады украинской компании UKRTAC, крупного производителя военного снаряжения», – заявил директор по развитию предприятия Северион Дангадзе, передает Страна.ua. Он назвал обстрел «самой большой трагедией в истории компании».

    Видео последствий ударов по Киеву смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    19 июля 2026, 19:29 • Новости дня
    ВКС России поразили два судна в порту Одессы

    ВКС России поразили два судна с военными грузами в порту Одессы

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска нанесли удар по двум судам типа «балкер», перевозившим грузы военного назначения на рейде порта Одессы.

    Вооруженные силы России успешно атаковали два морских судна с военными грузами в порту Одессы, передает РИА «Новости». Удары были нанесены самолетами Воздушно-космических сил и беспилотниками.

    «Кроме того, самолетами ВКС России и беспилотными летательными аппаратами поражены: два морских судна типа «балкер» с грузом военного назначения на рейде порта «Одесса»», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

    В течение дня российские военные продолжили наносить удары по украинским портам и судам, которые используются в интересах украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские беспилотники поразили три сухогруза с военным снаряжением в портах Южный и Одесса.

    Несколькими днями ранее армия России нанесла массированный удар по портовой инфраструктуре Одесской области.

    До этого военные уничтожили еще три перевозивших военные грузы украинских судна.

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    19 июля 2026, 16:31 • Новости дня
    ВС России поразили газоперерабатывающий завод в Харьковской области
    ВС России поразили газоперерабатывающий завод в Харьковской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы России успешно атаковали газоперерабатывающий завод противника в районе населенного пункта Андреевка Харьковской области в рамках специальной военной операции.

    Российские подразделения нанесли огневое поражение украинскому газоперерабатывающему заводу в районе Андреевки, передает РИА «Новости».

    Кроме того, группировка войск «Восток» в результате решительных действий освободила населенный пункт Вольное в Днепропетровской области.

    Подразделения других группировок, в том числе «Север», «Запад», «Юг» и «Центр», улучшили свои тактические положения и заняли более выгодные рубежи. Войска нанесли поражение живой силе и технике множества украинских бригад в Харьковской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской областях и Донецкой народной республике. Потери противника на этих направлениях составили сотни военнослужащих и десятки единиц техники.

    Российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили места сборки дронов, объекты инфраструктуры и пункты дислокации ВСУ в 149 районах. Средства ПВО сбили две ракеты «Нептун-МД», восемь авиабомб, снаряд HIMARS и 678 беспилотников. Черноморский флот уничтожил два безэкипажных катера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска продвинулись на всех направлениях спецоперации. За двое суток до этого украинская армия потеряла порядка 1450 военнослужащих. Неделей ранее подразделения Вооруженных сил РФ улучшили свое положение в Харьковской области.

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    19 июля 2026, 12:23 • Новости дня
    Зеленский назвал баллистический удар по Киеву одним из самых масштабных
    Зеленский назвал баллистический удар по Киеву одним из самых масштабных
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате одной из самых массированных баллистических атак ВС РФ полностью уничтожили производственные мощности и склады украинского предприятия, выпускающего бронежилеты для армии, сообщил Владимир Зеленский.

    «В течение этой ночи Россия совершила одну из самых массированных баллистических атак на Киев», – написал Зеленский в Telegram-канале. Он отметил, что минувшей ночью по целям выпустили более 40 ракет и 120 ударных беспилотников. В ликвидации последствий задействовали почти 600 спасателей, известно об одном погибшем и 16 пострадавших.

    Всего за неделю зафиксировано применение около 1450 дронов, свыше 1640 управляемых авиабомб и 99 ракет. Политик подчеркнул острую необходимость в регулярных поставках западных систем противовоздушной обороны.

    «Сегодняшний российский ракетный удар уничтожил завод и склады украинской компании UKRTAC, крупного производителя военного снаряжения», – заявил директор по развитию предприятия Северион Дангадзе, передает Страна.ua.

    Он назвал сегодняшний обстрел «самой большой трагедией в истории компании».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России поразили оборонные предприятия в Киеве.

    Военный корреспондент Александр Коц сообщил об уничтожении заводов по производству ракетных систем.

    В начале месяца Владимир Зеленский признал бессилие украинской противовоздушной обороны перед баллистическими ракетами.

    Фото последствий российских ударов по военным объектам на Украине опубликованы в канале газеты ВЗГЛЯД в Маx здесь и здесь.

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    19 июля 2026, 13:39 • Новости дня
    Bloomberg: Зеленский выбрал Корецкого премьером, чтобы пережить зиму

    Bloomberg: Главной задачей нового премьера Украины станет подготовка к зиме

    Bloomberg: Зеленский выбрал Корецкого премьером, чтобы пережить зиму
    @ STRINGER/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Кабинет министров Украины возглавил бывший топ-менеджер энергетических компаний Сергей Корецкий, которому поручено защитить инфраструктуру страны от разрушения в период грядущих холодов.

    Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Корецкого новым премьер-министром страны, передает Bloomberg. Главной задачей нового главы правительства станет укрепление энергетической и тепловой инфраструктуры для предотвращения масштабных отключений, подобных тем, что произошли прошлой зимой.

    Кандидатуру 48-летнего Корецкого утвердил украинский парламент. Ранее он не имел политического опыта и работал в частном секторе, а в 2022 году возглавил крупнейшую нефтедобывающую компанию страны «Укрнафта». «Тот факт, что Корецкий является новичком в политике, на данном этапе на самом деле является для него преимуществом», – заявил профессор политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань.

    По словам аналитика банка Dragon Capital Дениса Саквы, под руководством Корецкого «Укрнафта» получила около одного млрд долларов чистой прибыли в 2023-2024 годах. В мае прошлого года он также возглавил «Нафтогаз Украины», где успешно привлек финансирование от международных структур и избежал обвинений в коррупции.

    Бывший премьер-министр Денис Шмыгаль был переназначен на должности министра энергетики и первого вице-премьера. В ходе утверждения в парламенте Корецкий отметил, что предстоящая зима может стать еще более сложной для страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские депутаты утвердили Сергея Корецкого на должность главы правительства. Ранее Владимир Зеленский отправил в отставку предыдущего премьер-министра Юлию Свириденко. Новый руководитель кабинета министров предупредил граждан о серьезных испытаниях для энергетического сектора предстоящей зимой.

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    19 июля 2026, 10:55 • Новости дня
    Беспилотники ВСУ ударили по двум танкерам в Черном море

    Tекст: Дарья Григоренко

    Во время погрузки сырья на терминале Каспийского трубопроводного консорциума украинские дроны нанесли удар по судам с международными экипажами, однако разлива нефти не произошло.

    Инцидент произошел 19 июля на выносных причальных устройствах. Как пишет ТАСС, целью удара стали суда ASIA и NISSOS IOS.

    «В ходе погрузочных операций на выносных причальных устройствах ВПУ-1 и ВПУ-3 два морских танкера ASIA, нефть компании «Тенгизшевройл» («Шеврон»), и NISSOS IOS, нефть компаний Кашаган Б. В. и Матен (АО НК «Казмунайгаз») подверглись целенаправленной террористической атаке с использованием беспилотных летательных аппаратов», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

    На борту находились международные экипажи под флагами Либерии и Маршалловых островов. В консорциуме уточнили, что пострадавших среди сотрудников и подрядчиков нет, а медицинская помощь морякам не потребовалась. Танкеры сохранили плавучесть, сейчас специалисты оценивают полученные повреждения.

    Из-за атаки погрузку нефти на терминале временно остановили. При этом разлива топлива в акваторию удалось избежать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля нефтяной танкер Nordic Zenith загорелся после двойной атаки в Черном море.

    В начале месяца пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал удары по судам террористической деятельностью Киева.

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    20 июля 2026, 08:25 • Новости дня
    Обломки сбитых дронов ВСУ повредили дома и автомобили в Подольске
    Обломки сбитых дронов ВСУ повредили дома и автомобили в Подольске
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате утренней атаки беспилотников на подмосковный Подольск зафиксированы повреждения котельной, частного и нескольких многоквартирных домов, сообщил глава Подольского городского округа Григорий Артамонов.

    «Повреждены: котельная на ул. Лапшенкова, частный дом в деревне Малое Толбино, несколько многоквартирных домов и автомобилей, зафиксированы падения БПЛА и обломков на территории предприятий и в жилых зонах», – заявил Артамонов, передает ТАСС.

    По словам руководителя муниципалитета, информация о жертвах и раненых не поступала. Угрозы для жителей кварталов в настоящее время нет. Все экстренные службы переведены в режим повышенной готовности.

    Весь причиненный ущерб будет зафиксирован и оценен, а пострадавшим окажут необходимую поддержку. Официальные данные будут дополняться по мере их поступления.

    Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о двух пострадавших при падении обломков сбитых дронов в Подольске и Домодедово.

    За ночь на подлете к Москве уничтожили более 400 дронов ВСУ.

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    20 июля 2026, 09:20 • Новости дня
    По факту массированной атаки украинских дронов на Московский регион завели дело о теракте
    По факту массированной атаки украинских дронов на Московский регион завели дело о теракте
    @ Борис Морозов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Расследование массированного удара украинских боевиков по Москве и области начали в Следственном комитете, произошедшее квалифицировано как террористический акт, сообщили в ведомстве.

    Следственный комитет России завел уголовное дело после масштабной атаки вооруженных сил Украины на столичный регион, передает РИА «Новости».

    «Возбуждено уголовное дело по факту теракта в связи с массированной атакой украинских вооруженных формирований в Московском регионе», – заявили в СК.

    Расследование направлено на установление всех обстоятельств очередных террористических актов.

    В ночь с воскресенья на понедельник над Россией сбили 381 украинский дрон.

    С вечера воскресенья на подлете к Москве уничтожили более 400 беспилотников ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте прошлого года следователи также возбуждали дело о теракте из-за налета беспилотников на столицу.

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    19 июля 2026, 23:31 • Новости дня
    Пленные ВСУ выбросили флаги с Зеленским и развернули триколор в Константиновке

    Пленные боевики ВСУ поблагодарили солдат ВС России за спасение

    Пленные ВСУ выбросили флаги с Зеленским и развернули триколор в Константиновке
    @ Скриншот с видео Max-канала Минобороны

    Tекст: Катерина Туманова

    Взятые в плен военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) поблагодарили российских бойцов за сохранение жизни после того, как командование отправило их на верную гибель в Константиновке делать пиар-видео об успехах ВСУ, сообщили в Минобороны России.

    Бойцы 425-го полка ВСУ «Скала» поблагодарили российских военных, которые сохранили им жизнь при взятии в плен. Командование ВСУ отправило Евгения Мосина и Сергея Столярского устанавливать украинские флаги в освобожденной российскими войсками Константиновке в ДНР.

    Тогда бойцы российской группировки «Южная» взяли солдат ВСУ в плен.

    «Нас послали в город Константиновка, зная, что она находится под контролем российских солдат. Наши побратимы погибли, нас оставили в живых <...> Спасибо четвертой бригаде <...> слава Российской Федерации!» – сказали пленные на видео, опубликованном Минобороны России.

    На видео Мосин и Столярский стоят с флагами Украины, к которым приколоты фотографии Владимира Зеленского и Александра Сырского. В ходе видеозаписи они их бросают и разворачивают российский триколор.

    Напомним, ВСУ потребовали любой ценой записывать видео о присутствии в Константиновке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 3 июля сообщил о полном освобождении Константиновки. Пленный военнослужащий 425-го отдельного штурмового полка «Скала» Вадим Кимаковский рассказал о неосведомленности командования ВСУ реальной ситуацией на участке фронта. Российские военные 19 июля взяли в плен украинских штурмовиков в Константиновке.

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    20 июля 2026, 08:18 • Новости дня
    Мирошник пообещал «отдельный» ответ за атаку дронов на Москву

    Tекст: Вера Басилая

    Посол по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что большая часть из 400 БПЛА, летевших на Москву была нейтрализована на дальних подступах, за покушение на столицу будет «отдельная благодарность» ВСУ.

    «Зеленскому за деньги Запада нужно продемонстрировать способность хотя бы к терроризму, но выходит пшик», – заявил Мирошник в Telegram-канале, комментируя ночную атаку беспилотников.

    Мирошник подчеркнул, что «400 дронов – это огромная армада, способная закрыть все небо», однако российская противовоздушная оборона успешно разобрала эту атаку. За покушение на столицу, по его словам, последует «отдельная благодарность» со стороны России.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин более 400 вражеских беспилотников летели в направлении Московского региона, большая часть была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, а 85 БПЛА уничтожено на подлете к Москве.

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    19 июля 2026, 18:41 • Новости дня
    В зоне СВО ликвидирован 23-летний капитан ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В зоне проведения специальной военной операции уничтожен офицер украинской армии Александр Любарец, попавший на фронт прямо со студенческой скамьи.

    Российские военные ликвидировали в зоне боевых действий командира украинских подразделений, передает ТАСС. Офицер оказался на передовой будучи курсантом второго курса военного училища.

    Представитель российских силовых структур подтвердил гибель военнослужащего. «В зоне СВО был ликвидирован капитан ВСУ Александр Любарец. Здесь важно отметить, что ему было всего 23 года, а в зону боевых действий он был отправлен из военного училища на втором курсе», – сообщил источник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие узнали о назначении курсантов военных училищ командирами взводов ВСУ.

    В ноябре прошлого года российские силы уничтожили в Харьковской области 21-летнего выпускника Академии Госпогранслужбы Украины.

    В январе текущего года представители силовых структур сообщили о ликвидации пяти украинских офицеров на различных участках фронта.

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    19 июля 2026, 15:06 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударах по наемникам в Одесской области

    Под Одессой поражены портовая инфраструктура и базы с наемниками

    Tекст: Денис Тельманов

    Масштабная атака затронула стратегически важные порты, склады с военной техникой и тренировочные базы, где могли находиться иностранные боевики.

    Серия мощных взрывов прогремела на территории портов и военных объектов региона, передает РИА «Новости». Основными целями стали логистические узлы, через которые осуществлялась перевалка топлива и грузов военного назначения для украинской армии.

    Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев уточнил детали произошедшего. «Удары были нанесены по порту Южный, тренировочной базе в районе Каролино-Бугаза и военному складу в Черноморске», – заявил он.

    По предварительным данным, в пораженном учебном центре тайно размещались иностранные наемники и добровольческие подразделения.

    Ранее российское оборонное ведомство уже отчитывалось об уничтожении резервуаров с горюче-смазочными материалами в порту Южный.

    Кроме того, регулярными целями становились грузовые суда, задействованные в скрытой перевозке западных вооружений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска нанесли удары по объектам топливной инфраструктуры в портах Одессы и Черноморска.

    В результате этих атак военные поразили критически важные логистические узлы украинской армии.

    Министерство обороны России сообщило об уничтожении цехов по производству беспилотных летательных аппаратов.

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    20 июля 2026, 07:15 • Новости дня
    «Северяне» узнали о деятельности сторонников Порошенко в городе Нежин

    ВС России узнали, как сторонники Порошенко в Нежине помогают ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки преодолели новые рубежи на ключевых направления фронта и узнали, что в Черниговской области сторонники Петра Порошенко, внесенного в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, помогают ВСУ.

    «В Черниговской области в городе Нежин сторонники Порошенко оборудовали несколько складов военных товаров и имущества двойного назначения, которое выдаётся военнослужащим штурмовых подразделений ВСУ», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Они добавили, что накануне местные жители попытались выгнать националистов ВСУ, которые прибыли за «гуманитаркой» в военной форме и заняли несколько домов для временного размещения личного состава. Но тщетно.

    На Сумском направлении в Шосткинском районе «Северяне» ведут стрелковые бои в Уланово и на подступах к Малой Слободке. Родственники солдат ВСУ из лесов под Уланово сообщают, что 10 дней они на позиции без обеспечения. При попытке солдат сдаться в плен заградотряд ВСУ атаковал своих FPV-дронами.

    При этом в Сумском районе штурмовики «Севера» продвинулись на 21 участке до 400 метров. Не прекращаются бои в Рыжевке, Писаревке, Могрице, Марьино, в селе Новая Сечь, посёлке Хотень, окрестностях и в лесных массивах южнее Иволжанского.

    В Краснопольском районе стрелковые бои идут в лесных массивах и приграничном селе Проходы.

    На Харьковском направлении стрелковые бои гремят в сёлах Волоховское, Захаровка, Юрченково, посёлке Белый Колодезь, севернее Бакшеевки, около Шевченково и в лесных массивах Волчанского района.

    На Волчанском направлении штурмовики продвинулись на 14 участках до 700 метров.

    Попытка ВСУ контратаковать силами группы колумбийских наемников между сёлами Бакшеевка и Захаровка в результате комплексного огневого воздействия «Северян» закончилась уничтожением большей части живой силы, оставшиеся бежали в обратном направлении.

    На Великобурлукском направлении штурм-группы ведут стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, в лесных массивах около сёл Артельное, Бударки и Землянки.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 250 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 90 в Харьковской областях)», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» узнали, как ВСУ собрались донести Зеленскому «правду о ситуации на фронте». Эксперт объяснил карательные планы Киева в Черниговской области.

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