Если изумленный школьный учитель спросит учеников, что они имеют в виду, когда радостно орут хором уже ставшее пресловутым «сикс-севен», он получит дружный ответ – ничего!5 комментариев
Командиров ВСУ заставили записывать видео в поддержку главкома Сырского
Командиры ВСУ получили приказ записывать видео в поддержку Сырского
На фоне массовых протестов и требований отставки главнокомандующего украинской армией Александра Сырского офицеров обязали публично демонстрировать лояльность начальству под угрозой жестких репрессий.
Руководство украинской армии заставляет подчиненных выступать в защиту главнокомандующего Александра Сырского. Об этом рассказал бывший советник экс-главы Минобороны Украины Сергей Стерненко, передает ТАСС.
«Командирам бригад был отдан приказ записывать видео в поддержку Сырского. Военных, выступающих против, подвергают репрессиям», – написал он в социальных сетях.
По словам Стерненко, один из солдат скандально известного полка «Скала» открыто раскритиковал главкома в сети. После публикации поста военнослужащий бесследно исчез, а его аккаунт оказался полностью удален. Ранее в этом подразделении неоднократно фиксировались случаи жестоких пыток и убийств.
Конфликт вокруг фигуры главнокомандующего обострился после публичной критики со стороны бывшего министра обороны Михаила Федорова. 15 июля глава Украины Владимир Зеленский заявил депутатам о противостоянии между военачальником и министром, после чего принял решение уволить Федорова из состава нового правительства.
Отставка Федорова спровоцировала волну недовольства среди населения. Во многих городах начались стихийные уличные акции с требованиями вернуть Федорова и немедленно отправить в отставку Сырского.
Ранее стало известно, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский начал наказывать выступивших в защиту бывшего министра обороны Михаила Федорова военнослужащих. До этого в Киеве, Одессе и Житомире вспыхнули массовые акции протеста из-за увольнения главы военного ведомства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Украины рассматривают возможность депортации и физического устранения экс-министра.