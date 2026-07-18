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Российские войска нанесли удары по портам Одессы и Черноморска
Российские военные продолжили групповые удары высокоточным оружием и беспилотниками по объектам портовой инфраструктуры и судам, обеспечивающим украинскую армию, сообщили в Минобороны.
В ночь на 18 июля Вооруженные силы России нанесли новые удары по военным целям на Украине, передает Минобороны.
В порту Одессы поражена инфраструктура, предназначенная для разгрузки горюче-смазочных материалов, а также резервуары с топливом для ВСУ.
В Черноморске Одесской области удар пришелся на контейнеровоз, с которого сгружали боеприпасы. Кроме того, в районе острова Змеиный на переходе морем был поражен сухогруз с военными грузами.
В районе населенного пункта Рыбаковка, расположенного в 14 километрах западнее Очакова, уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина берегового ракетного комплекса «Нептун-2».
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные атаковали портовую инфраструктуру в Одессе и Черноморске.
Днем ранее беспилотник «Герань-2» поразил судно с партией вооружения для украинской армии.
До этого высокоточные удары уничтожили сухогрузы и контейнеровоз в Днепро-Бугском морском торговом порту.