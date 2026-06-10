Лавров высказался о планах президента Финляндии Стубба сдерживать Россию

Tекст: Ольга Иванова

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отреагировал на слова президента Финляндии Александра Стубба о сдерживании России, передает ТАСС. Заявление прозвучало на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ в Казани.

«Мы, сказал он, возвращаемся к корням альянса, то есть к коллективной системе сдерживания России. Он там без году неделя в НАТО, а уже понимает, что альянс для того и создан был, чтобы сдерживать сначала Советский Союз, а потому уже РФ, что все разговоры о партнерстве – это было так, для вида», – подчеркнул руководитель министерства.

По словам дипломата, недавнее вступление Хельсинки в Североатлантический альянс не мешает финскому лидеру активно продвигать идеи открытого противостояния. Лавров отметил, что подобные высказывания лишь подтверждают изначальную направленность военного блока против Москвы, несмотря на прежние заверения западных стран о партнерских отношениях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сенатор Владимир Джабаров исключил возможность посредничества Александра Стубба на переговорах Москвы и Брюсселя.

Ранее глава российского МИД напомнил о нарушении Хельсинки обязательств по вечному нейтралитету.

Сам финский лидер подтвердил стратегическую значимость своей страны для сдерживания России.