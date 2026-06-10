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Лавров высказался о планах президента Финляндии «сдерживать Россию»
Лавров высказался о планах президента Финляндии Стубба сдерживать Россию
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал недавние заявления Александра Стубба о необходимости возвращения альянса к коллективной системе противостояния Москве.
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отреагировал на слова президента Финляндии Александра Стубба о сдерживании России, передает ТАСС. Заявление прозвучало на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ в Казани.
«Мы, сказал он, возвращаемся к корням альянса, то есть к коллективной системе сдерживания России. Он там без году неделя в НАТО, а уже понимает, что альянс для того и создан был, чтобы сдерживать сначала Советский Союз, а потому уже РФ, что все разговоры о партнерстве – это было так, для вида», – подчеркнул руководитель министерства.
По словам дипломата, недавнее вступление Хельсинки в Североатлантический альянс не мешает финскому лидеру активно продвигать идеи открытого противостояния. Лавров отметил, что подобные высказывания лишь подтверждают изначальную направленность военного блока против Москвы, несмотря на прежние заверения западных стран о партнерских отношениях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сенатор Владимир Джабаров исключил возможность посредничества Александра Стубба на переговорах Москвы и Брюсселя.
Ранее глава российского МИД напомнил о нарушении Хельсинки обязательств по вечному нейтралитету.
Сам финский лидер подтвердил стратегическую значимость своей страны для сдерживания России.