Продюсер раскрыл секрет стодолларовой квартиры матери Крутого в Майами

Мать композитора Игоря Крутого получила квартиру в Майами за 100 долларов

Tекст: Мария Иванова

Музыкальный продюсер Сергей Дворцов подтвердил передачу недвижимости за границей матери известного российского композитора, передает РИА «Новости».

Ранее в Сети появилась информация о том, что женщина стала владелицей трехкомнатных апартаментов в Майами.

Выяснилось, что недвижимость пенсионерке продала ее дочь Алла Баратта. «Светлана Крутая, мама Игоря Крутого, действительно, стала владелицей квартиры в Майами, стоимость которой составила всего 100 долларов. Игорь и Алла заранее позаботились о своей маме, чтобы она прожила свою старость достойно», – сказал Дворцов.

По словам эксперта, инициатором сделки выступил сам композитор. Это было сделано специально для того, чтобы избавить пожилую женщину от лишних бытовых проблем и забот.

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