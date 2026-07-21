Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием, есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре, которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.5 комментариев
Продюсер раскрыл секрет стодолларовой квартиры матери Крутого в Майами
Мать композитора Игоря Крутого получила квартиру в Майами за 100 долларов
Дети 92-летней Светланы Крутой заранее позаботились о комфортной старости матери, оформив на нее элитную недвижимость в США за символическую плату, пояснил музыкальный продюсер Сергей Дворцов.
Музыкальный продюсер Сергей Дворцов подтвердил передачу недвижимости за границей матери известного российского композитора, передает РИА «Новости».
Ранее в Сети появилась информация о том, что женщина стала владелицей трехкомнатных апартаментов в Майами.
Выяснилось, что недвижимость пенсионерке продала ее дочь Алла Баратта. «Светлана Крутая, мама Игоря Крутого, действительно, стала владелицей квартиры в Майами, стоимость которой составила всего 100 долларов. Игорь и Алла заранее позаботились о своей маме, чтобы она прожила свою старость достойно», – сказал Дворцов.
По словам эксперта, инициатором сделки выступил сам композитор. Это было сделано специально для того, чтобы избавить пожилую женщину от лишних бытовых проблем и забот.
Как писала газета ВЗГЛЯД, певица Алла Пугачева переписала свою элитную квартиру в Майами на Кристину Орбакайте за один доллар.
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