Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием, есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре, которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.5 комментариев
МИД: Путин возглавит российскую делегацию на саммите АТЭС в Китае
Президент РФ Владимир Путин возглавит российскую делегацию на предстоящем саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщил посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев.
Мероприятие состоится 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне, передает ТАСС.
«Текущий год в АТЭС будет крайне насыщенным и продуктивным. Китайцы выдвинули актуальный лозунг о создании в АТР процветающего сообщества», – отметил дипломат. По его словам, организаторы обозначили три главных вектора работы: открытость, инновации и сотрудничество.
Бердыев отметил, что участие главы государства в форуме подчеркивает важность экономических связей России с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его словам, особое внимание Москва уделяет отношениям с Китаем и высоко оценивает подходы Пекина к развитию потенциала АТЭС.
Напомним, российский и китайский лидеры запланировали двустороннюю встречу на осеннем саммите АТЭС.
Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков анонсировал визит главы государства в Шэньчжэнь.
В мае Владимир Путин и Си Цзиньпин провели результативные переговоры в Пекине.