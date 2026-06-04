Устроив прибалтийский воздушный коридор для дальнобойных БПЛА, Зеленский смешал НАТО карты в деле подготовки агрессии против России. Реализация мелкой – с точки зрения глобального противостояния России и Запада – украинской задачи вступила в противоречие с подготовкой куда более масштабного нападения.0 комментариев
Песков рассказал о регулярных играх Путина в хоккей
Песков: Путин продолжает регулярно играть в хоккей
Президент Владимир Путин продолжает активно заниматься спортом и регулярно выходит на лед для участия в хоккейных матчах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам Пескова, Путин поддерживает спортивную форму и периодически участвует в ледовых поединках, передает ТАСС.
«Да. Президент продолжает играть в хоккей», – заявил представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.
Поводом для разговора стали недавние комментарии двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова. Легендарный хоккеист ранее рассказал, что совсем недавно лично выходил на лед вместе с президентом.
В прошлом году пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о регулярном участии главы государства в хоккейных матчах.
Народный артист России Игорь Бутман подтвердил периодические выходы российского лидера на лед для поддержания физической формы.
Президент Владимир Путин назвал ежедневной нормой двухчасовые занятия спортом.