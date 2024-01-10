Невиданные забастовки буквально парализовали жизнь в Германии. Всё больше немцев хотят отставки канцлера Шольца. России немецкие неурядицы никаких быстрых дивидендов не сулят. Но в среднесрочной перспективе простым немцам надоест, что помощь Украине ставят выше их собственного благосостояния.4 комментария
Путин заявил, что занимается спортом по два часа в день
Президент Владимир Путин на встрече с общественностью в Анадыре рассказал, что ежедневно занимается спортом минимум по два часа.
В ходе встречи одна из участниц спросила президента о том, есть ли у него свободное время для занятий спортом, передает ТАСС.
«Конечно. Я делаю это каждый день минимум по два часа», – ответил он.
Путин согласился, что это немало, но отметил, что это примерное время, иногда бывает «чуть побольше».
«Потому что зал, бассейн, все это вместе, душ, [получается] два с половиной часа», – сказал он.