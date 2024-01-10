Путин заявил, что занимается спортом по два часа в день

Tекст: Алексей Дегтярев

В ходе встречи одна из участниц спросила президента о том, есть ли у него свободное время для занятий спортом, передает ТАСС.

«Конечно. Я делаю это каждый день минимум по два часа», – ответил он.

Путин согласился, что это немало, но отметил, что это примерное время, иногда бывает «чуть побольше».

«Потому что зал, бассейн, все это вместе, душ, [получается] два с половиной часа», – сказал он.