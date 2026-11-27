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Путин призвал активнее внедрять новые технологии в кораблестроении
Президент Владимир Путин на совещании по развитию группировки атомных подводных лодок заявил о необходимости активного внедрения прорывных инженерных решений в отечественное кораблестроение.
«Следует более активно внедрять новые технологии, использовать прорывные конструкторские, инженерные решения. А для этого все цепочки кооперации: верфи, предприятия ОПК и смежники – должны работать быстро и слаженно, обеспечивать своевременную поставку качественных комплектующих, оборудования и материалов», – цитирует Путина ТАСС.
По его словам, особое внимание необходимо уделить модернизации и расширению промышленных мощностей, а также наращиванию кадрового потенциала отрасли.
«Это неотъемлемое условие успешного строительства современных подводных кораблей», – подчеркнул Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Владимир Путин на совещании о развитии атомных подводных лодок указал на необходимость обладания серьезной ударной мощью для противостояния противнику.
Путин пообещал системно наращивать боевой потенциал группировок подводного флота.
Также Путин заявил о способности многоцелевых субмарин проекта «Ясень-М» решать задачи в любом районе Мирового океана.