Tекст: Вера Басилая

«Следует более активно внедрять новые технологии, использовать прорывные конструкторские, инженерные решения. А для этого все цепочки кооперации: верфи, предприятия ОПК и смежники – должны работать быстро и слаженно, обеспечивать своевременную поставку качественных комплектующих, оборудования и материалов», – цитирует Путина ТАСС.

По его словам, особое внимание необходимо уделить модернизации и расширению промышленных мощностей, а также наращиванию кадрового потенциала отрасли.

«Это неотъемлемое условие успешного строительства современных подводных кораблей», – подчеркнул Путин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Владимир Путин на совещании о развитии атомных подводных лодок указал на необходимость обладания серьезной ударной мощью для противостояния противнику.

Путин пообещал системно наращивать боевой потенциал группировок подводного флота.

Также Путин заявил о способности многоцелевых субмарин проекта «Ясень-М» решать задачи в любом районе Мирового океана.