Путин посетил АПЛ «Архангельск» и пообщался с экипажем

Tекст: Антон Антонов

Путин в рамках поездки в Мурманскую область осмотрел АПЛ «Архангельск». Ему показали, как оборудована подлодка внутри. Президент осмотрел центральный командный пост крейсера, каюту размещения экипажа и места хранения вооружения. Кроме того, Путин оставил послание личному составу крейсеру в почетной книге. «Все очень просто. Благодарю за службу России. Желаю удачи», – прокомментировал президент свою запись.

Также он поговорил за чашкой чая с экипажем. На столах у участников беседы были различные угощения: пирожки, печенье и вафли, передает РИА «Новости».

«Роль военно-морского флота в целом известна, Россия на протяжении веков является мощной морской державой. Все будем делать для того, чтобы поддерживать этот статус», – сказал Путин на встрече с моряками-подводниками.

Как заявил Путин, служба в подводном флоте «требует особого характера, готовности к выполнению любых задач». «Все будем делать для того, чтобы готовить таких специалистов, как вы, – приводит его слова ТАСС. – Это штучные люди, извините за такое выражение».

«Архангельск» (проект 885М «Ясень-М») – новейшая АПЛ четвертого поколения. АПЛ вошла в состав ВМФ в конце 2024 года.

Кроме того, в ходе поездки в Мурманскую область Путин ознакомился с работой штаба морских операций, осуществляющего сопровождение безопасного судоходства на Северном морском пути, а также заслушал по видеосвязи доклад капитана головного атомного ледокола «Арктика» Александра Скрябина.

Напомним, Путин по видеосвязи принял участие в церемонии спуска на воду нового атомного подводного крейсера «Пермь». Это первый штатный носитель крылатой гиперзвуковой ракеты «Циркон».

На Международном арктическом форуме президент России Владимир Путин рассказал о планах России по усилению ледокольного флота, включая строительство новых атомных ледоколов и обеспечение конкурентоспособности Трансарктического коридора.