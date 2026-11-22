Победа в Великой Отечественной войне – важнейшая часть нашей истории, нашего культурного кода. Но Победа – это не только освобожденные земли, народы, гордость и память. Это и то, что происходит с героями впоследствии.12 комментариев
Ульянов высмеял Каллас за слова о «везении» Ирландии из-за соседства с Британией
Ульянов посоветовал Каллас готовиться к выступлениям тщательнее
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов порекомендовал тщательнее готовиться к публичным выступлениям главе дипломатии Евросоюза Кае Каллас, которая заявила, что Ирландии повезло иметь такого «хорошего» соседа, как Британия.
Ульянов отреагировал на выступление Каллас в Ирландии, где она рассказала местным жителям, что страны Балтии после Второй мировой войны пережили оккупацию, жестокости, депортацию населения, подавление национального языка и культуры.
«Подтекст таков, что ирландцам, мол, не понять, каково это было. Позднее она добавила к этому, что Ирландии повезло иметь такого хорошего соседа, как Британия», – заявил Ульянов в Ульянов.
Ульянов указал, что глава внешнеполитической службы Евросоюза, похоже, даже не подозревает об ужасах британской политики в отношении ирландцев на протяжении веков.
«Ей следовало бы более тщательно готовиться к публичным выступлениям», – заявил Ульянов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас и прежде обвиняли в невежестве. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал сумасшествием слова Каллас о «российских нарративах».
Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал Каю Каллас за заявление о якобы «нападении» России на 19 стран за последние 100 лет, указав на ее невежество и отсутствие образования.