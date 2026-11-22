Tекст: Антон Антонов

Спустя четыре года после протестов из-за смерти Махсы Амини жительницы Тегерана стали все чаще ходить, работать и общаться с непокрытой головой, превратив это в новую норму, пишет Bloomberg.

Несмотря на то, что законы о хиджабе продолжают действовать, женщины противостоят им, меняя социальный ландшафт города. Государство пока не предпринимает масштабных действий для борьбы с этим.

Отмечается, что конфликт на Ближнем Востоке заставил иранских лидеров пересмотреть отношение к женщинам без хиджаба. Они начали использовать их как инструмент национального единства, демонстрируя, что ненависть к США и Израилю объединяет общество.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2022 году в Иране произошли массовые беспорядки после смерти студентки Махсы Амини в отделении полиции Тегерана.

Амини доставили в полицию за неправильно повязанный хиджаб. Ее родственники уверяют: смерть наступила в результате избиений. Полиция все отрицает и ссылается на сердечный приступ.



Столкновения сопровождались стрельбой и привели к жертвам.

