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    Венгрия резко увернулась от втягивания в войну с Россией
    Глава Южной Кореи выступил с отповедью в адрес Зеленского из-за пленных КНДР
    ВКС России ударили десятком ФАБ-500 по позициям «Птиц Мадьяра» в Херсоне
    Судмедэкспертиза установила причину смерти журналиста Соседова
    Российские войска поразили мост снабжения ВСУ под Одессой
    Захарова назвала «дипломатическим фиаско» итоги Карпатской восьмерки на Украине
    Военный эксперт сообщил о подготовке российских войск к штурму Славянска
    Washington Examiner указал США на отсутствие аналогов ракеты «Буревестник»
    Украинские беженцы расписали польские города нацистскими символами
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Пределы германского милитаризма определяет внешняя сила

    Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?

    7 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как испанец на русской службе основал Одессу

    25 сентября 1789 года русские овладели османской крепостью Хаджибей на побережье Черного моря. Позже на ее месте вырастет один из главных российских портов на юге – Одесса.

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Дворянин Чаадаев научил релокантов ненавидеть Родину

    Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!

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    26 сентября 2026, 11:52 • Новости дня

    США и КНР согласовали позицию по ядерной программе Ирана

    США и Китай выступили против ядерного оружия у Ирана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп договорились о необходимости соблюдения Ираном обязательств по отказу от разработки ядерного оружия.

    Лидеры США и Китая Дональд Трамп и Си Цзиньпин согласовали позицию по иранской ядерной программе по итогам визита председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтон, передает РИА «Новости».

    «Лидеры двух государств согласились с тем, что Иран должен выполнять свое обязательство не разрабатывать ядерное оружие», – говорится в сообщении Центрального телевидения Китая.

    Кроме того, стороны договорились о недопустимости взимания платы за проход судов через международные водные пути. Также стало известно, что следующий раунд американо-китайского диалога по рискам искусственного интеллекта состоится в ноябре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин вылетел в США с первым за 11 лет государственным визитом. В Вашингтоне лидеры двух стран провели встречу для определения новых стратегических ориентиров.

    Ранее политики обсудили недопустимость создания ядерного оружия в Иране на переговорах в Пекине.

    26 сентября 2026, 01:53 • Новости дня
    ВКС России ударили десятком ФАБ-500 по позициям «Птиц Мадьяра» в Херсоне

    ВКС России сбросили ФАБ-500 на позиции ВСУ на острове Корабел

    ВКС России ударили десятком ФАБ-500 по позициям «Птиц Мадьяра» в Херсоне
    @ РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская авиация сбросила более десяти авиабомб ФАБ-500 на позиции украинского подразделения «Птицы Мадьяра» в Херсоне, уничтожив живую силу и технику, рассказал военнослужащий с позывным Приморск.

    «Силы оперативно-тактической авиации ВС РФ ночью нанесли массированный удар более чем десятью авиабомбами ФАБ-500 по позициям киевских боевиков на острове Корабел в Херсоне», – рассказал он РИА «Новости».

    Приморск уточнил, что в результате огневого поражения уничтожено крупное скопление личного состава и техники ВСУ, включая силы украинского  террористического подразделения «Птицы Мадьяра», а также националистов и наемников.

    «Всего уничтожено более взвода боевиков, порядка трех единиц бронированной техники и множество оборудования для управления БПЛА», – добавил военнослужащий.

    Разведчики 18-й армии группировки «Днепр» скорректировали удар с помощью беспилотников и обеспечили объективный контроль.

    Сейчас под контролем ВС России находится около 75% территории Херсонской области, вошедшей в состав страны после референдума 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВКС России ударили ФАБами по Маякам и Светличному.  До этого ВКС России ударили ФАБ-1500 по пунктам управления БПЛА в районе Хотени в Сумской области и Дружковке в ДНР, а также уничтожили украинские пункты БПЛА бомбами ФАБ-1500.

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    25 сентября 2026, 18:16 • Новости дня
    ВС России ударили по дата-центру разведки и сухогрузу на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военные поразили киевский дата-центр разведки и логистический узел в Требухове, а также сухогруз с военными грузами в Черноморске, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России точными ударами беспилотников поразили военные объекты и суда на Украине, сообщает Минобороны в Max. В частности, в результате успешных действий поражен киевский дата-центр «Датагрупп». Он обеспечивал обработку и передачу разведывательных данных для нужд армии противника.

    Кроме того, в населенном пункте Требухов Киевской области уничтожен логистический центр компании «Хеви логистик Юкрейн». Его территория использовалась украинским оборонным ведомством и силовыми структурами для хранения товаров двойного назначения. В Одесской области удар пришелся по сухогрузу, доставившему военные грузы в порт Черноморска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска нанесли массированный удар по украинским предприятиям и логистическим центрам в Киеве и Одессе.

    Днем ранее Министерство обороны отчиталось об уничтожении ключевых киевских центров обработки данных. До этого военные поразили доставившее военные грузы судно в порту Одессы.

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    25 сентября 2026, 19:29 • Видео
    Визит Си в США показал величие Китая

    Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в США прошел с шиком и размахом, президент США Дональд Трамп еще никого так не принимал. А ведь еще недавно тот же Трамп обещал «поставить Китай на место» и эскалировал торговую войну с ним. Что же случилось?

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    25 сентября 2026, 20:43 • Новости дня
    Забастовки школьников против призыва в армию прошли в Германии

    DPA: Забастовки школьников против призыва в армию прошли в Германии

    Забастовки школьников против призыва в армию прошли в Германии
    @ HANNIBAL HANSCHKE/EPA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Десятки тысяч молодых людей вышли на улицы почти ста городов Германии, протестуя против планов властей вернуть обязательный призыв в армию, сообщило агентство DPA.

    Около ста немецких городов охватили протесты молодежи против обязательной военной службы, передает РИА «Новости» со ссылкой на DPA. По данным организаторов, в акциях приняли участие порядка 45 тыс. человек.

    «По всей стране десятки тысяч школьников вышли в пятницу на улицы, чтобы выразить свой протест против возможного введения воинской повинности», – отмечается в публикации.

    Представитель общественной инициативы «Школьная забастовка против воинской повинности» Бела Брейтнер рассказал агентству, что власти рассылают анкеты и назначают обязательные медосмотры, которые должны были начаться только в июле 2027 года.

    Он добавил, что результаты опросов свидетельствуют о нежелании молодежи служить в бундесвере.

    С 1 января в Германии действует новый закон о службе в армии. Он сохраняет добровольный призыв, но предусматривает возобновление воинского учета для всех 18-летних юношей.

    Документ допускает возврат к обязательной службе, приостановленной в 2011 году, если возникнет нехватка добровольцев или ухудшится ситуация с безопасностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны Германии начало обязательное медицинское освидетельствование 18-летних юношей.

    На фоне роста числа отказников правительство ФРГ разработало новую модель альтернативной гражданской службы.

    Весной немецкие школьники уже проводили массовые демонстрации против возврата воинской обязанности.

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    25 сентября 2026, 15:06 • Новости дня
    Востоковед: США и Китай сделали шаг навстречу, сохранив соперничество в Азии

    Востоковед Маслов: США и Китай сделали шаг навстречу, сохранив соперничество в Азии

    Востоковед: США и Китай сделали шаг навстречу, сохранив соперничество в Азии
    @ Wang Ye/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    США и Китай в ходе нынешнего саммита подали миру позитивные сигналы о готовности решать двусторонние проблемы, влияющие на мировые рынки. Впрочем, напряженность между Вашингтоном и Пекином сохранится в вопросах борьбы за влияние в Азии, сказал газете ВЗГЛЯД китаист Алексей Маслов. Ранее глава Белого дома Дональд Трамп назвал «отличными» переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

    «Американская и китайская делегации в ходе нынешней встречи максимально усилили демонстрацию дружественной символики – от обмена знаковыми подарками до апелляции к историческим параллелям. Цель обеих стран – показать своим гражданам и всему миру, что трудности в их двусторонних отношениях носят временный характер», – объяснил директор Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ Алексей Маслов.

    По словам эксперта, глобальная значимость сигналов Вашингтона и Пекина о планах дальнейшего взаимодействия объясняется влиянием американо-китайской конфронтации на мировые рынки. «Из позитивных промежуточных итогов саммита очевидно, что стороны намерены обсуждать стандарты развития искусственного интеллекта. Кроме того, возможно, сегодня будет заключен ряд крупных сделок по расширению взаимной бизнес-интеграции», – спрогнозировал аналитик.

    «Помимо этого, Белый дом заметно смягчил риторику по Тайваню, выразив готовность идти на разумные компромиссы. Заявления о ситуации с соблюдением прав человека в Тибете и Синьцзян-Уйгурском автономном округе также сняты с повестки», – детализировал политолог.

    Впрочем, между Вашингтоном и Пекином сохраняется множество нерешенных вопросов. «Перемирие в области тарифной пикировки продлено лишь на два месяца. США сохраняют рычаги давления в этой сфере. Кроме того, Китай не дал никаких публичных заверений в отказе от использования в спорах с Вашингтоном фактора редкоземельных металлов», – обратил внимание собеседник.

    «Судя по всему, определенная двусторонняя напряженность сохранится и в борьбе за рынки. Также обе стороны не станут отказываться от попыток наращивать влияние в Азии в целом. В этом вопросе, среди прочего, будут задействованы Индия и японский военный фактор», – резюмировал Маслов.

    В четверг в Белом доме прошли переговоры президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. В числе прочего они обсудили ситуацию на Украине, на Ближнем Востоке и на Корейском полуострове. Также были затронуты вопросы, касающиеся Тайваня и Ирана, сообщает CNN.

    Американский лидер заявил, что встреча прошла отлично. По словам Трампа, между ним и китайским лидером установились «великие отношения, основанные на взаимном уважении и жизненных интересах наших народов». «Наши команды работают над тем, чтобы способствовать более сбалансированным торговым отношениям, включая предоставление нового доступа на рынок для американских фермеров и животноводов», – сообщил глава Белого дома.

    В свою очередь Си назвал переговоры искренними и глубокими. «Мы достигли множества новых консенсусов, обогатили содержание конструктивных и стабильных стратегических связей Китая и США. Мы придали новые стратегические ориентиры отношениям», – сказал он перед торжественным ужином в Белом доме.

    Говоря об отношениях двух стран, Си отметил, что более 80 лет назад народы Китая и США плечом к плечу сражались против Японии. «В ходе войны сопротивления японской агрессии китайские солдаты и мирные жители спасли сотни американских летчиков ценой сотен тысяч жизней китайцев. Такая дружба, выкованная в крови и огне, непременно будет жить в поколениях», – заявил он.

    Си напомнил, что Трамп обещал «сделать Америку снова великой» и повести американский народ к значительным достижениям. «Китай стремится к великому национальному возрождению. Эти две цели одинаково амбициозны и, несомненно, могут взаимно укреплять друг друга. Китай и Штаты должны действовать как ответственные великие державы», – подчеркнул глава КНР.

    Одной из сфер, где Пекин и Вашингтон видят возможности для взаимодействия, Си назвал искусственный интеллект. Китайский лидер призвал «расширить список направлений сотрудничества и сократить список проблем» в контексте американо-китайских экономических и торговых отношений. По его словам, обе страны являются крупными державами в области искусственного интеллекта. «Хотя между нами существует конкуренция, возможности для сотрудничества еще шире», – отметил политик.

    При этом Си призвал стороны сохранять диалог и не допускать конфронтации. «Мы должны мирно сосуществовать. Китай и Соединенные Штаты, как две крупные страны, выиграют от сотрудничества и проиграют в конфронтации. Вооруженные силы обеих стран должны поддерживать регулярный диалог, совершенствовать механизмы взаимодействия и предотвращения кризисов», – приводит The Guardian слова Си.

    Символической частью визита стали и жесты, призванные подчеркнуть дружбу двух стран. Си выразил мнение, что панды Пин-Пин и Фу Шуан, которых перевезут в зоопарк Атланты, являются посланниками дружбы между народами Китая и США. Трамп подарил председателю КНР национальный символ США – скульптуру белоголового орлана.

    На торжественном ужине в Белом доме присутствовали Си Цзиньпин, его жена Пэн Лиюань, Дональд и Мелания Трамп, глава SpaceX и Tesla Илон Маск, гендиректор Apple Тим Кук, президент Nvidia Дженсен Хуанг, руководитель AMD Лиза Су и другие представители ведущих технологических компаний.

    Впрочем, за внешней демонстрацией взаимопонимания сохраняются серьезные разногласия, прежде всего в торговой сфере. Еще до начала переговоров американский министр финансов Скотт Бессент заявил, что Пекин и Вашингтон договорились продлить торговое перемирие до 10 января 2027 года в надежде достигнуть за это время более масштабной сделки. Споры о пошлинах, редкоземельных материалах и технологических ограничениях остались открытыми, пишет Reuters.

    Еще одной чувствительной темой остаются ядерные возможности Китая. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, администрация Трампа ведет переговоры с Китаем о его быстро расширяющемся ядерном арсенале. Вашингтон сомневается в соблюдении Пекином 30-летнего запрета на соответствующие испытания. Обсуждения проходили в рамках многосторонних встреч в Женеве, Нью-Йорке и Касабланке.

    США оказывали давление на Пекин, требуя ответить на обвинения в проведении ядерных испытаний крайне низкой мощности. Кроме того, Вашингтон требует от Китая уведомлять США о подобных испытаниях. Пекин отвергает эти обвинения. Между тем китайские ракеты были продемонстрированы на военном параде в столице КНР в 2025 году.

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    26 сентября 2026, 04:18 • Новости дня
    WSJ: Трамп отверг план Ирана по Ормузу и заговорил о новых ударах

    WSJ узнала, что Трамп отверг иранский семидневный план по Ормузу

    WSJ: Трамп отверг план Ирана по Ормузу и заговорил о новых ударах
    @ Annabelle Gordon - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп отверг план Тегерана и ожидает возобновления бомбардировок Ирана после промежуточных выборов, так как скептически относится к способности Тегерана удовлетворить его требования, пишет WSJ.

    Нынешняя позиция президента Трампа указывает на то, что конфликт, скорее всего, снова перерастет в боевые действия, пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Президент США отклонил предложение Ирана о семидневном прекращении огня и заявил своим помощникам, что ожидает возобновления бомбардировок Ирана после промежуточных выборов в ноябре, сообщили газете американские официальные лица.

    Предложение Тегерана предусматривало возобновление работы Ормузского пролива и ядерных переговоров в обмен на снятие США блокады иранских портов, которая наносит серьезный ущерб экономике страны.

    Трамп открыто заявляет, что Тегеран якобы умоляет о сделке после промежуточных выборов, которая бы ликвидировала его ядерную программу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Катар инициировал новый раунд переговоров Ирана и США и призвал создать систему коллективной безопасности в Персидском заливе.

    Глава МИД Ирана Аракчи назвал срок открытия Ормузского пролива после того, как при посредничестве Катара иранская сторона передала США семидневный план по возобновлению работы Ормузского пролива.

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    26 сентября 2026, 03:37 • Новости дня
    Военный эксперт сообщил о подготовке российских войск к штурму Славянска

    Марочко: ВС России готовятся к штурму Славянска и Краматорска

    Военный эксперт сообщил о подготовке российских войск к штурму Славянска
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские войска активно готовятся к штурму восточных рубежей Славянско-Краматорской агломерации, нанося существенный урон подразделениям ВСУ в этих городах, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Хочу отметить, подготовительные мероприятия в Славянске и Краматорске уже ведутся не один день. В целом можно говорить, что мы сейчас наносим серьезный ущерб противнику именно в этих городах», – заявил он ТАСС.

    По информации Марочко, после успешной зачистки Николаевки и выравнивания линии фронта российские войска смогут начать штурм восточных окраин Славянско-Краматорской агломерации.

    Он добавил, что для стабилизации обстановки под Красным Лиманом в ДНР командование ВСУ перебросило 3-й армейский корпус и подразделение запрещенной в России террористической организации «Азов».

    Ожидая потерю позиций, украинская сторона также направляет в этот район дополнительные резервные силы, подытожил эксперт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силовики сообщили об усилении принудительной эвакуации детей из Славянска. Офицер запаса Дандыкин сообщил о старте решающих сражений в зоне СВО и вынужденной обороне ВСУ в Красном Лимане.

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    26 сентября 2026, 06:23 • Новости дня
    Washington Examiner указал США на отсутствие аналогов ракеты «Буревестник»
    Washington Examiner указал США на отсутствие аналогов ракеты «Буревестник»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия собирается испытать крылатую ракету с ядерным двигателем, которая может летать неограниченно долго вне зоны действия радаров и Соединенные Штаты ничего подобного не имеют, пишет журнал Washington Examiner.

    Россия готовится к новым испытаниям уникальной крылатой ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем, способной совершать полеты неограниченной дальности вне зоны видимости радаров. Полигон для предстоящих пусков уже развернут на архипелаге Новая Земля, пишет Washington Examiner (WE).

    В ходе предыдущих тестов ракета находилась в воздухе около 15 часов, преодолев почти 14 тыс. километров. Предполагается, что аппарат способен облететь земной шар сто раз без дозаправки, значительно превосходя характеристики существующих боевых систем.

    Бывший руководитель британской военной разведки Джеймс Хокенхалл отметил уникальные особенности российского оружия.

    «Буревестник» – это дозвуковая крылатая ракета с ядерным двигателем, обладающая глобальной дальностью действия и позволяющая атаковать с неожиданных направлений», – заявил эксперт.

    Полет ракеты проходит на сверхмалых высотах – от 50 до 100 метров, что делает ее практически незаметной для современных радиолокационных систем. Американские военные аналитики выражают серьезную обеспокоенность отсутствием у США аналогичных разработок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Путин заявил о финальной стадии работ над комплексами «Посейдон» и «Буревестник».

    Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями Томас Динанно назвал российские системы «Посейдон» и «Буревестник» запредельными и выразил обеспокоенность их появлением в российском арсенале.

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    25 сентября 2026, 14:58 • Новости дня
    Военные ВСУ попали в плен во время видеосъемок сменщиков на полигоне

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военнослужащие захватили в плен украинских бойцов, пока их сменщики участвовали в видеосъемках на полигоне для отчета перед командованием.

    Украинские военнослужащие оказались в плену у Вооруженных сил России в тот момент, когда их сменщиков снимали на камеру на полигоне. Об этом рассказал украинский пленный Юрий Фисенко.

    «Вечером подошли ребята – и был факт, что нас задержали на позициях из-за того, что наших сменщиков забирали на полигон для проведения каких-то там съемок, что они там такие крутые, «Рексы», – пояснил Фисенко на видеозаписи, предоставленной РИА «Новости» Минобороны.

    По словам военнопленного, пока он вместе с сослуживцами ожидал смену на позициях, их захватили российские бойцы. Фисенко выразил сожаление о случившемся, отметив, что лучше бы спокойно оставался дома.

    Он также высказал мнение, что съемка военнослужащих ВСУ проводилась для отчета перед начальством, чтобы продемонстрировать процесс обучения бойцов.

    Ранее стало известно, что многие украинские военнослужащие сдались в плен в районе Волчанска. Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские формирования на Краснолиманском направлении открывают огонь по своим сдающимся бойцам.

    До этого мобилизованные солдаты ВСУ под Закотным добровольно сложили оружие.

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    25 сентября 2026, 18:56 • Новости дня
    Минобороны скорректировало условия службы иностранцев в армии России

    Минобороны отменило форму уведомления об увольнении иностранцев с ВНЖ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр обороны Андрей Белоусов отменил форму уведомления о досрочном увольнении иностранцев с видом на жительство из Вооруженных сил России.

    Министерство обороны России изменило правила прохождения военной службы для иностранных граждан. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале нормативных правовых актов, передает ТАСС.

    «Приказываю: признать утратившим силу приказ министра обороны Российской Федерации от 1 ноября 2023 г. N744 «Об установлении формы уведомления о досрочном увольнении с военной службы иностранного гражданина, получившего вид на жительство в связи с заключением в период специальной военной операции контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации»», – говорится в документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне президент России Владимир Путин подписал закон о запрете депортации служащих в ВС страны иностранцев.

    Годом ранее глава государства расширил возможности иностранных граждан для прохождения военной службы в период мобилизации. Тогда же лица без гражданства получили право на заключение контрактов с российскими войсками.

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    25 сентября 2026, 20:04 • Новости дня
    Умер пострадавший при покушении на Трампа американец

    ABC: В США скончался пострадавший при покушении на Трампа в 2024 году мужчина

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американец Джеймс Копенхейвер, получивший ранения во время стрельбы на предвыборном митинге Дональда Трампа в Пенсильвании в 2024 году, ушел из жизни в больнице Питтсбурга, сообщил телеканал ABC.

    О смерти мужчины стало известно в среду, передает ТАСС со ссылкой на ABC. Он скончался 23 сентября, однако точная причина гибели пока не установлена врачами.

    Инцидент произошел в 2024 году во время публичного выступления политика в городе Батлер. В ходе стрельбы тяжелые травмы получили три сторонника республиканца, включая 76-летнего Копенхейвера.

    Трамп отреагировал на печальное известие в социальной сети Truth Social. Он заявил, что Копенхейвер был патриотом и бойцом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первое покушение на Дональда Трампа произошло в июле 2024 года в городе Батлер.

    В результате стрельбы двое участников предвыборного митинга получили тяжелые ранения. Сам Трамп заявил о попадании пули в верхнюю часть правого уха.

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    25 сентября 2026, 23:55 • Новости дня
    Итальянские военнослужащие пострадали во время учений НАТО в Латвии

    Tекст: Катерина Туманова

    Пострадавшие попали под обстрел боевой машины Dardo, которая выдала случайный пулеметный залп, попавший в ехавшую впереди машину того же типа с открытым люком.

    Четверо итальянских военнослужащих были ранены во время огневых учений в пятницу днем в тренировочном районе Адажи в Латвия. Пострадавшие относились к полку берсальеров (стрелков), участвовавшему в миссии НАТО Forward Land Forces (Flf) в Латвии, пишет итальянская La Stampa.

    По причинам, которые выясняются, во время учений произошла авария с неавтоматизированным огнестрельным оружием, установленным на итальянской военной машине.

    Пулеметный залп случайно произошел на бронетранспортере Dardo в сторону такого же боевого автомобиля, который шел впереди с открытым люком, возможно, военные спускались с боевой машины.

    Трое из четырех раненых военнослужащих в порядке и уже связались со своими членами семьи, в то время как четвертый, находящийся в более серьезном состоянии, находится в стабильном состоянии.

    Расследование динамики аварии продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин указал на отработку европейскими странами захвата гражданских судов на Балтике.

    В Казахстане возбудили дело после гибели военных на Каспии. На тренировочных полетах в США разбился военный истребитель F-16.

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    25 сентября 2026, 14:30 • Новости дня
    Главы МИД России и Ирана обсудили безопасность судоходства в Ормузском проливе

    Аракчи рассказал Лаврову о переговорах Ирана с Оманом по Ормузскому проливу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи поделился с главой МИД Сергеем Лавровым деталями диалога с Оманом о создании безопасного маршрута в Ормузском проливе.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи рассказал российскому коллеге Сергею Лаврову о переговорах Ирана с Оманом по Ормузскому проливу. Встреча дипломатов состоялась на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Иранское внешнеполитическое ведомство опубликовало официальное заявление по итогам встречи, сообщает РИА «Новости».

    «Глава МИД нашей страны проинформировал российского коллегу о текущей ситуации, связанной с переговорами и договоренностью Ирана и Омана касательно создания безопасного маршрута для судоходства в Ормузском проливе», – отметили в министерстве.

    Стороны также затронули усилия международных посредников по урегулированию ближневосточного кризиса дипломатическим путем. Аббас Аракчи подчеркнул, что напряженность в регионе стала прямым следствием политики Соединенных Штатов.

    По словам Аракчи, Тегеран настроен на мирное решение вопросов. При этом иранская сторона готова жестко отстаивать свои национальные интересы и не позволит использовать пролив для создания угроз безопасности государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран и Оман согласовали итоговый вариант судоходного маршрута в Ормузском проливе. Месяцем ранее дипломаты этих государств обсудили создание временного совместного коридора для безопасного движения судов.

    Позже заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко провел встречу с послом Ирана Каземом Джалали для оценки обстановки на Ближнем Востоке.

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    25 сентября 2026, 21:24 • Новости дня
    Самолет с офицерами ВС Конго разбился на юго-западе страны

    Mediacongo: Самолет с офицерами ВС Конго разбился на юго-западе страны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате крушения самолета на юго-западе Демократической Республики Конго погибли по меньшей мере десять человек, включая высокопоставленных военных, пишет Mediacongo.

    Самолет с офицерами Вооруженных сил Демократической Республики Конго потерпел крушение на юго-западе страны, погибли не менее десяти человек, сообщает портал Mediacongo.

    «Генеральный аудитор ВС ДРК, генерал-лейтенант Люсьен-Рене Ликулия Бакуми погиб в результате крушения самолета… По предварительным данным, около десятка человек погибли вследствие этого несчастного случая», – говорится в публикации издания.

    Точные обстоятельства аварии и окончательное число погибших сейчас выясняются. Ожидается, что власти предоставят подробную информацию о типе воздушного судна, количестве людей на борту и причинах катастрофы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года на северо-востоке Демократической Республики Конго разбился гражданский самолет «Антонов». Ранее вооруженные силы этой африканской страны сорвали попытку государственного переворота.

    А уже в середине сентября легкий самолет потерпел крушение в горах Швейцарии.

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    25 сентября 2026, 13:15 • Новости дня
    Белорусские военные отправились в Россию на учения ОДКБ

    Минобороны Белоруссии: Военные республики отправились в Россию на учения ОДКБ

    Tекст: Мария Иванова

    Министерство обороны Белоруссии сообщило об отправке военнослужащих республики на российские полигоны для участия в совместных учениях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

    Контингент Вооруженных сил Белоруссии направился на один из российских полигонов для участия в командно-штабных маневрах Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2026», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства обороны республики.

    В рамках совместной подготовки также пройдут специальные учения с задействованием сил и средств разведки «Поиск-2026» и маневры подразделений материально-технического обеспечения «Эшелон-2026».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца белорусские военные прибыли в Россию на масштабные учения.

    В прошлом месяце Минобороны Белоруссии сообщило о проведении учений на российском полигоне.

    В апреле Минобороны анонсировало учения ОДКБ на территории трех стран.

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    25 сентября 2026, 21:00 • Новости дня
    Сотрудников ТЦК на западе Украины обвинили в завышении показателей мобилизации

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На западе Украины руководители территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) искусственно завысили показатели призыва, внеся в электронный реестр данные о сотнях несуществующих солдат.

    Украинская прокуратура выявила масштабную схему фальсификации данных о призыве. Выяснилось, что должностные лица вносили в базу информацию о людях, которые никогда не приходили на пункты сбора, передает РИА «Новости».

    «857 мобилизаций «на бумаге»: пятеро руководителей РТЦК завышали показатели в «Обереге», – заявили в прокуратуре страны. Для создания видимости успешной работы использовались данные как действующих военных, так и вовсе не существующих граждан.

    Большинство махинаций зафиксировали в Черновицкой области, где выявили 803 подобных эпизода. Еще 54 случая пришлись на Закарпатье. Трем фигурантам уже предъявили официальные обвинения, дела еще двоих переданы в суд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец потребовал расследовать системные нарушения в военкоматах Закарпатской области. Он зафиксировал факты незаконного аннулирования отсрочек от призыва в данном регионе.

    Ранее Государственное бюро расследований Украины провело массовые обыски в центрах комплектования по всей стране.

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