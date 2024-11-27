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В США задержали жителя Аризоны, угрожавшего убить Трампа с семьей
Американские власти предъявили обвинения жителю Аризоны в угрозе убийством семье Трампа
В США арестовали жителя Аризоны Мануэля Тамайо-Торреса, который опубликовал видеоролики с угрозами в адрес Дональда Трампа и его семьи, заявляя, что Трамп «похитил его детей».
Власти США задержали жителя штата Аризона Мануэля Тамайо-Торреса, который угрожал убить избранного президента Дональда Трампа и всю его семью, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на канал ABC News.
Мужчина высказывал прямые угрозы в видеороликах, опубликованных в запрещенной в России социальной сети Facebook. В этих видео Тамайо-Торрес утверждал, что Трамп «похитил и продал его детей для сексуальной эксплуатации», хотя до сих пор неясно, есть ли у него дети.
Ранее Тамайо-Торрес публиковал нецензурные и бессвязные видеоролики почти ежедневно, угрожая в том числе винтовкой типа AR-15. В одном из видео он делал заявления о планах убийства Трампа и членов его семьи. Ему предъявлены обвинения в угрозах президенту, а также в предоставлении ложной информации при покупке огнестрельного оружия.
Известно, что в 2003 году Тамайо-Торрес осудили за нападение, ему запрещено владеть огнестрельным оружием. Однако он солгал при заполнении документов для покупки пистолета, утверждая, что ранее не был судим. Это обстоятельство стало дополнительным основанием для предъявления обвинений.
Напомним, Дональд Трамп, ранее занимавший пост президента после выборов 2016 года, одержал победу на президентских выборах 5 ноября. Его возвращение в Белый дом стало первым случаем с XXI века, когда президент США смог занять должность после четырехлетнего перерыва. Инаугурация избранного президента запланирована на 20 января.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 июля в городе Батлер, штат Пенсильвания, произошло первое покушение на Дональда Трампа во время предвыборного митинга, после чего Секретная служба США усилила меры по его охране. Позже Трамп признался, что покушение на его жизнь сказалось на его самочувствии.
Второе покушение во время предвыборной кампании Трампа состоялось у гольф-клуба во Флориде. Несколько версий относительно того, кто мог стоять за попыткой нападения, озвучил газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Подозреваемый в этом покушении Райан Рут угрожал насилием в адрес Путина и Ким Чен Ына.