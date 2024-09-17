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    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский даже войну пытается превратить в шоу

    Вера в собственное мессианство вообще присуща украинским политиками, это ярко проявлялось у экс-президента Виктора Ющенко, который свои обращения начинал словами «мой народ». Тем более она присуща Зеленскому, который даже из войны пытается сделать шоу.

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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Деколонизация для России означает освобождение от Запада

    Термин «деколонизация» применим к России, только если понимать под ним избавление от тяжелого наследства 1990-х, когда мы и в самом деле едва не превратились в колонию Запада.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Миграция из Центральной Азии как повод задуматься

    Главная проблема отношений между Россией и странами Центральной Азии – это пока неспособность найти свой, третий путь, который бы отличался от уже невосстановимой советской модели, но не повторил бы печальный опыт европейцев и их бывших колоний.

    29 комментариев
    17 сентября 2024, 10:16 • Новости дня

    Подозреваемый в покушении на Трампа угрожал Путину

    Подозреваемый в покушении на Трампа Райан Рут угрожал насилием в адрес Путина и Ким Чен Ына

    Подозреваемый в покушении на Трампа угрожал Путину
    @ Martin County Sheriff's Office/REUTERS

    Подозреваемый в покушении на Дональда Трампа Райан Рут неоднократно угрожал расправой лидерам разных стран, включая президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, вызывая обеспокоенность у работавшей в Киеве американской медсестры, которая в 2022 году сообщила о его поведении властям США.

    Райан Уэсли Рут, подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа, действовал настолько неадекватно в своей поддержке Украины, что его поведение вызвало беспокойство у других американцев, передает The Wall Street Journal. В воскресенье Рут был задержан во Флориде после того, как сотрудники Секретной службы открыли огонь по мужчине, направившему винтовку через забор гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич, где находился Трамп. Он пытался скрыться на черном Nissan, но был быстро задержан.

    Американская медсестра Челси Уолш рассказала изданию, что встречалась с Рутом в Киеве в 2022 году и была встревожена его угрозами насилия. Рут неоднократно заявлял о намерении убить Владимира Путина и Ким Чен Ына, а также упоминал Трампа и действующего президента США Джо Байдена. Уолш, вернувшись в США, сообщила о своих опасениях в Таможенную и пограничную службу в аэропорту имени Даллеса. Она даже составила список людей, поведение которых казалось ей опасным, и Рут был в этом списке на первом месте.

    В 2023 году Уолш подала заявление в ФБР и Интерпол, но ответа не получила. Газета сообщает, что Госдепартамент был уведомлен о потенциальной опасности Рута. Бывшая сотрудница ЦРУ Сара Адамс добавила, что Рут был известен среди волонтеров на Украине как «мошенник», и они предупреждали о нем других, чтобы те избегали контакта с ним.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Соединенных Штатах предъявил обвинения Райану Уэсли Руту, которого подозревают в совершении второго покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа. В частности, обвинения включают хранение огнестрельного оружия в период осуждения за совершение уголовного преступления и хранение огнестрельного оружия со стертым серийным номером. Между тем очередная попытка покушения на Дональда Трампа свидетельствует о повышении уровня политического насилия в США, что, по мнению американиста Малека Дудакова, связано с погружением страны в украинскую действительность.

    17 сентября 2024, 06:44 • Новости дня
    Секретная служба США пояснила, почему Рут не выстрелил в Трампа

    Секретная служба США сообщила, что подозреваемый в покушении на Трампа Рут не успел открыть огонь

    Секретная служба США пояснила, почему Рут не выстрелил в Трампа
    @ Martin County Sheriff’s Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Подозреваемый в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа не успел открыть огонь, сообщил и. о. главы Секретной службы Рональд Роу.

    «Подозреваемый не имел прямой видимости, он не стрелял из своего оружия», – приводит слова Роу ТАСС.

    По словам Роу, Трампа проинформировали, что со стороны Секретной службы ему предоставлен «самый высокий» уровень защиты. Как заверил Роу, предпринимаемые ведомством меры «работают».

    Сам Трамп считает, что «Секретная служба отлично сделала свою работу». «Это было нечто. Но все кончилось хорошо», – заявил он.

    Напомним, по сообщениям СМИ, подозреваемый был замечен Секретной службой, когда «ствол его автомата был направлен через сетчатое ограждение» гольф-клуба «на одну лунку впереди того места, где играл Трамп». Стрелка попытались ликвидировать на месте, но он сбежал. Позднее он был задержан. Подозреваемый в покушении Райан Уэсли Рут оказался проукраинским активистом.

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    16 сентября 2024, 14:34 • Новости дня
    Путин увеличил численность Вооруженных сил на 180 тыс. военнослужащих

    Путин увеличил штатную численность ВС России до 1,5 млн человек

    Путин увеличил численность Вооруженных сил на 180 тыс. военнослужащих
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Российской армии на 180 тыс. человек – до 1,5 млн военнослужащих.

    «Установить штатную численность Вооруженных Сил РФ в количестве 2 млн 389 тыс. 130 единиц, в том числе 1 млн 500 тыс. военнослужащих», – говорится в указе, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.

    В декабре прошлого года Путин подписал указ об увеличении штатной численности ВС России на 170 тыс. человек – до 1 млн 320 тыс. военнослужащих.

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    16 сентября 2024, 19:11 • Видео
    Второе покушение на Трампа: главное

    Дональд Трамп пережил второе по счету покушение на свою жизнь. На этот раз предполагаемый преступник даже не успел выстрелить и был взят живым, а его связь с Украиной и украинскими радикалами очевидна.

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    16 сентября 2024, 18:05 • Новости дня
    Эксперт: Россия приступила к поэтапному увеличению армии

    Военный эксперт Леонков: Наращивание численности Вооруженных сил станет ответом Москвы на новые внешнеполитические вызовы

    Эксперт: Россия приступила к поэтапному увеличению армии
    @ Владислав Ногай/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Количество внешнеполитических вызовов для России неуклонно растет. Вступление в НАТО Финляндии и Швеции кардинально меняет степень угроз для наших северных рубежей. Наращивание личного состава станет достойным ответом на данные угрозы, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. В понедельник Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил.

    «Речь идет о крайне серьезном увеличении численности Вооруженных сил России. Из 180 тыс. человек примерно можно сформировать 20 дивизий. Это второе существенное наращивание личного состава армии после декабря 2023 года. Таким образом, можно говорить о поступательном и спланированном улучшении военного потенциала страны», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Подобные действия президента обоснованы нарастанием внешнеполитических угроз. Напомню, что с недавних пор НАТО пополнилось двумя новыми членами: Финляндией и Швецией. Это изменение создает значительные вызовы для северных рубежей России, на которые мы не можем не реагировать», – отмечает он.

    «Соответственно, большая часть военных после увеличения численности армии будет привлекаться именно сюда. Если говорить о составе будущих войск, то в первую очередь здесь требуется усиленное присутствие артиллерийских формирований и ВМФ. Нельзя забывать и о наращивании систем ПВО», – считает эксперт.

    «Необходимо усилить и ВВС. Привлечение новобранцев будет осуществляться путем набора солдат на контрактной основе. Важно понимать, что люди, решившие связать свою жизнь с армией, также нуждаются в соответствующем обучении. Таким образом, стоит ожидать поэтапного увеличения кадрового состава», – акцентирует собеседник.

    «Наскоком достичь цифры в 1,5 млн военнослужащих не получится. Это в Минобороны хорошо понимают. Скорее всего, к данной отметке мы приблизимся где-то в пределах одного года. Распределять нагрузку будут поэтапно, так, чтобы это не сказывалось на качестве подготовки новобранцев и не создавало проблем для бюджета», – полагает он.

    При этом в командование новых формирований, скорее всего, будут привлекаться солдаты, уже прошедшие закалку СВО, говорит эксперт. Их опыт сейчас крайне востребован. Это настоящая элита Российской армии, которая сумеет достойно руководить людьми, не так давно подписавшими контракт с Минобороны», – заключил Леонков.

    В понедельник Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил до 2 389 130 единиц. Согласно документу, количество военнослужащих повысится до 1,5 млн человек. Таким образом, личный состав пополнят 180 тыс. солдат. Изменения вступят в силу с 1 декабря текущего года.

    Напомним, в последний раз штатная численность Вооруженных сил менялась зимой 2023-го – ее повысили до 2 209 130 человек. Тогда в Минобороны сообщили, что привлечение новобранцев будет осуществляться за счет записывающихся на контрактную службу. Само решение в ведомстве объясняли ростом угроз для России, связанных с проведением специальной военной операции и расширением блока НАТО.

    При этом еще в марте этого года Сергей Шойгу отмечал, что до конца 2024-го планируется формирование двух общевойсковых армий и 30 соединений, из которых 14 приходятся на дивизии, а 16 – на бригады. По данным Минобороны, лишь с января по июль контракты с военным ведомством заключили порядка 190 тыс. россиян. Темп набора остается «стабильным» и составляет примерно 1 тыс. человек в сутки.

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    16 сентября 2024, 19:51 • Новости дня
    В ВСУ признали контакты с подозреваемым во втором покушении на Трампа

    CNN: Подозреваемый во втором покушении на Трампа связывался с ВСУ

    В ВСУ признали контакты с подозреваемым во втором покушении на Трампа
    @ wikipedia.org

    Tекст: Дарья Григоренко

    Подозреваемый в совершении второго покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа Райан Уэсли Рут несколько раз связывался с вооруженными силами Украины (ВСУ), сообщили СМИ.

    Как пишет CNN со ссылкой на представителя командования сухопутными силами ВСУ, Рут «предлагал ВСУ большое количество рекрутов из разных стран, но им было очевидно, что его предложения нереалистичны». «Мы даже не ответили, отвечать было не на что», – добавил источник, передает ТАСС.

    Кроме того, представитель подчеркнул, что Рут связывался с ними несколько раз.

    В понедельник суд в Соединенных Штатах предъявил обвинения Райану Уэсли Руту, которого подозревают в совершении второго покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа.

    Ранее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что подозреваемого в покушении на Трампа Райана Уэсли Рута мог нанять Киев.

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    16 сентября 2024, 15:42 • Новости дня
    Лавров: Руководство США превзошло в стремлении к тоталитаризму сюжеты Оруэлла
    Лавров: Руководство США превзошло в стремлении к тоталитаризму сюжеты Оруэлла
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Нынешние руководители в Вашингтоне в тяге к подавлению инакомыслия и тоталитаризму перещеголяли сюжеты писателя Джорджа Оруэлла, заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя санкции США против российских СМИ.

    Оруэлл обладал богатым воображением и историческим предвидением, однако он даже представить не мог, как будет выглядеть тоталитарное государство – писатель описал лишь его контуры, не сумев «проникнуть в глубину того тоталитаризма, который мы сейчас наблюдаем», отметил министр, передает ТАСС.

    «Его (Оруэлла) перещеголяли нынешние руководители в Вашингтоне, которые просто подавляют любое инакомыслие, – сказал глава российского МИД. – Это тоталитаризм в чистом виде. И маккартизм тоже был детской игрой, как выяснилось».

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что действия американских властей являются доказательством «необратимой деградации демократического государства в США и его трансформации в тоталитарную неолиберальную диктатуру».

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    16 сентября 2024, 21:37 • Новости дня
    Опубликовано видео задержания подозреваемого в покушении на Трампа
    Опубликовано видео задержания подозреваемого в покушении на Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Полиция округа Мартин американского штата Флорида обнародовала кадры, на которых запечатлено задержание мужчины, подозреваемого в нападении на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа.

    Видео с нательной камеры полицейского появилось в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России), передает Lenta.Ru.

    Напомним, накануне недалеко от гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич во Флориде, где находился Дональд Трамп, произошла стрельба.

    В понедельник суд в Соединенных Штатах предъявил обвинения Райану Уэсли Руту, которого подозревают в совершении второго покушения на Трампа. В ВСУ признали, что несколько раз контактировали с Рутом.

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    16 сентября 2024, 17:01 • Новости дня
    Байден попросил помочь Секретной службе США после второго покушения на Трампа
    Байден попросил помочь Секретной службе США после второго покушения на Трампа
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Секретная служба США «нуждается в помощи», так американский лидер Джо Байден прокомментировал вторую попытку покушения на республиканского кандидата в президенты Дональда Трампа.

    Как указал Байден, «Секретной службе нужно больше помощи», передает РИА «Новости».

    Накануне стрельба произошла недалеко от гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич во Флориде, где находился Дональд Трамп. Злоумышленник просунул в забор дуло винтовки, по нему открыли огонь сотрудники Секретной службы.

    Напомним, первое покушение на Трампа произошло в середине июля, тогда его ранили в ухо из огнестрельного оружия на митинге в Пенсильвании.

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    17 сентября 2024, 00:57 • Новости дня
    Россиянин арестован в США по обвинению в незаконном экспорте микроэлектроники

    Минюст США сообщил об аресте гражданина России Постового по обвинению в незаконном экспорте микроэлектроники

    Россиянин арестован в США по обвинению в незаконном экспорте микроэлектроники
    @ West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    По обвинению в незаконном экспорте микроэлектроники арестован 44-летний россиянин Денис Постовой, сообщил Минюст США.

    Постовой живет в Сарасоте в штате Флорида. Его обвиняют в «сговоре с целью нарушения закона о реформе экспортного контроля, контрабанды, отмывании денег и мошенничестве», передает РИА «Новости».

    По утверждению властей США, Постовой занимался незаконными поставками микроэлектроники, которая может применяться для военных целей, например, при производстве БПЛА.

    Напомним, это не первый арест гражданина России американцами по подобным обвинениям. Так, россиянин Артур Петров был арестован на Кипре и передан США. В июле Максим Марченко был приговорен в США к трем годам тюрьмы по делу о контрабанде микроэлектроники двойного назначения. Дмитрий Тимашев также признал вину в нарушении американских экспортных ограничений. Утверждается, что он якобы пересылал «части и компоненты огнестрельного оружия и боеприпасы».

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    17 сентября 2024, 05:56 • Новости дня
    Белый дом обиделся на слова Маска об отсутствии покушений на Байдена

    Заместитель пресс-секретаря Белого дома Бейтс назвал слова Маска об отсутствии покушений на Байдена безответственными

    Белый дом обиделся на слова Маска об отсутствии покушений на Байдена
    @ Patrick Pleul/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Слова предпринимателя Илона Маска о том, что никто не пытался убить президента США Джо Байдена, являются безответственными, заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.

    «Насилие следует исключительно осуждать, никогда не поощрять и не шутить о нем», – приводит слова Бейтса РИА «Новости».

    Бейтс счел «риторику» Маска «безответственной» и заявил, что в США не должно быть места политическому насилию или любой другой его форме.

    Секретная служба США сообщила, что в курсе заявления Маска, но «не комментирует вопросы о разведывательных сведениях, касающихся безопасности». В Секретной службе заверили, что расследуют любые «угрозы, касающиеся лиц под охраной» ведомства, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Напомним, после того, как стало известно о второй попытке покушения на кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа, Маск заявил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России): «И никто не пытается совершить покушение на Байдена или Камалу». Его заявление вызвало критику, позднее Маск удалил данное сообщение.


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    16 сентября 2024, 18:40 • Новости дня
    В США предъявили обвинения подозреваемому в покушении на Трампа
    В США предъявили обвинения подозреваемому в покушении на Трампа
    @ EPA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Суд в Соединенных Штатах предъявил обвинения Райану Уэсли Руту, которого подозревают в совершении второго покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, сообщили СМИ.

    Как пишет CNN, подозреваемому предъявлены обвинения по двум пунктам, связанным с огнестрельным оружием. Отмечается, что в число обвинений входит хранение огнестрельного оружия в период осуждения за совершение уголовного преступления и хранение огнестрельного оружия со стертым серийным номером, передает ТАСС.

    В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что установление связей Райана Уэсли Рута, подозреваемого в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа, с Украиной должно быть головной болью спецслужб США, а не Кремля.

    Ранее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что подозреваемого в покушении на Трампа Райана Уэсли Рута мог нанять Киев.

    Накануне стрельба произошла недалеко от гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич во Флориде, где находился Дональд Трамп. Злоумышленник просунул в забор дуло винтовки, по нему открыли огонь сотрудники Секретной службы.

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    16 сентября 2024, 23:59 • Новости дня
    ФБР решило проверить заявления несостоявшегося убийцы Трампа о вербовке для ВСУ

    ФБР начало проверку сообщений о планах подозреваемого в покушении на Трампа Рута завербовать наемников для ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Проводится проверка в связи с заявлениями Райана Рута, который подозревается в попытке покушения на Дональда Трампа, о планах завербовать наемников для отправки на Украину, сообщил специальный агент ФБР Джеффри Велтри.

    Велтри сообщил, что ФБР проверяет заявления СМИ и самого Рута «о том, что он хотел завербовать афганских солдат и других людей» для участия в боевых действиях на Украине. «ФБР направило несколько запросов в компании с просьбой предоставить данные о телефонах и аккаунтах субъекта в социальных сетях», – рассказал Велтри, добавив. что несколько ответов уже получено.

    Кроме того, ФБР «допросило семь гражданских свидетелей», сообщил Велтри. Начались допросы «членов семьи, друзей и бывших коллег подозреваемого», передает ТАСС.

    Минюст США сообщил, что Рут дважды привлекался к ответственности за преступления: «В 2002 году он совершил преступление в Северной Каролине и второе в марте 2010 году, поэтому не имел права владеть оружием», – передает РИА «Новости».

    Напомним, на кандидата в президенты США Дональда Трампа было совершено новое покушение. Подозреваемый в покушении Райан Уэсли Рут оказался проукраинским активистом. Он сам пытался отправиться в Киев воевать, а когда ему отказали из-за возраста и отсутствия военной подготовки, занимался наймом бойцов для киевского режима.

    В вооруженных силах Украины признали, что Рут несколько раз связывался с ВСУ. При этом в ВСУ заявили, что Рут «предлагал ВСУ большое количество рекрутов из разных стран, но им было очевидно, что его предложения нереалистичны».

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    17 сентября 2024, 00:28 • Новости дня
    Байден не смог дозвониться до Трампа

    Байден сообщил о неудачной попытке дозвониться до Трампа после второго покушения на экс-президента США

    Байден не смог дозвониться до Трампа
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Джо Байден сообщил, что пытался дозвониться до кандидата в президенты США Дональда Трампа после того, как на Трампа было совершено новое покушение, но связаться с экс-президентом страны не удалось.

    Слова Байдена приводит пресс-пул Белого дома. Байден заявил, что Трамп оказался «недоступен». Президент США сказал, что попытается связаться с Трампом повторно. «Они не связались, но он (Байден) звонил», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Белого дома.

    Журналисты также опубликовали запись, на которой Байден отвечает на вопрос о звонке, но на ней слова Байдена неразборчивы. Пресс-пул отметил, что Байден отвечал журналистам «издалека», передает ТАСС.

    Напомним, на Трампа было совершено новое покушение. В июле, после первого покушения на Трампа, между действующим и бывшим президентами США состоялся телефонный разговор.

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    17 сентября 2024, 03:49 • Новости дня
    Meta заблокировала аккаунты RT

    Meta заблокировала аккаунты RT и «России сегодня» на своих платформах

    Tекст: Антон Антонов

    Корпорация Meta объявила о расширении ограничений в отношении российских СМИ, включая RT и медиагруппу «Россия сегодня».

    «Россия сегодня», RT и другие связанные с ними организации теперь заблокированы в наших приложениях по всему миру», – приводит ТАСС со ссылкой на NBC текст заявления корпорации.

    Meta заявила, что такой шаг связан с «попытками иностранного вмешательства». В частности, страницы RT, Sputnik, РИА «Новости» недоступны в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России).

    Напомним, Министерство финансов США ввело очередные санкции против российских СМИ. Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что США, Британия и Канада запускают совместную «дипломатическую кампанию» для борьбы с угрозой, которая якобы исходит от российского телеканала RT.

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    16 сентября 2024, 12:50 • Новости дня
    Песков отреагировал на американские санкции против российских СМИ

    Песков: Вашингтон показал, насколько нечистоплотные методы готов использовать против России

    Tекст: Константин Сергеев

    Насколько нечистоплотные методы готов использовать Вашингтон и как далеко он может пойти в попытках подавить Россию, показали американские санкции против российских СМИ. На это указал на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам представителя Кремля, действия Вашингтона – «нападки на средства массовой информации, нападки на журналистов, нападки на руководителей СМИ».

    «Американцы ... способны зайти сколь угодно далеко в попытках подавления России, подавления альтернативных точек зрения и использования самых нечистоплотных методов», – приводит ТАСС слова Пескова.

    Обвинения в адрес российской прессы со стороны Вашингтона, «которые приписывали СМИ России вмешательство в процессы внутри Америки, граничили просто с безумием, мы считаем недопустимыми такие нападки на СМИ», заострил внимание Песков.

    Как сообщалось ранее в понедельник, Индия не готова поддержать Вашингтон в кампании травли российских СМИ.

    В прошлую пятницу сообщалось, что Госдеп США разрешил заниматься журналистской деятельностью российским СМИ, внесенным в санкционный список.

    Ранее Министерство финансов США ввело очередные санкции против российских СМИ и их руководителей, включая медиагруппу «Россия сегодня» и ее генерального директора Дмитрия Киселева за якобы вмешательство в выборы других стран и распространение дезинформации.

    До этого госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что США, Британия и Канада запускают совместную «дипломатическую кампанию» для борьбы с угрозой, которая якобы исходит от российского телеканала RT.

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    17 сентября 2024, 03:29 • Новости дня
    Белый дом заявил о «теплом разговоре» Байдена с Трампом
    Белый дом заявил о «теплом разговоре» Байдена с Трампом
    @ Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом, сообщила старший заместитель пресс-секретаря Белого дома Эмили Саймонс.

    Саймонс сказала, что Байден выразил облегчение в связи с тем, что Трамп находится в безопасности. «Между ними состоялся теплый разговор, бывший президент Трамп поблагодарил (Байдена) за звонок», – заявила она в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Трамп заявил, что в ходе звонка обсуждались меры безопасности и защита со стороны Секретной службы, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Напомним, Байден сообщал, что ему пока не удалось связаться с Трампом, хотя он и пытался дозвониться после того, как на экс-президента было совершено новое покушение.

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    Россия готовит жесткий экономический удар по Западу

    Владимир Путин призвал правительство подумать над экономическими контрсанкциями. И назвал три российских ресурса, от которых США и ЕС по-прежнему не могут отказаться. Это никель, титан и уран. Что будет, если Россия сама введет запрет на их поставки в недружественные страны? Подробности

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    Российские инженеры «обнулят» эффективность HIMARS

    Россия получила головную часть ракеты системы залпового огня HIMARS американского производства. Специалисты уже приступили к ее изучению, что потенциально может значительно снизить эффективность ее использования ВСУ. Данное событие может стать еще одним ударом по имеющимся у Украины высокоточным боеприпасам, которые за последний год понесли серьезные репутационные потери. Как именно отечественные специалисты сумеют повысить эффективность противодействия ракетам HIMARS? Подробности

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    «Самое важное для русского – возможность своеволия»

    «Россия – это уникальная страна, у которой никогда не было вечных, исторически сложившихся соседей, с которыми она не могла бы ничего поделать». Программный директор Валдайского клуба Тимофей Бордачев рассказал газете ВЗГЛЯД, как текущие отношения России и Запада обусловлены российской традицией внешней политики и событиями, которые происходили 800 лет назад. Подробности

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    Казахстан попытался отрезвить Шольца

    На переговорах с канцлером ФРГ Олафом Шольцем президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Россию нельзя победить. Астана поддерживает мирное урегулирование украинского кризиса по плану Китая и Бразилии. Как отмечают эксперты, Токаев понимает объективную реальность на поле боя и пытается донести эту точку зрения до европейских партнеров. Но услышит ли Шольц этот призыв? Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • Второе покушение на Трампа: главное

      Дональд Трамп пережил второе по счету покушение на свою жизнь. На этот раз предполагаемый преступник даже не успел выстрелить и был взят живым, а его связь с Украиной и украинскими радикалами очевидна.

    • В Германии ищут замену Шольцу

      Как сообщают европейские СМИ, в правящей партии Германии – СДПГ – начали искать замену Олафу Шольцу как лидеру партии, а значит, и канцлеру. На выборы в следующем сентябре СДПГ хочет идти с другим кандидатом, а фаворитом считается министр обороны Борис Писториус. Чем он лучше или хуже Шольца?

    • Раскрыт план Трампа по Украине

      Кандидат в президенты США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что конфликт вокруг Украины нужно завершить как можно скорее, а президент Джо Байден ничего для этого не делает. Сам Трамп готов к переговорам с Владимиром Путиным – и у него есть план. Что это за план, рассказал кандидат Трампа в вице-президенты США Джей Ди Вэнс. Это не самый плохой план.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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