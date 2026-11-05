Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.0 комментариев
Суд Петербурга оставил под стражей блогера Ремесло
Суд оставил под стражей блогера Ремесло по делу о фейках о ВС России
Петербургский городской суд отклонил жалобу на арест блогера Ильи Ремесло, обвиняемого в распространении фейков о Вооруженных силах России.
«Суд рассмотрел жалобы адвокатов Бадамшина и Цискаришвили на постановление об избрании Ремесло меры пресечения в виде заключения под стражу и оставил их без удовлетворения, а постановление районного суда – без изменений», – рассказала ТАСС руководитель пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе блогер Илья Ремесло заявил о непризнании вины в деле о фейках про армию России. В сентябре Приморский райсуд Петербурга продлил арест блогера до весны 2027 года.
В августе следствие завершило расследование уголовного дела в отношении Ремесло.