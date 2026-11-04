По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.2 комментария
Песков назвал важной выставку к 80-летию патриарха Кирилла
Песков: Выставка «Христианская традиция» к 80-летию патриарха очень важна
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным проведение в столичном Манеже выставки «Христианская традиция. Наши дни», посвященной 80-летию Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
«Это очень важно. Тем более это традиционная уже выставка, она ежегодно проводится в День народного единства, стартует и потом она открыта для посещения. Это очень важно. Они всегда, эти выставки, очень интересные получаются», – приводят слова Пескова «Вести».
Экспозиция открылась в среду в ЦВЗ «Манеж» в рамках XXII церковно-общественной выставки-форума «Православная Русь – ко Дню народного единства». Организаторами выступили Патриарший совет по культуре Русской православной церкви, Минпросвещения, Минкультуры, правительство Москвы и Фонд гуманитарных проектов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин посетил выставку «Христианская традиция. Наши дни» в Центральном выставочном зале «Манеж».
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента с Днем народного единства.