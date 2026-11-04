Песков назвал важной выставку к 80-летию патриарха Кирилла

Песков: Выставка «Христианская традиция» к 80-летию патриарха очень важна

Tекст: Вера Басилая

«Это очень важно. Тем более это традиционная уже выставка, она ежегодно проводится в День народного единства, стартует и потом она открыта для посещения. Это очень важно. Они всегда, эти выставки, очень интересные получаются», – приводят слова Пескова «Вести».

Экспозиция открылась в среду в ЦВЗ «Манеж» в рамках XXII церковно-общественной выставки-форума «Православная Русь – ко Дню народного единства». Организаторами выступили Патриарший совет по культуре Русской православной церкви, Минпросвещения, Минкультуры, правительство Москвы и Фонд гуманитарных проектов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин посетил выставку «Христианская традиция. Наши дни» в Центральном выставочном зале «Манеж».

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента с Днем народного единства.