Путин назвал согласие между народами России несущей конструкцией суверенитета

Путин назвал единство народов России несущей конструкцией суверенитета страны

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Помнить, что согласие, взаимоуважение между народами России, их единство – это несущая конструкция суверенитета и независимости нашей страны. А забота о сохранении культуры, обычаев, языков каждого народа – это основа нашей национальной политики», – цитирует Путина РИА «Новости».

Об этом глава государства заявил на пленарном заседании международной недели «Народы России».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин назвал русский народ и язык основой государственности России.

Глава государства заявил о восприятии в мире искусства всех народов России как русского.

Владимир Путин назвал сплоченность народов ключевой в судьбе страны.