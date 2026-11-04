По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.3 комментария
Путин назвал согласие между народами России несущей конструкцией суверенитета
Путин назвал единство народов России несущей конструкцией суверенитета страны
Согласие и взаимоуважение между народами России, а также их единство являются несущей конструкцией суверенитета и независимости страны, заявил президент Владимир Путин.
«Помнить, что согласие, взаимоуважение между народами России, их единство – это несущая конструкция суверенитета и независимости нашей страны. А забота о сохранении культуры, обычаев, языков каждого народа – это основа нашей национальной политики», – цитирует Путина РИА «Новости».
Об этом глава государства заявил на пленарном заседании международной недели «Народы России».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин назвал русский народ и язык основой государственности России.
Глава государства заявил о восприятии в мире искусства всех народов России как русского.
Владимир Путин назвал сплоченность народов ключевой в судьбе страны.