Европе нужно садиться за стол – однако проблема в том, что для целого ряда европейских политиков есть иные приоритеты. Одни слишком много зарабатывают на войне. Другие не готовы садиться за стол переговоров без гарантий того, что они выйдут оттуда с выгодной для себя сделкой.
Путин поручил помочь пострадавшим от наводнений жителям Дагестана и Чечни
Президент Владимир Путин распорядился оказать социальную поддержку потерявшим жилье из-за весенних паводков жителям Дагестана и Чечни.
Глава государства распорядился обеспечить социальные гарантии пострадавшим от стихии.
Соответствующий документ по итогам недавней встречи с представителями муниципального сообщества опубликован на официальном сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами Республики Дагестан и Чеченской Республики обеспечить оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых были повреждены или утрачены в результате подтопления в марте-апреле 2026 года», – говорится в перечне поручений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля президент России Владимир Путин потребовал снизить бюрократические барьеры при выплате компенсаций пострадавшим от паводка дагестанцам. Глава государства поручил руководителю Чечни Рамзану Кадырову обеспечить всестороннюю поддержку оказавшимся в зоне бедствия людям.
К маю материальную помощь от государства получили более 17 тыс. жителей обеих республик.