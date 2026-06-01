Участник «Времени героев» Агапов стал федеральным инспектором по Северной Осетии
Кавалер двух орденов Мужества и выпускник программы «Время героев» Илья Агапов получил должность федерального инспектора по Северной Осетии в аппарате полпреда президента.
Агапов, завершивший обучение в мае 2026 года, назначен федеральным инспектором по Республике Северная Осетия – Алания в аппарате полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).
«Служба стране не заканчивается – меняется только ее формат. Должность федерального инспектора – это прежде всего большая ответственность и постоянная работа по приоритетным вопросам развития республики», – прокомментировал свое назначение Илья Агапов.
Полпред президента в СКФО Юрий Чайка, который выступал наставником Агапова во время его стажировки, выразил уверенность в успешной работе нового инспектора. Он подчеркнул, что полученные компетенции помогут внести значимый вклад в обеспечение стабильности и благополучия региона.
Агапов родился в 1986 году в Новосибирске, проходил службу в Буденновске. Он награжден двумя орденами Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, медалями «За отвагу» и Жукова.
Ранее более 100 участников программы «Время героев» уже получили новые должности в структурах власти.