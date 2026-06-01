Tекст: Мария Иванова

Группировкой нанесено поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии около Славянска, Краматорска, Николаевки, Рай-Александровки, Роскошного и Константиновки ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

Противник при этом потерял до 120 военнослужащих, две бронемашины, пять орудий полевой артиллерии и станцию РЭБ.

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Пустогорода, Вольной Слободы, Новой Сеи и Иволжанского Сумской области.

А в Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух мотопехотных бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Бугаевкой, Рубежным, Котовкой, Богодуховым и Белым Колодезем.

При этом противник потерял до 205 военнослужащих, бронемашину, американскую 105-мм гаубицу М101 и две станции РЭБ, отчитались в Минобороны.

В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны в районах Червоного Оскола, Вишневки Харьковской области, Маяков, Пискуновки, Пришиба, Сидорово ДНР.

Потери ВСУ составили более 180 военнослужащих и два артиллерийских орудия. Уничтожена станция РЭБ.

Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии у Кутузовки, Белицкого, Грузского, Анновки, Святогоровки, Кучерова Яра ДНР и Новопавловки Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 330 военнослужащих, две бронемашины, два артиллерийских орудия и станция РЭБ, перечислили в Минобороны.

Напомним, в конце прошлой недели российские войска освободили четыре населенных пункта.

За день до этого они освободили харьковскую Нововасилевку.

Ранее ВС России освободили запорожскую Воздвижевку и харьковский Гранов.