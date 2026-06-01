  Российские войска освободили Тихоновку в ДНР
    Украинские беспилотники усилили прибалтийскую русофобию
    Макрон заявил о задержании нефтетанкера из России
    Лукашенко уличил Пашиняна во вранье о газе
    Российские войска получили новые Ил-76МД-90А
    Эксперт объяснил молчание ОБСЕ об украинских ударах по детям
    Путин поздравил Пашиняна с днем рождения
    МИД: Украинские боевики атакуют суда России у берегов Ливии
    Иран нанес ответный удар по американской военной базе
    Россия ограничила поставки рыбы из Армении с 2 июня
    Мнения
    Антон Крылов Антон Крылов Искусственный интеллект тупеет вместе с людьми

    Когда мы по любому вопросу обращаемся к ИИ, мы не только бесплатно обучаем подконтрольную иностранному правительству технологию, но и предоставляем ему неограниченный круг информации о себе – здоровье, сфера интересов, коммерческая тайна, потребительские привычки и так далее.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европа не может ответить на четыре вопроса о переговорах с Россией

    Европе нужно садиться за стол – однако проблема в том, что для целого ряда европейских политиков есть иные приоритеты. Одни слишком много зарабатывают на войне. Другие не готовы садиться за стол переговоров без гарантий того, что они выйдут оттуда с выгодной для себя сделкой.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чернышевский выступил на стороне рассерженных патриотов

    Чернышевский был из тех, кого можно было бы назвать «рассерженным патриотом» – он критиковал положение дел в России, но любил ее и всегда был за ее интересы. Герцен – скорее иноагент, желавший России поражения.

    1 июня 2026, 12:29 • Новости дня

    Российские войска освободили Тихоновку в ДНР

    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений Южной группировки был освобожден населенный пункт Тихоновка в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии около Славянска, Краматорска, Николаевки, Рай-Александровки, Роскошного и Константиновки ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

    Противник при этом потерял до 120 военнослужащих, две бронемашины, пять орудий полевой артиллерии и станцию РЭБ.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Пустогорода, Вольной Слободы, Новой Сеи и Иволжанского Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух мотопехотных бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Бугаевкой, Рубежным, Котовкой, Богодуховым и Белым Колодезем.

    При этом противник потерял до 205 военнослужащих, бронемашину, американскую 105-мм гаубицу М101 и две станции РЭБ, отчитались в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны в районах Червоного Оскола, Вишневки Харьковской области, Маяков, Пискуновки, Пришиба, Сидорово ДНР.

    Потери ВСУ составили более 180 военнослужащих и два артиллерийских орудия. Уничтожена станция РЭБ.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии у Кутузовки, Белицкого, Грузского, Анновки, Святогоровки, Кучерова Яра ДНР и Новопавловки Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 330 военнослужащих, две бронемашины, два артиллерийских орудия и станция РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Напомним, в конце прошлой недели российские войска освободили четыре населенных пункта.

    За день до этого они освободили харьковскую Нововасилевку.

    Ранее ВС России освободили запорожскую Воздвижевку и харьковский Гранов.

    31 мая 2026, 17:34 • Новости дня
    Зеленский раскрыл реакцию США на его письмо о ракетах для ПВО

    @ Christine Olsson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Вашингтон проигнорировал обращение Киева с просьбой увеличить поставки зенитных комплексов и ракет на фоне растущего дефицита в украинской армии.

    Владимир Зеленский сообщил, что Белый дом и американский Конгресс оставили без ответа его письмо о необходимости дополнительных поставок систем противовоздушной обороны, передает РИА «Новости». Ранее он направил официальное обращение президенту США Дональду Трампу, указав на острую нехватку боеприпасов в вооруженных силах страны.

    «Я направил письмо в Белый дом и Конгресс США и надеюсь, что они поймут и ответят», – заявил Зеленский в интервью телеканалу CBS. По данным The New York Times, ракеты для систем ПВО, на которые рассчитывает Киев, сейчас активно расходуются на Ближнем Востоке.

    Зеленский выразил недовольство тем, что во время обострения ближневосточного конфликта США и Израиль за первые сутки использовали 800 ракет Patriot. По его словам, Украина не располагала таким арсеналом с 2022 года. В Москве неоднократно подчеркивали, что накачивание Украины западным оружием лишь затягивает конфликт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский направил Дональду Трампу письмо о критической нехватке систем ПВО.

    Американские власти оставили данное послание без ответа.

    Глава Пентагона Пит Хегсет пообещал найти способ для оказания военной поддержки Киеву.

    31 мая 2026, 14:25 • Новости дня
    Здание «Новой почты» полностью сгорело после удара по Днепропетровску

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Днепропетровске в результате удара полностью сгорело здание отделения «Новой почты», которое могло использоваться для нужд украинских военных.

    Здание почтового отделения в Днепропетровске было полностью уничтожено огнем после нанесенного удара, сообщает канал «Военкоры Русской весны» в Mах. По данным компании, никто из сотрудников не пострадал.

    Отмечается, что склады почтовых служб на Украине часто применяются в интересах Вооруженных сил Украины для хранения и логистики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года российские войска поразили крупный железнодорожный узел в Днепропетровской области.

    Весной 2025 года армия России нанесла удар по пункту размещения украинских военных в Днепропетровске.

    В феврале того же года Вооруженные силы РФ атаковали скопление солдат ВСУ на терминале «Новой почты» в Харьковской области.

    31 мая 2026, 14:55 • Видео
    Надежды Киева и НАТО на Венгрию рухнули

    Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр уведомил НАТО, что его страна по-прежнему отказывается поставлять Украине любое оружие и военные грузы. А ЕС проинформировали, что Будапешт не откажется от российского газа. Так выяснилось, что лучшая замена Виктору Орбану в Евросоюзе – тоже венгр.

    1 июня 2026, 03:58 • Новости дня
    В российской армии назвали самый востребованный боевой беспилотник

    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Универсальный аппарат «ПВХ-1» получил статус наиболее популярного средства среди операторов БПЛА благодаря невысокой стоимости и способности выполнять задачи по дистанционному минированию и разведке.

    Многофункциональный комплекс «ПВХ-1» применяется бойцами Южного военного округа (ЮВО) для нанесения ударов и наблюдения за противником. Военнослужащий подразделения беспилотных систем с позывным «Донор» отметил широкие боевые возможности этого аппарата.

    «Самый востребованный сейчас «ПВХ-1». Он максимально удобный, дешевый и простой», – рассказал боец РИА «Новости».

    По его словам, данная техника успешно применяется в подразделениях не первый год.

    «Донор» добавил, что российские войска обеспечены достаточным количеством подобных дронов. Аппарат позволяет эффективно решать несколько задач, включая скрытную установку минных заграждений на линии соприкосновения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России за неделю нанесли массированный и пять групповых ударов по ВПК Украины. Военный эксперт назвал необходимые меры против массовых ударов украинских дронов. Дроны-перехватчики «Елка» заставили ВСУ сменить высоту полета БПЛА.


    1 июня 2026, 01:50 • Новости дня
    Российские военные освободили 63 населенных пункта в течение весны
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    За три месяца весны подразделения Вооруженных сил России освободили десятки населенных пунктов, при этом наибольший успех зафиксирован на Харьковском направлении.

    В период с марта по май текущего года под контроль ВС России перешли 63 населенных пункта в зоне проведения спецоперации, передает ТАСС со ссылкой на данные из официальных сводок Министерства обороны.

    Самое значительное продвижение отмечено в Харьковской области, где освобожден 21 населенный пункт. В ДНР бойцы выбили противника из 19 поселений, а в Сумской области взяли 14 территорий. Кроме того, успех закреплен в Запорожской и Днепропетровской областях – шесть и три пункта соответственно.

    Наибольшая динамика наступательных действий зафиксирована в мае. По итогам последнего весеннего месяца, освобождено 27 населенных пунктов. В марте под контроль перешли 20 территорий, а в апреле – 16 поселений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа немецких и британских наемников ВСУ уничтожена в Запорожской области. 24 мая Министерство обороны России сообщило о поражении украинских формирований сразу на шести направлениях.

    31 мая 2026, 14:23 • Новости дня
    ВС России нанесли мощный удар по украинским военным объектам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Массированная атака привела к поражению баз хранения горючего, энергетических объектов и площадок запуска дальних аппаратов противника в 143 районах Украины, сообщили в Минобороны России.

    Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли масштабные удары по объектам противника, передает Минобороны. Под прицел попали цеха производства и площадки запуска беспилотных аппаратов дальнего действия. Также поражены базы хранения горючего, транспортная и энергетическая инфраструктура, используемая украинской армией.

    Помимо этого, атакованы пункты временной дислокации подразделений противника и иностранных наемников в 143 районах. Средства противовоздушной обороны успешно перехватили четыре управляемые авиационные бомбы и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

    В ходе боевых действий военные ликвидировали 405 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Министерство обороны России сообщило о массированных ударах по украинским военным аэродромам.

    За прошедшие сутки российские войска улучшили тактическое положение на нескольких направлениях.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы РФ нанесли поражение предприятиям военно-промышленного комплекса противника.

    31 мая 2026, 23:18 • Новости дня
    Сальдо сообщил об увеличении числа пострадавших от удара ВСУ по Геническу

    Tекст: Катерина Туманова

    Число пострадавших от удара ВСУ по Геническу вечером воскресенья увеличилось до 11 человек, сообщил в Max-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    «Количество пострадавших в результате атаки БПЛА по Геническу увеличилось до 11 человек. Все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказывают им всю необходимую помощь», – написал он.

    Ранее в воскресенье, около 19.30, киевский режим ударил по мирным жителям Геническа, в частности, БПЛА ударил по жилым многоквартирным домам на улице Братьев Коваленко.

    «По предварительным данным, травмированы пять человек. Самое страшное – погиб ребёнок, мальчик 2020 года рождения. Накануне Дня защиты детей киевские боевики совершили очередное преступление против мирного населения», – написал губернатор региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ атаковали рейсовый автобус в Херсонской области, а также подстанцию и жилые дома. Днем ранее, 30 мая, дрон ВСУ атаковал бензовоз в Геническом округе Херсонской области.




    31 мая 2026, 15:15 • Новости дня
    В украинском Николаеве прогремел мощный взрыв

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Взрыв произошел в городе Николаеве на юге Украины, сообщило издание «Общественное».

    В городе Николаеве на юге Украины прогремел взрыв, передает ТАСС со ссылкой на издание «Общественное». Подробности инцидента пока не раскрываются официальными источниками.

    В Николаевской области в связи с этим объявлена воздушная тревога. О пострадавших и разрушениях информации не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая в Николаеве произошли взрывы.

    Днем ранее в этом городе на фоне воздушной тревоги прогремели повторные взрывы.

    В конце апреля украинские СМИ зафиксировали аналогичные инциденты в Сумах.

    1 июня 2026, 12:10 • Новости дня
    МИД: Украинские боевики атакуют суда России у берегов Ливии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Развернутая в Триполи группировка украинских боевиков совершает нападения на российские суда, рассказал директор департамента государств Африки МИД Анатолий Башкин.

    «Сейчас, по-моему, это уже открытая информация, что в Триполи есть украинские боевики, которые атаковали в том числе и наши суда», – заявил дипломат, передает ТАСС.

    Он также констатировал, что украинские военные советники в Ливии активно занимаются подготовкой операторов беспилотных летательных аппаратов, специалистов по противодействию БПЛА, а также инструктируют бойцов спецназа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский газовоз «Арктик Метагаз» подвергся атаке украинского морского беспилотника, запущенного с побережья Западной Ливии.

    Позднее ливийские службы с помощью буксира «Марадиф» взяли под контроль поврежденный газовоз и отбуксировали его в безопасный район.

    В конце мая в МИД России заявили о налаживании киевскими властями канала поставок вооружений и беспилотников африканским боевикам и их обучении.

    1 июня 2026, 12:16 • Новости дня
    Эксперт объяснил молчание ОБСЕ об украинских ударах по детям

    @ SALDO_VGA

    Tекст: Олег Исайченко

    ОБСЕ уже давно не выполняет свою главную функцию – поддержание мира и безопасности в Европе. Поэтому не вызывает удивления молчание руководства организации после ударов ВСУ по гражданским объектам, приведшим к жертвам среди детей, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Максим Григорьев. Ранее украинские силы атаковали жилой дом в Геническе.

    «Удар по гражданским объектам в Геническе – это продолжение действий ВСУ, которые нельзя квалифицировать иначе, как военные преступления. Это грубейшее намеренное нарушение Гаагских конвенций. Это акт, направленный против человечности и не имеющий сроков давности», – сказал Максим Григорьев, глава Международного общественного трибунала по Украине, член ОП.

    Спикер также обратил внимание на заявление постпреда России при ОБСЕ Дмитрия Полянского о том, что профильные структуры и генсек организации должны дать объективную оценку преступлениям против русскоязычных детей на Украине.

    «Я не удивлен молчанию ОБСЕ. У меня большой опыт личного взаимодействия с этой организацией. Могу с уверенностью сказать, что она уже на протяжении десятков лет практически не выполняет свою главную функцию – поддержание мира и безопасности в Европе», – поделился собеседник.

    Он посетовал на политизацию организации, заметив, что ее работа все меньше соотносится с верховенством закона и защитой прав человека. «К сожалению, ОБСЕ, получая прямо из рук российских дипломатов однозначную информацию о намеренных убийствах женщин и детей со стороны ВСУ, делает вид, что ничего не происходит. При этом в своих действиях организация нередко руководствуется дезинформацией, активно распространяемой украинской стороной», – посетовал Григорьев.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем канале в Max, что в ночь на 1 июня ВСУ ударили беспилотниками по жилым многоквартирным домам на улице Братьев Коваленко в Геническе. «Самое страшное – погиб ребенок, мальчик 2020 года рождения. Накануне Дня защиты детей киевские боевики совершили очередное преступление против мирного населения. Ударили туда, где живут семьи, где играют дети, где не было и не могло быть никаких военных объектов», – отметил он.

    Пострадали в результате удара 11 человек, они были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Кроме того, из-за атаки были полностью обесточены Генический, Новотроицкий, Чаплинский, Каланчакский, Ивановский, Нижнесерогозский, Горностаевский, Каховский и Новокаховский округа.

    Также украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус на автодороге Скадовск – Лазурное в Херсонской области, сообщил пресс-секретарь главы региона Владимир Василенко. При ударе пострадала женщина, погибших нет.

    Помимо этого, ВСУ ударили по школе бокса в Энергодаре, сообщил мэр города Максим Пухов. По его словам, в результате атаки повреждено остекление здания школы, автобус, на котором спортсмены выезжали на соревнования, а также автомобили, находившиеся рядом.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку ВСУ демонстрацией открытой террористической сущности и отменой цивилизационных ценностных ориентиров, сообщает РИА «Новости».

    «Киевский режим намеренно пропагандирует антиценности: 9 мая ударить по ветеранам ВОВ, снести памятники героям-освободителям и установить мемориалы нацистам, говорить о европейских ценностях и уничтожать мирное население, встречать Всемирный день защиты детей очередным кровавым жертвоприношением ребенка», – сказала она.

    В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин отметил, что поставки Западом беспилотников для ударов по территории Донбасса делают страны Европы соучастниками преступлений ВСУ. «Мы столкнулись в очередной раз, к сожалению, с такой новой волной террора со стороны украинского режима в отношении гражданского населения и объектов критической инфраструктуры», – сказал он.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Вооруженные силы России нанесли массированный удар по территории Украины в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам, в том числе – на теракт в луганском Старобельске.

    31 мая 2026, 14:11 • Новости дня
    Серия мощных взрывов прогремела в Днепропетровске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Удар баллистическими ракетами привел к серии мощных взрывов в Днепропетровске, после которых небо над городом заволокло густым черным дымом.

    В украинском Днепропетровске зафиксирована серия мощных взрывов, передает канал «Военкоры русской весны в MAX». Сразу после инцидента над пораженными объектами в небо начал подниматься огромный столб черного дыма.

    Украинские медиа оперативно отреагировали на происшествие. Ресурсы противника пишут о том, что удары по городу наносились баллистическими ракетами. Другие подробности о результатах атаки не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье на территории Днепропетровска зафиксировали две серии взрывов.

    В середине мая взрывы произошли в Днепропетровске и Ровно.

    Российская армия приступила к системным ударам по предприятиям военно-промышленного комплекса.

    31 мая 2026, 14:29 • Новости дня
    Стало известно о новых взрывах в Днепропетровске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новые взрывы прогремели в Днепропетровске на юго-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал «Общественное».

    Очередные хлопки прозвучали в Днепропетровске, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал «Общественное». На территории области сработали сирены предупреждения об опасности с воздуха.

    «В Днепропетровске прозвучал взрыв», – говорится в сообщении телеканала. Позже журналисты уточнили информацию, рассказав уже о серии взрывов в городе. Ранее в воскресенье СМИ также писали о подобных инцидентах в этом населенном пункте.

    Сигнал воздушной тревоги продолжает звучать в части Днепропетровской области. Об этом свидетельствуют данные официальной онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, нефтегазовые объекты компании «Нафтогаз» на северо-востоке Украины загорелись.

    Несколькими днями ранее взрывы произошли в Сумах и Хмельницкой области.

    Осенью прошлого года в Днепропетровске были повреждены телецентр и телебашня.

    1 июня 2026, 08:33 • Новости дня
    Россия призвала ОБСЕ оценить преступления против детей на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Профильные структуры ОБСЕ и генеральный секретарь организации должны дать объективную оценку преступлениям против русскоязычных детей на Украине, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

    «Профильные структуры этой организации, а также генсекретарь должны дать объективную оценку систематическим многолетним преступлениям киевской хунты против русскоязычных детей на Украине», – заявил дипломат, передает РИА «Новости».

    Он также напомнил о недавнем жестоком убийстве подростков в Старобельске.

    Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке украинских беспилотников на здание колледжа в Старобельске. По данным Следственного комитета, удар был нанесен ночью с использованием четырех дронов самолетного типа. Жертвами трагедии стал 21 человек, еще 44 получили ранения.

    В ответ на эти действия МИД России объявил о начале системных ударов по объектам украинского военно-промышленного комплекса и центрам принятия решений в Киеве. Иностранным гражданам и дипломатам было настоятельно рекомендовано покинуть украинскую столицу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва потребовала созыва отдельного заседания ОБСЕ по атаке ВСУ на Старобельск. Председательствующая в организации Швейцария попыталась увести дискуссию от темы ударов по мирным жителям. Постпред России в ООН Василий Небензя указал на двойные стандарты международного сообщества в оценке этой трагедии.

    31 мая 2026, 20:50 • Новости дня
    Российские системы ПВО сбили 23 украинских беспилотника над тремя регионами

    Tекст: Ольга Иванова

    В течение воскресенья системы ПВО успешно перехватили 23 вражеских летательных аппарата над территорией приграничных субъектов и морской акваторией.

    Уничтожение дронов происходило с восьми часов утра до восьми вечера по московскому времени, передает РИА «Новости». В военном ведомстве уточнили, что аппараты были сбиты над Белгородской, Брянской и Курской областями, а также над акваторией Азовского моря.

    «В течение дня в период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей и над акваторией Азовского моря», – говорится в официальном сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, минувшей ночью российские средства противовоздушной обороны перехватили 216 вражеских аппаратов над регионами страны и Азовским морем.

    В середине мая военные уничтожили 76 украинских дронов за шесть часов.

    В феврале системы ПВО сбили 40 беспилотников над Белгородской, Ростовской, Брянской и Курской областями.

    1 июня 2026, 07:42 • Новости дня
    За ночь над Россией нейтрализовали 72 украинских дрона

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь с воскресенья на понедельник дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 72 украинских беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны.

    С 20.00 мск 31 мая до 7.00 мск 1 июня дроны нейтрализовали над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской областями, указало ведомство в Max

    Также их уничтожили над Ростовской областью, Крымом и над акваторией Черного моря.

    В ночь на 30 мая средства ПВО перехватили и уничтожили 127 украинских беспилотников самолетного типа.

    1 июня 2026, 01:11 • Новости дня
    Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Одессе и Сумах

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Одессе и Сумах, мощные хлопки были зафиксирована в двух крупных украинских городах на фоне объявленной воздушной тревоги.

    «В Одессе и Сумах прогремели взрывы, сообщают корреспонденты «Общественного», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал украинского СМИ.

    Подробности о возможных разрушениях и пострадавших не приводятся.

    Согласно информации с официальной онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены продолжают работать в Сумской области, а также на части территории Одесского региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, взрывы оставили украинский Конотоп 31 мая без света и воды. Стало известно о новых взрывах в Днепропетровске. В украинском Николаеве прогремел мощный взрыв.


    Руководители нескольких всемирных организаций заявили о риске наступления летом глобального топливного кризиса, вызванного блокадой Ормуза. Она уже привела к сокращению поставок нефти и СПГ, истощению стратегических резервов и росту цен на энергоносители, а Европа уже на пороге газового дефицита. МВФ, МЭА, Всемирный банк и ВТО предупреждают – худшее еще впереди. Кто пострадает от кризиса больше всего и до каких значений взлетят цены на нефть и газ? Подробности

    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией

    Германия повышает уровень эскалации в отношении России. Под предлогом защиты от «русской угрозы» Берлин уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты расценивают подобные заявления как проявление реваншизма: по их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении России все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии. Подробности

    Зачем России новое танковое училище в эпоху БПЛА

    Еще одно военное училище воссоздается в России – на этот раз речь идет о Челябинском танковом, закрытом около двадцати лет назад. Почему в эпоху радикальных перемен в военном деле, когда главным ударным оружием на поле боя стали БПЛА, офицеры-танкисты все еще нужны российским Вооруженным силам? Подробности

    Украинские беспилотники усилили прибалтийскую русофобию

    Запуганные украинскими беспилотниками страны Прибалтики, по их заявлениям, начали принимать первые меры борьбы с беспилотной опасностью. Производятся инспекции, организуются мобильные огневые группы, устанавливаются средства обнаружения. Однако при ближайшем рассмотрении легко заметить, что прибалты по-прежнему борются не с настоящим противником, а с тем, которого выдумали – Россией. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Надежды Киева и НАТО на Венгрию рухнули

      Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр уведомил НАТО, что его страна по-прежнему отказывается поставлять Украине любое оружие и военные грузы. А ЕС проинформировали, что Будапешт не откажется от российского газа. Так выяснилось, что лучшая замена Виктору Орбану в Евросоюзе – тоже венгр.

    • Поляки хотят особо оскорбить Зеленского

      Президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Владимира Зеленского высшей награды республики – ордена Белого Орла, а также заявил, что руководство Украины не готово к вступлению в ЕС и в очередной раз это подтвердило. Что же случилось?

    • Румынию втягивают в войну

      Румыния высылает российского генконсула и закрывает одно из консульств после падения беспилотника на многоэтажный жилой дом. Что произошло? Как это понимать? Чего ждать теперь?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Лунный посевной календарь на июнь 2026 года: благоприятные дни для посадок, новолуние и полнолуние

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    • Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2026 года: новые выплаты, пенсии, биометрия и важные законы

      Июнь 2026 года встретит россиян множеством важных нововведений. С первого дня лета начнется прием заявок на новую семейную налоговую выплату, в аэропортах стартует эксперимент по посадке на рейсы с помощью биометрии, а пенсионеры, которым в мае исполнилось 80 лет, получат прибавку. Кроме того, изменятся правила ввоза товаров из стран ЕАЭС, вырастут госпошлины для операторов связи и вступят в силу новые ГОСТы. Разбираем все изменения июня 2026 года.

    • Большие церковные праздники июня 2026 года: православный календарь, Петров пост и главные даты месяца

      Июнь 2026 года – месяц, когда православные верующие переходят от радостного празднования Троицы к более спокойному и аскетичному летнему ритму церковной жизни. Месяц открывается Духовым днем, прославляющим Святого Духа, затем следует Неделя всех святых, после чего наступает многодневный Петров пост, который продлится до 11 июля. Кроме того, в июне есть важная поминальная дата – Троицкая родительская суббота. Рассказываем о главных православных праздниках июня 2026 года, о том, что можно и нельзя делать верующим в эти дни, а также о правилах питания в Петров пост.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

