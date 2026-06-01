Путин поздравил Пашиняна с днем рождения в телефонном разговоре
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает сайт Кремля. Беседа состоялась в день рождения армянского главы правительства.
«В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна с днем рождения», – говорится в сообщении Кремля.
Также Путин и Пашинян обсудили итоги состоявшегося 29 мая в Астане заседания Высшего Евразийского экономического совета.
Напомним, в 2025 году президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с 50-летием и подчеркнул важность дальнейшего сотрудничества между Россией и Арменией для стабильности на евразийском пространстве.
В конце мая 2026 года Путин пообещал поддержать любое решение Еревана по членству Армении в Евразийском экономическом союзе и назвал приоритетом интересы армянского народа.