    Литва использует российские поезда для вымогательства денег у Евросоюза
    CNN: Трамп и Путин единогласно обвинили Европу в провале мира на Украине
    Эксперт оценил сообщения об азербайджанских МиГ-29 у ВВС Украины
    Прилетевшую из Израиля актрису Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в Домодедово
    Индия отвергла требование США прекратить импорт российской нефти
    Путин назвал любые войска на Украине законными целями
    Песков высказался за сохранение Telegram и WhatsApp в России
    Еврокомиссия предложила полностью запретить импорт российского газа
    Эксперт объяснил превосходство России над США в сжижении газа
    Ольга Андреева Ольга Андреева Запад продолжит обманывать себя насчет России

    Представление о России как о насквозь милитаризованной и дикой стране, где все население только и мечтает кого-нибудь завоевать – исходная точка всей западной искаженной рефлексии.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Где Европа ищет «пушечное мясо» для ВСУ

    Будет ли Европа воевать с Россией? Идея отправки регулярных войск европейских стран на Украину крайне непопулярна. Однако европейцы делают ставку на поиск «пушечного мяса» для ВСУ по всему миру – в СНГ, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке. Рютте и Макрон надеются с их помощью удержать фронт и заставить Россию подписать невыгодный ей мир.

    Олег Хавич Олег Хавич Как новый президент Польши стал жертвой своей русофобии

    Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.

    5 сентября 2025, 17:30 • Новости дня

    Минцифры раскрыло список сайтов для работы при отключении интернета

    Стало известно о формировании перечня сервисов для доступа при ограничениях

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские власти подготовили перечень цифровых платформ, которые сохранят доступность для пользователей при отключениях интернета по вопросам безопасности.

    Пресс-служба Минцифры сообщила в Telegram-канале, что россияне смогут пользоваться определенными интернет-сервисами даже при введении ограничений доступа, передает ТАСС. В список вошли «Госуслуги», социальные сети, маркетплейсы, навигационные сервисы, службы такси и доставки, онлайн-супермаркеты и личные кабинеты операторов связи.

    В ведомстве отметили, что перечень формируется на основе рейтинга популярных российских ресурсов и будет расширяться. Однако точный список сервисов, доступных при блокировке мобильного интернета, пока не уточняется.

    Операторы уже обеспечивают пилотный доступ к этим платформам для пользователей. В Минцифры подчеркнули, что мера нацелена на снижение неудобств для граждан в случае временных ограничений доступа к интернету.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство внутренней политики, информации и связи Крыма уведомило о возможном длительном отключении мобильного интернета в регионе.

    В июле Центральный Банк сообщил о росте наличных в обращении из-за сообщений об отключении интернета и изменений в законах о мониторинге платежей. Руководитель Центра управления регионом Красноярского края Екатерина Кузьминых принесла извинения за свою фразу о работе на СВО в ответ на жалобы по отключению интернета.

    Призывники на западе Украины избили военкомов и открыли по ним огонь

    В Волынской области Украины мужчины избили военкомов и устроили стрельбу

    @ National Police of Ukraine/Handout/REUTERS

    Tекст: Евгения Караваева

    В селе Боратин Волынской области Украины четверо мужчин избили сотрудников военкомата, отобрали оружие и открыли по ним огонь.

    Инцидент произошел во время попытки проверки документов у четырех прохожих, двое из которых попытались скрыться и спрятались в заброшенном здании, передает ТАСС.

    По сообщению областного территориального центра комплектования, мужчины оказали активное физическое сопротивление и нанесли телесные повреждения военным. Во время конфликта сотрудник военкомата попытался сделать предупредительные выстрелы из травматического пистолета, однако один из мужчин выбил оружие и открыл огонь по представителям ТЦК. Для самообороны служащие военкомата применили слезоточивый газ. В результате происшествия один из сотрудников получил перелом руки.

    Все участники происшествия задержаны и доставлены в полицию для выяснения всех обстоятельств.

    Мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года и неоднократно продлевалась, отмечает агентство. На фоне острой нехватки личного состава в армии сотрудники военкоматов проводят регулярные рейды, что вызывает рост числа конфликтов с гражданскими лицами, в том числе с применением силы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Черкасской области Украины военнообязанный умер после попытки сбежать из автомобиля территориального центра комплектования.

    На Украине экс-полицейского, который вступился за инвалида, мобилизовали.

    В Запорожье сотрудники военкомата забрали на службу отца-одиночку прямо на блокпосту, а его семилетних детей оставили без присмотра на обочине.

    Священника Украинской православной церкви задержали для мобилизации прямо на кладбище во время отпевания погибшего военного.

    Прилетевшую из Израиля актрису задержали с наркотиками в Домодедово

    @ Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У вернувшейся из Израиля актрисы Аглаи Тарасовой якобы нашли наркотическое вещество в аэропорту Домодедово, сообщают источники.

    У актрисы изъяли электронную сигарету, заправленную гашишным маслом, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    В отношении артистки завели уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков, сообщает телеканал 360.

    В ближайшее время суд изберет ей меру пресечения.

    Актриса известна по ролям в популярных сериалах «Интерны», «Беспринципные» и «Склифосовский», а также в фильмах «Лед» и «Холоп 2».

    Ранее актрису Викторию Семенюк отправили под домашний арест по делу о покушении на незаконный сбыт наркотиков.

    До этого актрису Рамилю Искандер приговорили к шести с половиной годам колонии за сбыт наркотиков. Она признала свою вину. Она является заслуженной артисткой России.

    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Эксперт оценил сообщения об азербайджанских МиГ-29 у ВВС Украины

    Военный эксперт Кнутов: Азербайджан мог вернуть Украине старые МиГ-29

    @ Daniele Faccioli/Stocktrek Image/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Воздушные силы ВСУ остро нуждаются в самолетах. Азербайджан, который в свое время приобрел МиГ-29 у Украины, теперь мог их вернуть. Если информация об этом окажется достоверной, то такое развитие событий может иметь негативные последствия, ведь самолеты являются носителями бомб с УМПК, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Азербайджан заподозрили в поставках Украине старых МиГ-29.

    «Протянутая Владимиром Путиным рука для приветствия Ильхама Алиева на полях саммита ШОС говорит о том, что Москва открыта к диалогу с Баку. В последние месяцы отношения России и Азербайджана обострились, а азербайджанские власти выступали с целым рядом резких заявлений, в том числе о действиях российской армии на Украине», – напомнил Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    Он допустил, что республика Закавказья может оказывать военную помощь Киеву. «Воздушные силы ВСУ остро нуждаются в самолетах. Дело в том, что у противника появились бомбы, сделанные по образцу российских универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК) с дальностью в 60 километров. Но противоборствующая сторона испытывает проблемы с количеством носителей. В этой роли выступают в том числе МиГ-29», – указал собеседник.

    «Если Баку решит поставить технику украинским ВС, то это будет только на руку Киеву. К тому же азербайджанские власти приобрели истребители именно у Украины. Сейчас они заинтересованы в замене этих машин американскими F-16. То есть позиция республики – в случае подтверждения подлинности распространяемых в соцсетях фотографий бывших азербайджанских МиГ-29 на вооружении противника – сведется к тому, что они просто вернули самолеты», – рассуждает эксперт.

    Он допустил, что речь может идти о двух-трех переданных украинской стороне истребителях. «Я не исключаю, что их перевозили со снятыми крыльями из Азербайджана в Турцию, а затем в морских контейнерах до Украины», – отметил аналитик. По его мнению, если эти сведения окажутся достоверными, то такой расклад потенциально несколько осложнит продвижение ВС России в зоне спецоперации. 

    «В этой связи важной задачей становится вычисление места базирования украинских самолетов и их уничтожение. Это касается и МиГ-29, и F-16, и Mirage 2000-5. И тут большую роль сыграет разведка», – заключил Кнутов.

    Ранее проект The War Zone заподозрил Азербайджан в передаче Украине МиГ-29. Такое предположение аналитики портала сделали на основании появившейся в социальных сетях фотографии истребителя Воздушных сил ВСУ, окрашенного в камуфляж, характерный для азербайджанских ВВС: синий, серый и фиолетово-серый цвета. Сообщается, что самолет оснащен вооружением для воздушного боя и, по предварительным данным, участвует в боевых вылетах.

    «Хотя вероятность того, что фотография была обработана, сохраняется, на данный момент нет никаких оснований считать ее подделкой», – говорится в материале. TWZ напоминает, что изначально Азербайджан не унаследовал МиГ-29 от СССР, а приобрел подержанные самолеты у Украины. По данным издания, первые поставки истребителей начались в 2007 году, а всего Баку от Киева получил 15 самолетов, которые с 2017 года проходили капитальный ремонт на предприятии во Львове.

    Истребители остались на Украине после начала спецоперации, а затем, судя по всему, были реквизированы украинскими властями для нужд своих воздушных сил, считают аналитики. «Неясно, были ли другие самолеты перекрашены в украинский камуфляж, который скрывал бы их прежнюю принадлежность», – отметили эксперты, предположив, что Баку мог «неофициально» оказывать Киеву другую поддержку.

    Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским осудил авиаудары России по нефтебазе SOCAR. Позднее местное издание Caliber со ссылкой на источники сообщило, что Баку снимет запрет на поставки вооружения украинской стороне в случае продолжения атак на газовые объекты Азербайджана на Украине.

    Напомним, Владимир Путин заявил, что хотя в отношениях страны с Баку есть проблемы, все «встанет на свои места». Он отметил, что во время визита в Китай пересекался с азербайджанским коллегой Алиевым и перекинулся с ним парой слов.

    Терапевт объяснил, почему женщины чаще мужчин доживают до пенсии
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Среди пенсионеров больше женщин, чем мужчин, потому что представители мужского пола более подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний, а также ведут менее здоровый образ жизни, рассказал газете ВЗГЛЯД врач-терапевт Алексей Парамонов, комментируя данные Социального фонда о количестве пенсионеров в разных российских городах.

    В Москве зафиксировано наибольшее количество пенсионеров – 3,04 млн человек, причем женщин среди них почти вдвое больше, нежели мужчин, ведь их меньше миллиона. В тройку лидеров по количеству людей на пенсии также вошли Московская область, где насчитывается почти два миллиона пенсионеров, и Краснодарский край, где 1,6 млн пенсионеров. 

    «Демографическая диспропорция, при которой женщин пенсионного возраста значительно больше, чем мужчин, характерна для всей России, и Москва – не исключение. Это явление обусловлено двумя ключевыми факторами: законодательно установленным разным пенсионным возрастом и устойчивой разницей в продолжительности жизни между полами», – говорит Парамонов.

    Главным фактором, продолжает врач, непосредственно создающим численный перевес, является разница в пенсионном возрасте. Мужчины выходят на пенсию в 65 лет, а женщины – в 60. Это означает, что все женщины в возрасте от 60 до 64 лет формально считаются пенсионерками, тогда как их ровесники-мужчины таковыми еще не являются. Эта законодательная норма добавляет в статистику целую пятилетнюю возрастную когорту женщин, что и формирует первоначальный и значительный разрыв в численности.

    «Вторым фундаментальным фактором является более высокая продолжительность жизни женщин. Даже после того, как мужчины достигают пенсионного возраста, женщин в старших когортах остается больше просто потому, что они живут дольше. В Москве, как в самом развитом регионе страны, продолжительность жизни обоих полов максимальна для России, но разрыв между ними тем не менее сохраняется», – делится специалист.

    Причины более короткой жизни мужчин носят комплексный характер. На первом месте, отмечает он, стоит высокая смертность от внешних причин: несчастных случаев, ДТП, отравлений и самоубийств в трудоспособном возрасте. Второй по значимости причиной являются поведенческие факторы: традиционно более распространенные среди мужчин курение, употребление крепкого алкоголя и невнимательное отношение к своему здоровью, что приводит к более раннему развитию сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Наконец, свой вклад вносят и биологические особенности: женщины меньше подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям.

    «Таким образом, наблюдаемая диспропорция – это следствие жесткого пересечения демографической реальности и социальных норм. Закон о пенсионном возрасте фиксирует и усиливает естественный разрыв, возникший из-за более высокой преждевременной смертности мужчин. Пока не будут решены глубинные проблемы, стоящие за высокой смертностью мужчин, эта демографическая асимметрия будет оставаться одной из характерных черт российского общества», – заключил Парамонов.

    Ранее врач-геронтолог Александра Медзиновская в интервью газете ВЗГЛЯД рассказала, что необходимо делать, чтобы как можно дольше выглядеть и чувствовать себя молодым. Кроме того, она рассказала о преждевременных признаках старения и как их избежать.

    Трамп сделал загадочную публикацию из двух фото с саммита на Аляске
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский лидер Дональд Трамп снова заставил всех гадать о тайных смыслах своих действий, когда выложил в соцсети Truth Social два фото с саммита на Аляске без каких либо комментариев или смайлов.

    На первом фото запечатлены президент России Владимир Путин и его американский коллега в аэропорту на базе Элмендорф-Ричардсон в момент, когда они вышли из своих самолетов идут по красной дорожке.

    В небе пролетают бомбардировщики и истребители, приветствуя политиков в небе, а те, в свою очередь, синхронно, полуобернувшись, смотрят вверх.

    На втором фото – американские самолеты, выполнявшие воздушное приветствие президентам России и США.

    Напомним, в этот день Трамп провел телефонные переговоры по украинскому вопросу с «коалицией желающих», после чего немецкий таблоид Bild написал, что европейские лидеры не ожидают введения новых санкций против России со стороны США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, после саммита на Аляске Трамп назвал Путина сильным лидером и отверг необходимость санкций против России. При этом 2 сентября он заявил, что если итоги встречи с президентом России Путиным в Анкоридже не оправдают ожиданий Вашингтона, США изменят позицию по конфликту на Украине.

    В Белоруссии задержали польского шпиона с секретными документами

    КГБ Белоруссии задержал польского шпиона с секретными документами

    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сотрудники Комитета государственной безопасности Белоруссии задержали гражданина Польши Гжегоша Гавела по подозрению в шпионаже в пользу Варшавы.

    По информации телеканала «Беларусь 1», инцидент произошел в городе Лепель Витебской области. У задержанного была обнаружена распечатка на восьми страницах формата А4, которая оказалась ксерокопией секретного документа, связанного с подготовкой совместных белорусско-российских учений «Запад-2025». Сообщается, что документ содержал информацию с грифом секретности, передает ТАСС.

    Ранее в Варшаве был задержан бывший глава Агентства внутренней безопасности Польши Петр Погоновский для принудительной доставки в Сейм, где он должен дать показания по делу о шпионском программном обеспечении.

    Путин назвал любые войска на Украине законными целями
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия рассматривает любые вооруженные контингенты на территории Украины как законные военные цели, подчеркнул президент Владимир Путин в ходе ВЭФ.

    Президент России Владимир Путин заявил, что любые вооруженные силы, находящиеся на территории Украины, будут считаться законными целями для поражения, передает РИА «Новости».

    «Что касается возможных контингентов воинских на Украине, ну это одна из первопричин втягивания Украины в НАТО, поэтому, если там будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для их поражения», – заявил российский лидер на пленарном заседании Восточного экономического форума.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Европы стараются найти новые источники пополнения для Вооруженных сил Украины. В Австрии отметили наличие раскола внутри «коалиции желающих» поддерживать Киев. Глава Еврокомиссии заявила, что Евросоюз подготовил для Украины 90 тыс. военных.

    Путин заявил о слезах Януковича из-за сделки с ЕС

    Путин заявил о слезах Януковича после оценки последствий ассоциации с ЕС

    @ Sergey Bulkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин рассказал, что бывший украинский президент Виктор Янукович эмоционально отреагировал на перспективы экономической ассоциации Украины с Евросоюзом, осознав возможные потери.

    Президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума, что бывший президент Украины Виктор Янукович «прослезился», осознав последствия экономической ассоциации страны с Евросоюзом, передает ТАСС.

    Глава государства подчеркнул, что интеграция Украины в европейскую экономику могла привести к потере торговых связей с Россией и конкуренции со стороны европейских производителей.

    Путин отметил: «Открытие рынков для конкурентоспособной, высококонкурентоспособной европейской продукции убивало производство на самой Украине и закрывало кооперационные и торговые связи с Россией». По его словам, Янукович провел детальный расчет потерь и в результате эмоционально на это отреагировал.

    Президент также подчеркнул, что для России выход Украины из зоны свободной торговли и открытие таможенных границ с ЕС создавало определенные экономические проблемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Виктор Янукович заявил, что выступает против вступления Украины в НАТО.

    Владимир Путин отметил, что вступление Украины в НАТО абсолютно неприемлемо для национальной безопасности России.

    Рубио пренебрежительно высказался о позиции ООН по уничтожению судна с наркотиками
    Рубио пренебрежительно высказался о позиции ООН по уничтожению судна с наркотиками
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский госсекретарь Марко Рубио выразил пренебрежение к мнению ООН по поводу уничтожения лодки с наркотиками в Карибском море, заявив о некомпетентности организации.

    Рубио на пресс-конференции в Эквадоре заявил журналистам, что его не интересует реакция ООН на действия США по уничтожению судна с наркотиками, передает РИА «Новости». Госсекретарь отметил: «Меня не волнует, что говорит ООН. ООН не знает, о чем говорит», отвечая на вопросы о позиции международной организации.

    Ранее представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что организация обеспокоена ростом напряженности между Венесуэлой и США после уничтожения лодки наркоторговцев. Он также подчеркнул необходимость мирного разрешения возникших разногласий между странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные обстреляли судно у берегов Венесуэлы. Вашингтон уточнил, что на борту судна перевозились наркотики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США развернули у побережья Венесуэлы три эсминца с 4 тыс. моряков и морпехов, объяснив это борьбой с наркокартелем. Власти Венесуэлы выразили обеспокоенность ООН по поводу размещения американских военных подразделений и ядерного оружия в Карибском море.


    Путин заявил о невозможности договориться с Зеленским по ключевым вопросам

    Путин: Сейчас по ключевым вопросам договориться с Зеленским будет невозможно

    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин отметил, что любые попытки договориться по важнейшим вопросам с украинским лидером Владимиром Зеленским сейчас будут безуспешными.

    Президент России Владимир Путин заявил о невозможности достичь договоренности с Владимиром Зеленским по ключевым вопросам, передает ТАСС.

    На пленарной сессии Восточного экономического форума он подчеркнул, что не видит большого смысла в контактах с украинской стороной.

    «Я уже многократно говорил, что готов к этим контактам (с Зеленским). Смысла большого не вижу. Почему? Потому что договориться будет с украинской стороной практически невозможно по ключевым вопросам: даже если будет политическая воля – в чем я сомневаюсь – есть юридическо-технические трудности», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил приглашение Владимира Путина президенту Украины Владимиру Зеленскому посетить Москву.

    Владимир Путин пригласил Зеленского в Москву для обсуждения урегулирования ситуации на Украине. Владимир Зеленский ранее отказался приехать в Москву на встречу с российским президентом.

    Импортозамещенный серийный SJ-100 совершил первый полет
    Импортозамещенный серийный SJ-100 совершил первый полет
    @ rostecru

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Комсомольске-на-Амуре успешно прошли летные испытания самолета SJ-100, построенного с применением отечественных технологий, воздушное судно построили по серийным технологиям, сообщил Ростех.

    SJ-100 с номером 97004, построенный по серийному процессу в производственном центре филиала «Региональные самолеты» ПАО «Яковлев», совершил первый полет на заводском аэродроме в Комсомольске-на-Амуре, указали в корпорации, передает РИА «Новости».

    Полет продолжался около часа. Этот самолет стал первым SJ-100, полностью созданным по серийным технологиям на российском предприятии.

    Поставка SJ-100 клиентам ожидается после завершения сертификационных испытаний и одобрения Росавиацией.

    Ранее Ростех внедрил IT-систему поддержки эксплуатации авиадвигателей для самолетов МС-21 и SJ-100. Также госкорпорация отгрузила серийные двигатели для лайнера МС-21.

    Кроме того, в Ростехе заявляли, что серийное производство двигателя ПД-8 для самолета Superjet 100 планируется начать в 2025 году.

    Выступление Стармера в британском парламенте едва не сорвали «непристойные звуки»

    Tекст: Ирма Каплан

    В Британии началось расследование инцидента, когда в зале заседаний парламента был обнаружен мобильный телефон, что является злостным нарушением конфиденциальности. Телефонный заговор имел целью воспроизвести «непристойные звуки» за спиной премьер-министра Кира Стармера во время выступления в парламенте.

    Премьер Британии Кир Стармер выступил в Палате общин уже после обнаружения телефона, который должен был воспроизводить «сексуальные стоны» во время его речи, как, видимо, замышляли злоумышленники.

    Как стало известно Sky News, сотрудники парламента, проводившие плановую проверку зала перед проведением заседания, обнаружили мобильный телефон, который был прикреплен скотчем к нижней стороне стола в Палате общин.

    Как сообщил Sky News источник в Палате общин, охранники парламента обнаружили устройство до того, как оно успело сработать. Источник пояснил, что телефон был прикреплен к нижней стороне стола, рядом с передней скамьей, двусторонней липкой лентой, и что она оторвалась, в результате чего телефон оказался на полу.

    Позже, во время опросов общественного мнения, телефон дважды звонил с мелодией «секс-шум», но он уже был удален из зала заседаний. Хотя заговора, который, как полагают, был розыгрышем, удалось избежать, сотрудники службы безопасности не знают, кто за этим стоял и как там оказался телефон.

    Как сообщает SkyNews, в среду утром сотни сотрудников службы безопасности парламента объявили забастовку из-за оплаты труда и условий содержания, то есть посетителям было запрещено заходить в здание парламента.

    Это не первый случай нарушения парламентской безопасности за последние годы. В 2019 году группа полуобнаженных мужчин и женщин приклеила себя к стеклу общественной галереи в Палате общин в знак протеста против изменения климата.

    Впоследствии были арестованы около десятка человек.

    Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, британский премьер-министр Кир Стармер оказался под огнем критики за резкий ответ на вопрос депутата парламента о его часто меняющихся принципах, пишет Huffington Post.

    В июле газета Politico писала, что Стармер столкнулся с рядом серьезных проблем после года пребывания в должности.

    США решили прекратить программы помощи армиям стран Европы, граничащих с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    США намерены прекратить финансирование программ поддержки в сфере безопасности для европейских стран, граничащих с Россией, сообщили СМИ.

    Как пишет британская Financial Times со ссылкой на источники, представители Пентагона на прошлой неделе уведомили европейских дипломатов, что Вашингтон больше не будет оплачивать обучение и поставки вооружений военным в Восточной Европе, передает РИА «Новости».

    В публикации со ссылкой на источники отмечается: «США сократят часть финансирования безопасности европейских стран, граничащих с Россией». Решение может привести к сокращению помощи на сотни миллионов долларов для этих государств.

    Источники рассказали, что страны Европейского союза были удивлены позицией США и сейчас пытаются выяснить подробности новых подходов по вопросам поддержки безопасности.

    В конце августа NYP сообщала, что Вашингтон готовится урезать международную помощь еще на 5 млрд долларов, включая финансирование инициатив в поддержку Киева и культурных проектов на Украине.

    Ранее сенаторы США одобрили инициативу Дональда Трампа о возврате в федеральный бюджет почти 8 млрд долларов, ранее выделенных на работу USAID.

    Раненый российский боец две недели выползал из тыла ВСУ к позициям ВС России

    Tекст: Ирма Каплан

    Российский военнослужащий сумел преодолеть опасный путь из украинского тыла, передвигаясь по ночам и обрабатывая раны самостоятельно, рассказал командир мотострелкового взвода Южной группировки войск с позывным «Ахи».

    «Самое, что запомнилось, – к нам выполз на позиции парень. По его словам, он полз две недели. Мы его напоили, накормили, обработали раны. У него раны уже начали заживать, как будто он находился в больнице. А потом оказалось, он приполз вообще с другого направления. Он просто не мог выйти обратно к себе в тыл и двигался по линии боевого соприкосновения», – рассказал «Ахи» РИА «Новости».

    «Ахи» считает, что раненный боец выжил благодаря работающей фельдшером супруге, которая научила его обрабатывать раны. Это он и делал днем, а ночью полз.

    Когда боец попал к своим, то первым делом спросил, о своем брате-танкисте, с которым ранее прервалась связь. С братом все оказалось хорошо: о нем даже писали в газетах, брали интервью, добавил «Ахи».

    Как писала в июле газета ВЗГЛЯД, российский разведчик, подорвавшись на мине под Часовым Яром, в условиях отсутствия медицинской помощи принял отчаянное решение самостоятельно ампутировать себе поврежденную руку, чтобы не допустить заражения крови и спасти свою жизнь.

    В августе штурмовик из роты «Нефрит» 37-й бригады с позывным Белый в районе Январского после рукопашной схватки с бойцами ВСУ сумел мирно разойтись с двумя оставшимися противниками.

    Хирурги военной группировки «Днепр» сумели остановить обильное кровотечение у бойца, потерявшего почти четыре литра крови при ранении, рассказал военврач группировки с позывным «Питер».

    CNN: Трамп и Путин единогласно обвинили Европу в провале мира на Украине
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Обсуждение урегулирования конфликта на Украине зашло в тупик спустя три недели после саммита на Аляске, Трамп и Путин теперь возлагают ответственность за отсутствие прогресса на Европу, сообщает CNN.

    Американский президент Дональд Трамп и российский президент Владимир Путин единогласно возложили ответственность за застой мирных переговоров по Украине на европейские страны, сообщает CNN.

    Трамп потребовал от Европы увеличить участие в урегулировании ситуации во время телефонного разговора с европейскими лидерами. В то же время, по данным СМИ, именно союзники США в Европе продолжают дипломатические усилия, разрабатывая возможные гарантии безопасности для Украины на случай мирного соглашения.

    Трамп также сообщил, что планирует вновь связаться с Путиным, чтобы обсудить возможные дальнейшие шаги по урегулированию.

    На вопрос о новых санкциях против России Трамп отказался дать однозначный ответ, заявив: «Каким бы ни было его решение, мы будем либо довольны, либо недовольны. Если недовольны – вы это увидите».

    Американский президент провел переговоры с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, в ходе которых, по словам Зеленского, они обсудили экономические меры давления на Россию и возможные способы «лишить российскую военную машину денег».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом опубликовал фотографию телефонного звонка Дональда Трампа президенту России Владимиру Путину. Киеву пообещали гарантии безопасности только после достижения мира с Россией. Произошедшее в Белом доме потребовало пересмотра стратегии России на Западе.

