ЦБ: Отключения интернета влияют на рост наличных в обращении

Tекст: Алексей Дегтярев

В июле средний профицит ликвидности составил 1,2 трлн рублей, как и месяцем ранее. При этом рост наличных денег в обращении привел к оттоку ликвидности на 0,2 трлн рублей за месяц, передает ТАСС со ссылкой на данные ЦБ.

По мнению регулятора, отклонение может быть связано в том числе со стремлением населения и бизнеса сформировать запас наличных денег для расчетов на фоне новостей о нововведениях в законодательстве, касающихся мониторинга платежей, а также о временном отключении интернета в отдельных регионах.

Этот спрос на наличные оказался немного выше значений прошлых лет. В июне отток наличных также составил 0,2 трлн рублей, но текущий рост связывают именно с новостями о законодательных изменениях и перебоях в интернете.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснял, что отключения мобильного интернета необходимы для обеспечения безопасности.

Власти Крыма сообщали, что жителям и гостям полуострова будут временно ограничивать доступ к мобильному интернету для минимизации угрозы атак беспилотников, отключения будут проходить веерным методом.

Глава Минцифры Максут Шадаев указывал, что вскоре при отключениях мобильного интернета будет сохраняться доступ к службам такси, доставки и маркетплейсам.