WP сообщила об ускорении Ираном строительства секретного военного объекта

WP: Иран ускорил строительство секретного военного объекта под горой Коланг

Tекст: Антон Антонов

Строительство объекта, «предназначение которого по-прежнему неизвестно», ускорилось в последние месяцы. Активность на площадке выросла после ударов США по иранским ядерным объектам, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

WP отмечает, что работы в этом районе начались еще в 2020 году. Издание напоминает, что один из атакованных США объектов, расположенный в Натанзе, находится неподалеку от горы Коланг.

По заявлениям иранских властей, сооружение может быть использовано для производства центрифуг, необходимых для обогащения урана. Однако эксперты, мнения которых приводит WP, считают, что объект способен выполнять функции по непосредственному обогащению или хранению урана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль начал военную операцию против Ирана в ночь на 13 июня. Иран осуществил ответную атаку по территории Израиля. Конфликт завершился при посредничестве США 24 июня. США 22 июня ударили по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо.