Мы сами, родители и законодатели, лишаем детей ответственности почти с рождения, огораживая их от мира. Ты дорасти до 18, а там уже сам сможешь отвечать. И выходит он в большую жизнь снежинкой, которой работать тяжело/неохота, а здесь токсичный начальник, а здесь суровая реальность.4 комментария
СК начал проверку после ожога ребенка от напитка в Москве
СК начал проверку после ожога ребенка от напитка, купленного в магазине в Москве
В столице изучают обстоятельства инцидента с ожогом гортани у ребенка после употребления безалкогольного напитка, который якобы содержал неизвестное химическое вещество, сообщили в СК России.
Следственный комитет организовал проверку после того, как в социальных сетях появилась информация о получении ребенком ожога гортани из-за напитка, сообщает пресс-служба ведомства. По предварительным сведениям, в одном из московских магазинов сети «Магнит» обнаружена партия безалкогольного напитка с неизвестным химическим веществом.
Ведомство уточняет, что ребенок попробовал напиток и получил ожог гортани. По факту инцидента проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК России, а именно оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК по Москве Денису Беляеву, держать его в курсе хода проверки и всех установленных обстоятельств происшествия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор также начал проверку после обнаружения ацетона в напитке Aloe Vera, который продавался в одном из магазинов сети «Магнит» в Москве. Позже ведомство выдало предписание об изъятии напитка Aloe Vera из продажи.
В сети «Магнит» пообещали удалить напиток Aloe Vera из продажи в течение нескольких часов после обнаружения опасности.