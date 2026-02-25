Два бойца «Орлана» ранены при выполнении задач в Белгородской области

В Борисовском округе Белгородской области на службе пострадали бойцы «Орлана»

Tекст: Тимур Шайдуллин

Два бойца специализированного государственного унитарного предприятия «Орлан», которое тесно взаимодействует с Росгвардией и занимается защитой населения и важных объектов региона, пострадали в селе Грузское Борисовского округа Белгородской области.

Губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что один из пострадавших получил минно-взрывную травму с осколочными ранениями мягких тканей лица, руки и бедра, другой боец получил баротравму. Пострадавших оперативно доставили в Борисовскую центральную районную больницу, где им оказали необходимую помощь.

По словам Гладкова, одному из бойцов продолжают оказывать медицинскую помощь в стационаре, второй был отпущен на амбулаторное лечение после осмотра врачей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в среду в поселке Степное Краснояружского округа Белгородской области дрон ВСУ тяжело ранил мужчину.

А 22 февраля в поселке Малиновка после удара FPV-дрона по автомобилю местный житель погиб. В тот же день в Волоконовском округе вблизи хутора Первомайский вражеский дрон настиг еще одного мужчину, который был убит на месте.