В Белгородской области дрон ВСУ тяжело ранил мужчину

Tекст: Тимур Шайдуллин

Вооруженные силы Украины нанесли удар с помощью беспилотного летательного аппарата по автомобилю в поселке Степное Краснояружского округа Белгородской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Гладков сообщил: «В районе поселка Степное Краснояружского округа дрон ВСУ нанес удар по автомобилю. Пострадал мирный житель. Мужчину в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями рук и ног доставили в Краснояружскую ЦРБ. После оказания помощи он будет переведен в городскую больницу №2 Белгорода».

В результате взрыва полностью сгорел автомобиль, на котором передвигался пострадавший. На месте инцидента работают все оперативные службы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в области в городе Шебекино после атаки украинского дрона на автомобиль пострадали четыре мирных жителя.

А 22 февраля в поселке Малиновка после удара FPV-дрона по автомобилю погиб местный житель. В тот же день погиб еще один мужчина – вражеский дрон настиг его в Волоконовском округе вблизи хутора Первомайский.