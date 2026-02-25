  • Новость часаМИД Германии: Тема экспроприации активов России для помощи Украине снята с повестки дня
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Когда настанет время прощать

    У меня среди читателей есть немало тех, кто переводит деньги на помощь военным втайне от родных. Есть друзья, которые даже лайки не ставят под моими текстами о помощи военным и мирным, и просят не говорить другим, что помогают. «Меня не поймут».

    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему Сталин возвращается

    25 февраля, в последний день XX съезда КПСС, Никита Хрущев выступил со знаменитым докладом, разоблачающим культ личности Сталина. Этот момент многие считают началом конца Советского Союза. Потому что дело вовсе не в Сталине.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Судьба Мексики напомнила о действительно плохих соседях

    Часто приходится слышать, что республики Центральной Азии слишком много получают от России и ничего особенно не дают взамен. Вполне естественным выглядит соблазн принять в отношении них более прагматичный курс. Подобный тому, что уже пару сотен лет США проводят в странах Центральной Америки.

    25 февраля 2026, 16:28 • Новости дня

    В Белгородской области дрон ВСУ тяжело ранил мужчину

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате атаки украинского беспилотника на автомобиль в поселке Степное Краснояружского округа Белгородской области серьезно пострадал мирный житель, его госпитализировали в тяжелом состоянии, отмечают местные власти.

    Вооруженные силы Украины нанесли удар с помощью беспилотного летательного аппарата по автомобилю в поселке Степное Краснояружского округа Белгородской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил: «В районе поселка Степное Краснояружского округа дрон ВСУ нанес удар по автомобилю. Пострадал мирный житель. Мужчину в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями рук и ног доставили в Краснояружскую ЦРБ. После оказания помощи он будет переведен в городскую больницу №2 Белгорода».

    В результате взрыва полностью сгорел автомобиль, на котором передвигался пострадавший. На месте инцидента работают все оперативные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в области в городе Шебекино после атаки украинского дрона на автомобиль пострадали четыре мирных жителя.

    А 22 февраля в поселке Малиновка после удара FPV-дрона по автомобилю погиб местный житель. В тот же день погиб еще один мужчина – вражеский дрон настиг его в Волоконовском округе вблизи хутора Первомайский.

    Степашин оценил перспективы возвращения Акунина и Быкова в Россию

    Степашин оценил перспективы возвращения Акунина и Быкова в Россию
    Tекст: Валерия Городецкая

    Писатели Борис Акунин и Дмитрий Быков (признаны иноагентами, внесены в перечень террористов и экстремистов в России) вряд ли смогут вернуться в Россию, считает экс-премьер Сергей Степашин.

    «Кто-то вернется, если грязью не поливал. Например, Акунин не поедет, потому что ему уже вкатили срок, как и Быкову. А остальные – а чего не приехать?» – сказал он, передает ТАСС.

    Степашин также привел в пример актрису Чулпан Хаматову, выразив недоумение по поводу ее отъезда. По его словам, президент России Владимир Путин оказывал ей поддержку, а ее поступок он назвал некрасивым. Экс-премьер добавил, что не понимает, зачем актрисе было уезжать, ведь она могла продолжать работать в театре.

    В октябре суд заочно приговорил Быкова к семи годам лишения свободы по делу о распространении ложной информации о российской армии, а также по обвинению в уклонении от обязанностей иноагента.

    В июле Акунин заочно получил 14 лет лишения свободы по обвинениям в содействии террористической деятельности и оправдании терроризма. Позже суд увеличил срок наказания на один год.

    Небензя поспорил в Совбезе ООН из-за украинской фамилии
    Tекст: Катерина Туманова

    На экстренном заседании СБ ООН по Украине российский постпред при организации Василий Небензя начал речь с истории своей фамилии, которая оказалась украинской, как и его предки, но выводы, которые он сделал из этого не понравились заместителю главы МИД Украины Марьяне Беца, которая принялась оспаривать тезисы российского дипломата.

    «Если формально – я украинец. И у меня такая странная фамилия. Славяне знают: её трудно найти даже на Украине. Она из запорожских казаков. Мой отец – щирый украинец, да и мать тоже из казаков. Пощирее, чем вы, пани Беца, и вы, пан Мельник. Но для нас нет разницы, мы все одни. Миллионы украинцев – в России, миллионы русских – на Украине, и в Белоруссии тоже. Вы сами это прекрасно знаете», – произнес Небензя.

    С такой интерпретацией не согласилась Беца и вступила в спор. Она заявила, что Небензя – «не украинец», как и русские с украинцами не представляют собой один народ. В ее представлении, это две нации с различной идентичностью и историческим опытом, уточняет Ura.ru.


    Для Британии подобрали нового русофоба

    Арест видного лейбористского политика Питера Мандельсона по делу Джеффри Эпштейн поставил вопрос о замене премьер-министра в Британии. Нынешний премьер Кир Стармер, как считается, уйдет, не дождавшись осени. А на смену ему прочат весьма колоритного русофоба.

    Небензя осудил в Совбезе ООН планы Лондона и Парижа передать Киеву ядерное оружие
    Tекст: Катерина Туманова

    Выступая на экстренном заседании по Украине в Совбезе ООН российский постпред при организации Василий Небензя отметил как показательный момент, что некоторые западные столицы, осознавая безрассудство Лондона и Парижа, отказываются, как Берлин, от участия в затее по снабжению Киева ядерным оружием.

    «Полагаю, никому не стоит напоминать, что подобные замыслы мало того что безответственны и опасны, так еще и противоправны, поскольку являются прямым нарушением первой статьи Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Именно по этой причине авторы этой авантюры стремятся изобразить обретение Киевом ядерного оружия в качестве результата разработки самих украинцев», – заявил Небензя.

    Дипломат подчеркнул, что такое развитие событий ясно дает понять, что британские и французские лидеры, остающиеся «не у дел» в процессе урегулирования украинского конфликта, окончательно утратили связь с реальностью.

    «Россия обладает всеми возможностями дать отпор подобным действиям. Однако надеемся на то, что в Лондоне и Париже все же достаточно здравомыслящих и рассудительных людей, которые смогут удержать своих лидеров от таких неадекватных шагов», – сказал он.

    Напомним, Служба внешней разведки России сообщила о намерении Британии и Франции передать на Украину малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в МИД России заявили, что любые шаги по содействию Киеву в создании военного ядерного потенциала будут восприниматься как прямая угроза национальной безопасности. При этом Франция отвергла обвинения в передаче ядерного оружия Киеву. Российские сенаторы предостерегли ЕС от эскалации при ядерных поставках Киеву.

    США объявили Украине демарш за удары по нефтяным объектам в Черном море

    США объявили Украине демарш за удары по нефтяным объектам в Черном море в 2025 году
    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация президента США Дональда Трампа предприняла необычный шаг, предупредив украинское правительство о том, что удары по российскому нефтяному объекту в Черном море в конце 2025 года повлияли на инвестиции США в Казахстане, сообщила во вторник посол Украины в США Ольга Стефанишина.

    «Мы слышали, что украинские атаки на Новороссийск повлияли на некоторые американские инвестиции, которые осуществляются через Казахстан. И мы слышали от Госдепартамента, что нам следует воздерживаться от, ну, вы знаете, от атак на американские интересы», – приводит CNN слова Ольга Стефанишиной на брифинге.

    Она сказала, что получила демарш от Госдепа США по этому поводу. Необычный демарш, по-видимому, говорит о приоритетах администрации США и следует за решением Трампа прекратить новую военную помощь Киеву в 2025 году.

    Посол Украины заявила, что США не предлагали Киеву воздержаться от нанесения ударов по российской военной и энергетической инфраструктуре.

    «Это было связано с тем фактом, что там были затронуты экономические интересы Америки. Мы приняли это к сведению», – ответила она.

    В конце ноября 2025 года украинские беспилотники ударили по черноморскому порту Новороссийск, нанеся ущерб не только интересам России, но и ключевому нефтепроводу, что привело к значительному падению экспорта казахстанской нефти. Chevron является крупным акционером Каспийского трубопроводного консорциума, который транспортирует нефть с казахстанских месторождений в Черное море на экспорт.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минэнерго Казахстана сообщило о серьезных повреждениях устройства Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Власти Казахстана решили направить часть нефти с месторождения Кашаган в Китай на фоне атак дронов со стороны Украины.


    Politico: Споры о территориальных уступках вызовут бунт на Украине
    Tекст: Вера Басилая

    Возможные территориальные уступки России могут спровоцировать массовые беспорядки и волнения среди украинцев, сообщает Politico.

    Издание Politico пишет, что подписание соглашения между Россией и Украиной может привести к серьезным внутренним конфликтам на Украине. В публикации приводятся слова о том, что споры по поводу сдачи земель могут очень быстро выйти из-под контроля и привести к массовым беспорядкам, а для патриотически настроенных граждан и военных такие уступки станут «ножом в спину», передает РИА «Новости».

    Politico отмечает, что сейчас на Украине остро стоит вопрос нехватки живой силы, а мобилизационные мероприятия не пользуются поддержкой среди населения. Все меньше граждан готовы отправляться на фронт, что вызывает обеспокоенность у оппозиционных политиков страны.

    Также в статье подчеркивается, что усиливается недоверие украинцев к западным политикам. Украинские оппозиционеры считают, что неготовность граждан служить в армии связана с ощущением, что Запад ведет опосредованную войну с Россией за счет украинцев.

    Как отмечалось на прошлой неделе в публикации New York Times, все больше украинцев готовы к территориальным уступкам ради мира. Несмотря на это, Зеленский продолжает выступать против вывода войск из Донбасса, пишет издание.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в ходе встречи с военнослужащими Сил беспилотной авиации сообщил, что Россия на переговорах по урегулированию ситуации на Украине озвучила свою позицию по территориальному вопросу и параметрам демилитаризации.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к реальным компромиссам, но не ценой суверенитета и независимости.

    Зеленский назвал требование вывода ВСУ из Донбасса «чушью собачьей».

    Президент России Владимир Путин в декабре заявил, что продвижение российских войск в Донбассе идет настолько успешно, что Москва больше не заинтересована в выводе украинских воинских формирований с контролируемых ими территорий.

    Подозреваемый во взрыве у Савеловского вокзала регулярно оформлял микрозаймы

    Подозреваемый во взрыве в Москве испытывал финансовые трудности
    Tекст: Валерия Городецкая

    Подозреваемый во взрыве у Савеловского вокзала в Москве был постоянным клиентом микрофинансовых организаций с 2022 года.

    В материалах дела отмечается, что уроженец города Можги в Удмуртии регулярно оформлял или пытался оформить микрозаймы на суммы от трех до 15 тыс. рублей, передает ТАСС.

    Некоторые заявки на микрозаймы были отклонены по причине низкого дохода подозреваемого.

    Напомним, в Москве на площади Савеловского вокзала произошел взрыв у машины Госавтоинспекции, погибли один сотрудник полиции и устроивший подрыв преступник.

    В СК сообщили, что мужчина, взорвавший себя, был 22-летним уроженцем Удмуртии, прибывшим из Петербурга.

    Президент России Владимир Путин рассказал, как завербовали и взорвали исполнителя теракта на Савеловском вокзале.

    В результате атаки ВСУ на химзавод в Смоленской области погибло четыре человека
    Tекст: Вера Басилая

    В результате ночной атаки украинских беспилотников на предприятие ПАО «Дорогобуж» в Смоленской области погибли четыре сотрудника, десять человек получили ранения различной степени тяжести, сообщил губернатор Василий Анохин.

    Четыре сотрудника предприятия ПАО «Дорогобуж» в Смоленской области погибли при атаке украинских беспилотников, еще десять получили ранения, сообщил Анохин в Telegram-канале.

    По словам главы региона, ночью предприятие подверглось удару со стороны ВСУ, в результате чего среди мирных работников появились жертвы и пострадавшие. Все раненые были доставлены в медицинские учреждения.

    В связи с инцидентом в целях безопасности все школы региона перешли на дистанционный режим обучения. Детские сады Смоленской области временно приостановили занятия, о чем также сообщил губернатор в своем видеообращении.

    Кроме того, спасательные службы оперативно локализовали очаги возгорания на территории ПАО «Дорогобуж». Губернатор отметил, что ситуация на предприятии находится под контролем, а специалисты продолжают устранять последствия атаки беспилотников.

    Ранее СМИ писали, что украинские беспилотники нанесли удар по промышленному объекту в Дорогобужском районе Смоленской области. В результате атаки погибли трое сотрудников экстренных служб.

    Мишустин обозначил шесть ключевых задач для развития России

    Мишустин перечислил сбережение народа и рост экономики среди приоритетов

    @ Александр Миридонов/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме, перечислил шесть ключевых задач для правительства, парламента, Банка России и регионов.

    «Только сообща мы сможем решить задачи по развитию страны», – подчеркнул он, передает ТАСС. Мишустин отметил, что необходимо сплотиться и сохранять единство для выполнения всех планов.

    Первой задачей премьер назвал сбережение и приумножение народа, а также повышение благополучия семей через совершенствование мер поддержки и распространение лучших региональных практик. Второй задачей стало создание платформы для выхода на темпы роста экономики не ниже мировых, что предполагает создание хорошо оплачиваемых рабочих мест и расширение выпуска отечественных товаров.

    Третья задача – изменение структуры внешней торговли с акцентом на экспорт высокотехнологичной продукции и запуск востребованных инвестпроектов. Четвертая – формирование прозрачной и конкурентной деловой среды для появления новых возможностей у предпринимателей. Пятая задача связана с повышением производительности труда за счет внедрения новых технологий и цифровых решений. Шестая задача – постоянное технологическое обновление, создание условий для развития и внедрения инноваций.

    Мишустин подчеркнул, что технологические преобразования становятся главным драйвером улучшения качества жизни населения и развития государства.

    Ранее Мишустин сообщил, что правительство сконцентрировано на приоритетах президента.

    Он заявил о включении России в лидеры по цифровизации гостехнологий.

    Мишустин отметил, что Россия продолжает развиваться, несмотря на санкции, тарифные войны и другие внешние вызовы.

    Задержанный в Латвии кореевед Ланьков рассказал о планах после депортации

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский историк Андрей Ланьков рассказал о планах продолжить лекции в Европе после депортации из Латвии в Эстонию после того, как его задержали в Риге в лекционной аудитории вечером 24 февраля.

    По словам очевидцев, представители муниципальной полиции увели ученого с места проведения мероприятия и передали иммиграционной службе Латвии. Ланьков подтвердил, что его задержали «перед лекцией», передает РИА «Новости».

    Историк сообщил, что ситуация «почти что разрешилась», и его депортируют в Эстонию. При этом он подчеркнул, что намерен продолжить свою лекционную поездку по европейским странам. На вопрос о дальнейших планах Ланьков ответил: «Да, планирую».

    Согласно информации из Telegram-канала Ланькова, 25 февраля ожидается его выступление в Таллине, далее лекции запланированы в Люксембурге, Лиссабоне и Дублине.

    При этом в беседе с РБК ученый добавил, что был задержан в Риге по решению главы латвийского МИД Байбы Браже, так как власти страны внесли его в «черный список»

    «Решение министра иностранных дел», – сказал он.

    Андрей Ланьков занимает должность профессора в Университете Кукмин в Сеуле и считается одним из ведущих экспертов по КНДР.

    Вечером 24 февраля стало известно, что полиция задержала российского корееведа Ланькова на лекции в Риге.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в декабре 2025 года польские спецслужбы  задержали российского археолога Александра Бутягина по запросу Украины. Там его обвиняют в незаконных раскопках на территории Крыма.

    Во вторник, 24 февраля, польский суд начал рассмотрение жалобы на арест археолога Бутягина.

    Захарова предупредила о риске столкновения ядерных держав

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о рисках прямого военного столкновения ядерных держав и его потенциально тяжелейших последствиях.

    Она прокомментировала сообщения о планах Британии и Франции помочь Киеву в получении ядерного оружия.

    «В контексте антироссийских высказываний и действий руководства ряда европейских стран, продолжающих подстегивать спровоцированную Западом конфронтацию в привязке к украинскому кризису, мы вновь предупреждаем о рисках прямого военного столкновения ядерных держав и, соответственно, о его потенциально тяжелейших последствиях», – говорится в комментарии Захаровой, размещенном на сайте МИД.

    Ранее МИД России пообещал жесткий отпор за передачу Украине ядерного оружия.

    Напомним, Служба внешней разведки России сообщила о намерении Британии и Франции передать Украине малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.

    Небензя указал на бессмысленность попыток Европы слепить героя из Зеленского
    Tекст: Катерина Туманова

    Европа годами пытается вылепить из главы киевского режима Владимира Зеленского героя, стараясь, вопреки фактам, представить никогда не имевшиеся у него мирные устремления, заявил на заседании СБ ООН по Украине постпред России при организации Василий Небензя.

    «Обращаюсь к европейским коллегам, кого вы хотите обмануть? Вопреки фактам и здравому смыслу, вы все эти годы лепите из Зеленского героя, выпячиваете никогда не имевшиеся у него мирные устремления», – заявил он.

    Дипломат уточнил, что так же, как Зеленскому европейцы приписывают миролюбие, так же лживо упрекают Россию в незаинтересованности мирного разрешения конфликта. Он отметил, что Европа готова дать гарантии безопасности Украине лишь при одном условии.

    «Только до тех пор, пока киевский режим будет врагом России и будет продолжать войну. Зеленскому мир не нужен», – сказал он.

    Небензя также подчеркнул отсутствие у европейских стран настроенности на поддержку трехсторонних переговоров, направленных на поиск устойчивого и долгосрочного решения украинского кризиса. Он в очередной раз заявил о важности реального завершения конфликта, а не временного прекращения огня.

    «Но любые договоренности должны быть комплексными, учитывать наши озабоченности по поводу первопричин конфликта и привести к его реальному завершению, а не ко временному прекращению огня, который киевский режим использует в своих агрессивных целях», – обозначил в своем выступлении российский постпред.

    Небензя добавил, что Москва ценит позицию США и усилия руководства по достижению мира.

    «Мы с самого начала конфликта заявляли о том, что для нас дипломатический метод достижения целей СВО предпочтительный. В этой связи ценим позицию, которую заняла администрация [США] и лично президент Соединенных Штатов Дональд Трамп», – сказал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров заявил, что Европа сейчас буквально находится в истерике, требуя от России участия в переговорах по Украине. Лавров также назвал киевский режим главным препятствием для урегулирования на Украине. США воздержались от голосования по новой резолюции ООН об Украине.

    Главный архитектор Подмосковья предложила создать каталог региональных орнаментов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Главный архитектор Московской области Александра Кузьмина предложила создать каталог характерных архитектурных образов и орнаментов по регионам и населенным пунктам.

    На заседании коллегии Экспертного совета по архитектуре и градостроительству, прошедшем в Национальном центре «Россия», ключевой темой стало формирование современной архитектурной идентичности страны, сообщает правительство Московской области.

    Главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина предложила создать единый каталог региональных образов и орнаментов в разрезе населённых пунктов. Такой документ, по её словам, станет «шпаргалкой» для застройщиков и поможет учитывать национальные и региональные особенности при проектировании.

    Кузьмина подчеркнула, что архитектура является «материализованной политикой, идеологией в камне» и отражает ценности и события своего времени. Она также предложила привлечь к созданию каталога профессиональное сообщество архитекторов и градостроителей из разных субъектов и муниципалитетов.

    Инициативу Кузьминой поддержал представитель управления президента Российской Федерации по общественным проектам Алексей Жарич. Он отметил, что создание такой базы знаний станет ценным методическим ресурсом для всех участников строительной отрасли и предложил разрабатывать подобные каталоги по разным направлениям.

    В ходе заседания были озвучены предложения по созданию рабочих групп, которые займутся вопросами идентичности в массовом жилищном строительстве, бюджетных объектах и комплексном развитии территорий. Как сообщила директор департамента комплексного развития территорий Министерства строительства региона Мария Синичич, важно интегрировать архитектурно-визуальный код в процедуры мастер-планирования и проектирования, а также проводить профессиональные конкурсы для поиска уникальных решений.

    По итогам встречи рабочие группы начнут работу над разработкой национального архитектурного кода России, а высказанные предложения будут учтены при формировании дальнейшей стратегии. Экспертный совет по архитектуре при Национальном центре «Россия» продолжит работу в качестве консультативного органа по вопросам формирования культурного и архитектурного кода страны.

    Крыша больницы рухнула из-за снега в Ивановской области
    Tекст: Валерия Городецкая

    Крыша одной из больниц в городе Фурманов Ивановской области обрушилась, предварительно, из-за большого количества снега.

    По данным местной дежурно-диспетчерской службы, в результате происшествия никто не погиб и не пострадал, передает РИА «Новости».

    «Да, крыша больницы обрушилась. Погибших и пострадавших нет», – сказала собеседница агентства. На вопрос, связан ли инцидент с обильными осадками, она уточнила, что, по предварительным данным, причиной стало именно скопление снега на крыше.

    На прошлой неделе кровля склада дважды рухнула от снега в Подмосковье.

    В Краснинском районе Липецкой области произошло обрушение кровли цеха автозавода «Моторинвест».

    Российские войска освободили Графское в Харьковской области
    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Графское в Харьковской области, сообщили в Минобороны.

    Группировка нанесла поражение подразделениям трех механизированных, двух мотопехотных, артиллерийской бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии около Нестерного, Циркунов, Каменной Яруги, Ольшан, Жовтневого, Мартового и Веселого в Харьковской области, говорится в сообщении Минобороны в канале Max.

    А в Сумской области нанесено поражение формированиям десантно-штурмовой бригады ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии рядом с Михайловкой, Кондратовкой, Угроедами и Миропольем.

    Потери ВСУ при этом составили более 220 военнослужащих, пусковая установка американской РСЗО MLRS и три орудия полевой артиллерии, в том числе американская гаубица М777. Уничтожены станция РЭБ и склад матсредств.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, бригаде охраны генштаба ВСУ и двух бригад нацгвардии возле Паламаревки, Благодатовки, Новоосиново, Староверовки, Грушевки в Харьковской области и Маяков в Донецкой народной республике (ДНР), отчитались в Минобороны.

    Потери противника составили до 190 военнослужащих, бронетранспортер «Буцефал», три бронемашины, в том числе американский бронеавтомобиль HMMWV и британская бронемашина Defender, четыре артиллерийских орудия, станция РЭБ и три склада боеприпасов.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой, мотопехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны в районах Дружковки, Веролюбовки, Краматорска, Никифоровки, Алексеево-Дружковки и Константиновки в ДНР.

    При этом противник потерял до 140 военнослужащих, семь бронемашин, три орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ. Уничтожены склад горючего и три склада матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух егерских, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Марьевки, Торского, Белицкого, Красноярского, Новопавловки, Ленина, Сергеевки, Кучерова Яра, Гришино и Доброполья в ДНР и Межевой в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 390 военнослужащих, бронетранспортер, пять бронемашин и орудие полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска освободили Риздвянку в Запорожской области.

    Ранее Минобороны сообщило об освобождении Карповки в Донецкой народной республике.

    Российские войска за неделю взяли под контроль восемь населенных пунктов.

    Над Крымом и Курской областью уничтожены девять БПЛА

    Tекст: Валерия Городецкая

    Системы противовоздушной обороны за шесть часов уничтожили девять беспилотников самолетного типа, атаковавших Крым и Курскую область, сообщили в Минобороны.

    По информации из канала ведомства в мессенджере Max, в период с 14.00 до 20.00 мск восемь БПЛА были уничтожены в небе над Крымом, еще один – над Курской областью.

    Напомним, в ночь на вторник над Россией уничтожили 79 украинских БПЛА.

    Ранее ФСБ уничтожила семь неразорвавшихся украинских БПЛА в Волгоградской области.

