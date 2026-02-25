У меня среди читателей есть немало тех, кто переводит деньги на помощь военным втайне от родных. Есть друзья, которые даже лайки не ставят под моими текстами о помощи военным и мирным, и просят не говорить другим, что помогают. «Меня не поймут».7 комментариев
Путин предложил распространить экспериментальный правовой режим на биотехнологии
Президент России Владимир Путин предложил распространить опыт экспериментальных правовых режимов, который уже применяется в области беспилотников и искусственного интеллекта, на биотехнологии.
Путин отметил, что такие режимы позволяют создавать благоприятные условия для развития передовых исследований и внедрения инноваций, передает ТАСС. По его словам, аналогичный подход поможет ускорить развитие отечественных биотехнологий.
«Как и в любом передовом направлении нужно создавать условия для научных прорывов. Так, в сфере беспилотных систем и искусственного интеллекта хорошо зарекомендовал себя опыт экспериментальных правовых режимов. Предлагаю распространить их и на отдельные направления наук о жизни», – сказал Путин.
Ранее Путин назвал справедливым равный доступ стран к новым технологиям.