Глава МИД Польши заявил о решающей борьбе России и ЕС
Будущее глобального баланса сил, где Россия или Европейский союз могут занять роль третьего центра влияния наряду с США и Китаем, во многом зависит от событий на Украине, считает глава МИД Польши Радослав Сикорский.
Конфликт на Украине станет решающим фактором в определении победителя в глобальном соперничестве между Россией и Европейским союзом, передает Do Rzeczy.
Глава МИД Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что исход боевых действий влияет не только на независимость Украины и безопасность европейского региона.
Сикорский заявил: «Эта война определит, какой субъект станет третьей опорой нового глобального баланса сил, наряду с США и Китаем. Будет ли это Россия или ЕС».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Европарламент впервые принял резолюцию по спецоперации на Украине без упоминания о возможной «военной победе Украины». Министры иностранных дел Евросоюза впервые не смогли договориться о введении нового пакета ограничений против России.