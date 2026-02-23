ВС России поразили используемые ВСУ объекты инфраструктуры

Tекст: Мария Иванова

Кроме того, удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах, говорится в канале Max Минобороны.

Средствами ПВО сбиты семь управляемых авиабомб, 21 реактивный снаряд американской РСЗО HIMARS, управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 541 беспилотник.

Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 116 804 беспилотных летательных аппарата, 650 ЗРК, 27 835 танков и других бронемашин, 1671 боевая машина РСЗО, 33 445 орудий полевой артиллерии и минометов, 55 079 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам ВСУ.

Кроме того, ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики.