Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.2 комментария
ВС РФ за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам ВСУ
С 14 по 20 февраля в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесли массированный и шесть групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности (ВПК) Украины, объекты энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.
Кроме того, удары наносились по складам ракетно-артиллерийского вооружения, местам производства, хранения и запуска ударных БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, сообщается в канале Минобороны в Max.
Ударными беспилотниками уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США.
Средствами ПВО сбиты 13 управляемых авиабомб, 37 снарядов американской РСЗО HIMARS и 1808 беспилотников.
Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 115 765 беспилотников, 650 ЗРК, 27 776 танков и других бронемашин, 1669 боевых машин РСЗО, 33 381 орудие полевой артиллерии и минометов, 54 816 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.
Напомним, накануне ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики.
Ранее в четверг «Искандер» нанес удар по месту хранения украинских БПЛА в Черниговской области.
Ранее ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам энергетики Украины.