Водитель Porsche отказался от медосвидетельствования после ДТП с авто Прудникова

Tекст: Вера Басилая

Водитель автомобиля Porsche, попавший в аварию с машиной экс-футболиста «Спартака» Александра Прудникова на западе Москвы, не стал проходить медицинское освидетельствование на месте, передает РИА «Новости». ДТП произошло в воскресенье днем на Мичуринском проспекте.

«Я не буду ничего подписывать, вот мои документы. Поехать - можем», - заявил водитель Porsche. Позднее его машину эвакуировали с места происшествия.

Сам Александр Прудников подтвердил, что попавший в ДТП автомобиль Voyah принадлежит ему, однако за рулем находился другой человек. Экс-футболист прибыл на место аварии уже после столкновения, чтобы осмотреть повреждения транспортного средства.

В пресс-службе столичного главка МВД РФ подтвердили факт аварии на Мичуринском проспекте с участием двух автомобилей. В результате инцидента пострадал один человек, его имя не уточняется.

