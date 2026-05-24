Мир отказывается от модели, где цифровое пространство регулировали частные корпорации. Это был режим корпоративного суверенитета, при котором правительства оказались отстранены от регулирования ключевой инфраструктуры.2 комментария
Водитель Porsche отказался от медосвидетельствования после ДТП с авто Прудникова
В Москве произошло столкновение автомобилей Porsche и Voyah, принадлежащего бывшему футболисту «Спартака» Александру Прудникову, при этом водитель Porsche отказался от медосвидетельствования.
Водитель автомобиля Porsche, попавший в аварию с машиной экс-футболиста «Спартака» Александра Прудникова на западе Москвы, не стал проходить медицинское освидетельствование на месте, передает РИА «Новости». ДТП произошло в воскресенье днем на Мичуринском проспекте.
«Я не буду ничего подписывать, вот мои документы. Поехать - можем», - заявил водитель Porsche. Позднее его машину эвакуировали с места происшествия.
Сам Александр Прудников подтвердил, что попавший в ДТП автомобиль Voyah принадлежит ему, однако за рулем находился другой человек. Экс-футболист прибыл на место аварии уже после столкновения, чтобы осмотреть повреждения транспортного средства.
В пресс-службе столичного главка МВД РФ подтвердили факт аварии на Мичуринском проспекте с участием двух автомобилей. В результате инцидента пострадал один человек, его имя не уточняется.
Автомобиль бывшего футболиста «Спартака» Александра Прудникова перевернулся после столкновения в центре Москвы.