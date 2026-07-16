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Press TV: Иран атаковал военные объекты США в Иордании
Вооруженные силы исламской республики нанесли ответные удары по стратегическим объектам американской военной инфраструктуры на территории ближневосточного государства, сообщает Press TV.
Иранские вооруженные силы атаковали системы связи и хранилища топлива американских военных на иорданской территории, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Press TV.
«Армия Ирана заявила, что целями ее ударов в ответ на агрессию противника стали системы связи и топливные хранилища военных США в Иордании», – говорится в сообщении телеканала.
Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские вооруженные силы атаковали военный объект Соединенных Штатов на территории Иордании.
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