США решили восстановить блокаду морских портов Ирана

Трамп: США восстанавливают блокаду морских портов Ирана

Tекст: Дарья Григоренко

«Мы восстанавливаем иранскую блокаду, названную так, потому что она не дает только иранским кораблям или их клиентам заходить или покидать порты», – подчеркнул руководитель американской администрации, передает ТАСС.

Глава государства также добавил, что ограничения коснутся исключительно целевых судов. Остальные страны сохранят возможность беспрепятственно использовать Ормузский пролив на справедливых условиях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Вашингтон полностью снял морскую блокаду с Ирана. Этим шагом Дональд Трамп рассчитывал подтолкнуть Тегеран к открытию Ормузского пролива.

Несколькими днями ранее иранские чиновники предостерегли Соединенные Штаты от любых провокационных действий.