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    Мнения
    Андрей Манчук Андрей Манчук США ведут Вторую футбольную войну

    США ведут свою ничем не спровоцированную войну на фоне главного спортивного события года – чемпионата мира по футболу, являясь принимающей стороной. Это первый случай в истории, когда страна совмещает проведение мундиаля с открытым вооруженным нападением на другую страну.

    5 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Запад полон решимости сражаться с Россией до последнего

    Разногласия внутри НАТО и ЕС нам, конечно, стоит учитывать. Однако ни в коем случае нельзя их преувеличивать. Воюют с Россией всерьез – и это подтверждают как стратегические документы, так и практические действия того же НАТО.

    3 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Российский футбол сидит под замком в УЕФА

    Российский футбол оказался заперт в УЕФА, единственной конфедерации, где к нему относятся хуже всех, без единого запасного выхода. Была бы половина в Азии, была бы открытая дверь. «Барселоны» за ней нет, зато есть Роналду, Шанхай и ОАЭ, есть сборная Узбекистана и Китая, есть живой футбол вместо карантина.

    15 комментариев
    11 июля 2026, 07:40 • Новости дня

    Трамп объявил о готовности США нацелить на Иран тысячи ракет

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что отдал приказ военным быть готовыми нанести удары по Ирану, если правительство страны совершит или попытается совершить покушение на него.

    «1000 ракет заряжены и нацелены на Иран, и еще тысячи последуют немедленно, если иранское правительство выполнит свою угрозу, озвученную во многих уголках мира, совершить покушение или попытку покушения на действующего президента Соединенных Штатов Америки, в данном случае, на меня!», – приводит Reuters Слова Трампа из поста в Truth Social.

    Американский лидер добавил в посте, что уже отдал все приказы, американские военные готовы, желают и способны в течение года и дольше, если потребуется,  полностью уничтожить Иран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США в интервью газете New York Post заявил, что потребовал разбомбить Иран в случае своего убийства. До этого он заявил об угрозе своей жизни со стороны Ирана. Несколькими днями ранее американский лидер анонсировал очередные мощные удары по Ирану.

    10 июля 2026, 20:56 • Новости дня
    Трамп потребовал разбомбить Иран в случае своего убийства
    Трамп потребовал разбомбить Иран в случае своего убийства
    @ Samuel Corum/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп поручил нанести по Ирану удар невиданной силы, если планы Тегерана по его устранению увенчаются успехом.

    «Я уже давно нахожусь в их списке. Именно с этим мы имеем дело. Единственное, что я сделал, оставил указания: если со мной что-то случится, просто буквально разбомбить их так, как никогда раньше», – заявил Трамп в интервью газете New York Post, передает ТАСС.

    Он добавил, что «Тегеран вынашивает планы по его убийству уже много лет». При этом политик опроверг сообщения о том, что Израиль предупреждал Вашингтон о новом заговоре. Тем не менее президент уверен, что давно является для Ирана целью номер один.

    Ранее Трамп заявил об угрозе своей жизни со стороны Ирана. Несколькими днями ранее американский лидер анонсировал очередной мощный удар по исламской республике.

    Израиль выразил готовность присоединиться к новым атакам Вашингтона.

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    10 июля 2026, 16:46 • Новости дня
    Росатом приостановил возвращение своих специалистов на АЭС «Бушер»
    Росатом приостановил возвращение своих специалистов на АЭС «Бушер»
    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Госкорпорация «Росатом» в ближайшие часы примет решение о дальнейшем пребывании российских специалистов на иранской атомной электростанции «Бушер». Процесс восстановления численности персонала был временно приостановлен после серии недавних ударов, сообщил глава корпорации Алексей Лихачев.

    Соответствующее заявление сделал руководитель государственной корпорации Алексей Лихачев после завершения переговоров между делегациями России и МАГАТЭ в Калининграде, передает РИА «Новости».

    «В ближайшие часы мы примем решение об их дальнейшем движении. То есть фактически мы де-юре начали восстановление численности, но сами же его остановили после серии ударов за последние часы», – подчеркнул руководитель ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня глава Росатома Алексей Лихачев исключил возвращение специалистов на АЭС «Бушер» без стопроцентных гарантий безопасности.

    Перед этим руководитель госкорпорации анонсировал скорую отправку персонала на станцию при условии стабилизации обстановки.

    Весной последняя группа российских атомщиков покинула территорию иранского объекта из-за угрозы обстрелов.

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    10 июля 2026, 12:50 • Видео
    МОК снял санкции с России. Что это с ним?

    Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

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    10 июля 2026, 10:28 • Новости дня
    Аэропорт во Флориде официально назвали в честь Дональда Трампа

    Аэропорт Палм-Бич официально переименовали в честь президента США Трампа

    Tекст: Мария Иванова

    Впервые в американской истории крупная воздушная гавань получила имя действующего главы государства, а в августе ее международный код сменится на инициалы политика.

    Международный аэропорт Палм-Бич в Южной Флориде официально получил имя действующего президента США, передает Sky News.

    Процесс ребрендинга, включающий установку новых вывесок, займет несколько недель, а трехбуквенный код аэропорта изменится с PBI на DJT 18 августа.

    Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social назвал это событие огромной честью. «Это очень большой день в Палм-Бич, штат Флорида, где для меня было огромной честью, что Международный аэропорт Палм-Бич был переименован путем впечатляющего голосования в Международный аэропорт имени президента Дональда Дж. Трампа», – написал американский лидер.

    Первым самолетом, прибывшим в переименованную воздушную гавань, стал Boeing 757 компании The Trump Organization. На борту находился сын президента Эрик Трамп, который отметил, что его отец заслуживает этой чести больше, чем кто-либо другой.

    Закон о переименовании, подписанный губернатором Флориды Роном Десантисом ранее в этом году, обойдется примерно в 5,5 млн долларов. Семья Трампа регулярно пользуется этим аэропортом при посещении резиденции Мар-а-Лаго. В январе участок дороги от аэропорта до поместья также был назван в честь президента.

    Кроме того, в Теннесси мост на трассе I-40 был переименован в мост Дональда Дж. Трампа. Министр финансов Скотт Бессент заявил на церемонии, что президент, набравший 82% голосов в округе Джефферсон на выборах 2024 года, полностью заслуживает этого. В апреле Госдепартамент США анонсировал выпуск памятных паспортов с портретом и подписью Трампа к 250-летию Декларации независимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле губернатор Флориды Рон Десантис подписал закон о переименовании международного аэропорта Палм-Бич в честь Дональда Трампа.

    Ранее связанные с семьей президента структуры подали документы на регистрацию соответствующих брендов и аббревиатуры DJT.

    К 250-летию американской независимости власти США выпустят новые паспорта с портретом главы государства.

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    11 июля 2026, 03:10 • Новости дня
    Axios: Трамп выдвинул Ирану ультиматум по Ормузскому проливу

    Axios: Трамп потребовал у Ирана открыть Ормузский пролив

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация американского президента Дональда Трампа потребовала, чтобы Иран публично признал Ормузский пролив открытым, и пообещал прекратить обстреливать коммерческие суда.

    Администрация Трампа заявляет, что Иран нарушил меморандум о взаимопонимании, подписанный с США три недели назад, неоднократно обстреливая коммерческие суда в проливе и вокруг него.

    Эти атаки привели к нескольким перестрелкам и поставили соглашение на грань срыва. На этой неделе Трамп объявил, что режим прекращения огня «закончился».

    «Официальные лица США заявляют, что невыполнение Ираном столь простого обязательства вызывает серьёзные сомнения в его готовности и способности выполнять гораздо более сложное ядерное соглашение», – пишет Axios.

    Ожидается, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и министр иностранных дел Омана Сайид Бадр аль-Бусаиди встретятся в субботу в Маскате, чтобы обсудить Ормузский кризис.

    В последние недели, еще до подписания меморандума о взаимопонимании, Оман объединился с США и их союзниками в Персидском заливе, открыв южный канал у своего побережья для прохода судов через пролив.

    Иран был в ярости из-за того, что этот шаг ослабил его позиции на переговорах. Официальные лица США заявляют со ссылкой на переговорщиков, что радикальные элементы внутри Ирана открыли огонь по кораблям, чтобы вернуть себе рычаги влияния.

    На публике иранские переговорщики, командиры Корпуса стражей исламской революции и другие высокопоставленные чиновники едины в своем требовании, чтобы Тегеран сохранил контроль над судоходством через пролив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг американские и иранские военные вновь обменялись массированными ударами. Американский лидер заявил о продолжении переговоров с Ираном вне перемирия, но Тегеран это категорически отверг.

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    11 июля 2026, 05:55 • Новости дня
    Сенаторы США договорились с Трампом о новых антироссийских санкциях

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация американского президента Дональда Трампа и сенаторы США согласовали обновленный законопроект об антироссийских санкциях, предполагающий ограничения против покупателей российских энергоносителей для усиления давления на Москву.

    Четыре американских сенатора согласовали с президентской администрацией продвижение обновленного документа об ограничениях против Москвы, передает Reuters.

    «Мы с гордостью сообщаем, что достигли соглашения с администрацией Трампа о продвижении обновленного законопроекта о санкциях против России. Мы очень довольны этим значительным прогрессом и ожидаем, что законопроект будет представлен в ближайшее время», – говорится в заявлении сенаторов Ричарда Блюменталя, Линдси Грэма (внесен в России в список террористов и экстремистов), Жанны Шахин и Роджера Уикера.

    Проект предусматривает наказание для государств, сотрудничающих с российской стороной и покупающих ее нефть и газ. Линдси Грэм после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве пояснил, что новые меры дадут Дональду Трампу рычаги для содействия завершению конфликта.

    Ранее американский лидер провел переговоры с Зеленским в Анкаре, пообещав предоставить лицензию на производство комплексов Patriot. По словам главы Белого дома, Москва и Киев стремятся завершить спецоперацию на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД,  Путин заявил, что западные авиакомпании понесли потери из-за антироссийских санкций. Military China: Путин показал способность России противостоять санкциям. Посол МИД Трофимов заявил, что Запад не собирается снимать санкции с России.

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    10 июля 2026, 20:24 • Новости дня
    Трамп заявил о завершении режима прекращения огня с Ираном

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский лидер подтвердил готовность продолжать мирные переговоры по просьбе Тегерана, однако подчеркнул полное окончание действия соглашения о временном перемирии.

    Президент США Дональд Трамп сообщил о прекращении перемирия между Соединенными Штатами и Ираном. Он отметил, что при этом, Соединенные Штаты согласились продолжить диалог об урегулировании конфликта, передает ТАСС.

    «Исламская Республика Иран попросила нас продолжить «переговоры». Мы согласились на это, но недвусмысленно заявили, что режим прекращения огня завершен», – написал политик в соцсетях.

    Напомним, США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В результате воздушных атак погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В июне стороны подписали меморандум о немедленном прекращении боевых действий на всех фронтах.

    Позже в Швейцарии прошли консультации при посредничестве Дохи и Исламабада. Однако, в ночь на 8 июля американские военные возобновили масштабные удары. Причиной атаки стали обвинения в нарушении договоренностей по Ормузскому проливу. В ответ иранские силы нанесли встречные удары по американским военным объектам в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня Вашингтон и Тегеран договорились о временном прекращении взаимных атак.

    А в четверг американские и иранские военные вновь обменялись массированными ударами. После этого президент США Дональд Трамп объявил об окончании перемирия с Исламской Республикой.

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    10 июля 2026, 23:30 • Новости дня
    Трамп заявил о продолжении переговоров с Ираном вне перемирия

    Tекст: Катерина Туманова

    Пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что Иран попросил Соединенные Штаты продолжить переговоры, но Вашингтон ясно дал понять Тегерану, что «перемирие закончилось».

    Трамп написал на своей платформе Truth Social: «Иран попросил нас продолжить переговоры. Мы согласились, но Соединенные Штаты недвусмысленно заявили им, что перемирие прекращено!»

    Согласно последним данным Министерства здравоохранения, в результате бомбардировок США в Иране за два дня погибли 17 человек и 93 получили ранения, несмотря на подписанный между двумя сторонами меморандум о взаимопонимании по прекращению конфликта, передает телеканал Al-Hadath

    Представители американских военных заявили, что в ходе недавних ударов было поражено около 90 иранских военных целей, целью которых были системы противовоздушной обороны, склады ракет и беспилотники.

    Однако Иран обвинил США в нанесении ударов по гражданской инфраструктуре, включая мосты и железнодорожные линии, соединяющие Тегеран и Мешхед.

    По словам иранского чиновника, удары также пришлись по «периферии» атомной электростанции в провинции Бушер (на юге), которая ранее уже подвергалась обстрелам во время войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские и иранские военные обменялись  массированными ударами. В течение 8-9 июля военные США нанесли серию ударов по Ирану, назвав это ответом на действия против коммерческих судов в Ормузском проливе.

    Иранские силы ответили атаками по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании. Президент США Дональд Трамп заявил, что меморандум о прекращении огня, заключенный в середине июня, больше не действует, Минфин США обновил списки подсанкционных лиц и компаний.

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    10 июля 2026, 11:49 • Новости дня
    NYP: Новые удары США по Ирану неофициально назвали «Пощечиной»

    Возобновление американских ударов по Ирану получило кодовое название «Пощечина»

    Tекст: Мария Иванова

    В администрации Вашингтона возобновленные масштабные атаки на иранскую территорию неофициально окрестили операцией «Пощечина», рассчитывая на быстрые и болезненные действия.

    Некоторые представители американских властей в неформальной переписке и беседах используют кодовое обозначение «Пощечина» для обозначения новых атак, передает ТАСС. Такое название указывает на желание провести стремительные и жесткие боевые действия. Официально же военная кампания именуется «Эпическая ярость».

    «Он хочет, чтобы все уже закончилось. Но он не будет сидеть сложа руки, если Иран бьет по кораблям», – заявил источник в Белом доме, комментируя позицию президента Дональда Трампа.

    Масштабные удары возобновились в ночь на 8 июля. Вашингтон обвинил Тегеран в нарушении условий перемирия в районе Ормузского пролива.

    Вооруженный конфликт между странами начался 28 февраля, в ходе которого погиб духовный лидер Ирана Али Хаменеи. В июне стороны подписали меморандум о прекращении огня, после чего провели конструктивные переговоры в Швейцарии при посредничестве Дохи и Исламабада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные провели новую серию ударов по военным объектам на иранской территории.

    Между тем Израиль выразил готовность присоединиться к атакам Вашингтона.

    Ранее Пентагон официально присвоил военной кампании против Исламской Республики наименование «Эпическая ярость».

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    11 июля 2026, 04:25 • Новости дня
    В Вашингтоне озвучили ключевое требование к Ирану по ядерному вопросу

    В Вашингтоне назвали ключевое требование к Ирану по ядерному вопросу

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский чиновник из администрации президента США Дональда Трампа заявил Reuters о том, что с Ираном готовы вести переговоры, если Тегеран отдаст весь свой уроан.

    Основное требование со стороны США заключается в том, чтобы Иран передал им свои ядерные материалы. Считается, что Тегеран обладает более чем 900 фунтами высокообогащенного урана, который Трамп и другие американские чиновники называют «ядерной пылью», передает Reuters.

    Предполагается, что ядерный вопрос будет урегулирован в течение 60-дневного периода переговоров на основе меморандума о взаимопонимании, подписанного двумя странами в июне.

    «Я хочу внести ясность: если мы не получим пыль, то сделки с Ираном не будет», –  заявил один из американских чиновников.

    Он добавил, что у нас «есть много вариантов», если Иран откажется, включая военные и экономические меры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг американские и иранские военные обменялись массированными ударами. Американский лидер заявил о продолжении  переговоров с Ираном вне перемирия, но Тегеран это категорически отверг. Портал Axios узнал, что президент США выдвинул Ирану ультиматум по Ормузскому проливу.

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    11 июля 2026, 00:35 • Новости дня
    Тегеран опроверг слова Трампа о просьбе начать мирные переговоры

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран категорически отрицает инициативу возобновления мирного диалога с Вашингтоном, однако согласился принять региональных посредников для обсуждения текущей ситуации, заявил официальный представитель МИД республики Исмаил Багаи.

    После того, как президент США заявил, что Тегеран якобы сам обратился к Вашингтону с предложением продолжить мирный диалог, на что получил согласие, иранская сторона категорически отвергла данные заявления.

    «От нас не было каких-либо запросов на переговоры с США, однако, руководствуясь ответственным подходом, мы не стали отклонять запрос одного из региональных посредников по поводу визита для обсуждения текущей ситуации», – передает РИА «Новости» слова Багаи в эфире национального телевидения.

    В роли дипломатического связующего звена выступил Катар. Визит делегации направлен на проведение консультаций на фоне продолжающейся эскалации напряженности между двумя государствами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские и иранские военные обменялись  массированными ударами. Президент США заявил, что меморандум о прекращении огня, заключенный в середине июня, больше не действует, а Минфин США обновил списки подсанкционных лиц и компаний.

    При этом американский лидер в пятницу написал в Truth Social, что Иран попросил Вашингтон о переговорах.

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    10 июля 2026, 22:50 • Новости дня
    Минфин США расширил санкции против иранских банков и компаний

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские власти ввели новые ограничения в отношении восьми граждан, среди которых банкир Али Ансари, и шести организаций, связанных с финансовой системой Ирана.

    Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США сообщило, что, «после возобновления Ираном атак на международные суда в Ормузском проливе», приняло меры против иранского финансового посредника Али Ансари (Ансари), который руководит разветвленной глобальной сетью активов, приносящих выгоду лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и другим представителям иранской элиты», сказано в заявлении ведомства.

    OFAC заявило, что Ансари фактически институционализировал крупномасштабные хищения в иранском государстве, перенаправляя госсредства в обширный зарубежный портфель недвижимости и коммерческих активов для личного обогащения. Никаких доказательств приводимым заявлениям не приводится.

    Внесенные в санкционный список компании зарегистрированы в Иране, Гонконге, ОАЭ, а также в Сент-Китсе и Невисе. Ограничения затронули ключевые иранские обменные пункты, которые, по утверждению Минфина США, ежегодно перемещают миллиарды долларов в интересах подсанкционных банков.

    Напомним, в конце июня Вашингтон и Тегеран договорились о временном прекращении взаимных атак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские и иранские военные обменялись  массированными ударами. В течение 8-9 июля военные США нанесли серию ударов по Ирану, назвав это ответом на действия против коммерческих судов в Ормузском проливе.

    Иранские силы ответили атаками по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании. Президент США Дональд Трамп заявил, что меморандум о прекращении огня, заключенный в середине июня, больше не действует.

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    10 июля 2026, 13:15 • Новости дня
    Песков заявил о скором разговоре Путина и Трампа

    Песков сообщил о готовности оперативно согласовать разговор Путина и Трампа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новый разговор президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа будет оперативно согласован и проведен, как только это будет необходимо, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Особой подготовки для организации новых переговоров глав государств не требуется, передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что каналы связи между странами функционируют исправно.

    «Телефонный разговор не состоялся, здесь особой подготовки не требуется, это может очень оперативно быть согласовано, контакты наши по диалогу работают», – отметил представитель Кремля. Он добавил, что беседа будет проведена, как только в ней появится потребность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Дмитрий Песков опроверг факт телефонного разговора лидеров двух стран.

    В апреле Владимир Путин заявил Дональду Трампу о предпочтительности переговорного пути решения конфликта.

    Российский президент рассказал главе США о террористических атаках Киева на гражданские объекты.

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    10 июля 2026, 10:06 • Новости дня
    New York Post сообщила о готовности Израиля поддержать удары США по Ирану

    Израиль выразил готовность присоединиться к новым ударам США по Ирану

    Tекст: Мария Иванова

    Израиль заявил о готовности присоединиться к новым ударам США по Ирану в случае обращения Вашингтона за военной поддержкой.

    О планах возможного участия Израиля в атаках на Иран пишет газета New York Post со ссылкой на израильские источники, передает РИА «Новости»

    Один из собеседников издания подчеркнул: «Мы доказали, что поддерживаем США. Я не уверен, что это будет в их интересах, чтобы Израиль присоединился к ним ... Мы готовы сделать это снова, если потребуется».

    Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предусматривал завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Однако в ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по территории Ирана.

    Центральное командование ВС США заявило, что удары стали ответом на действия Ирана против коммерческих судов в районе Ормузского пролива. В ответ иранские военные нанесли удары по базам США в Бахрейне и Кувейте, а власти страны обвинили Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новые удары США по Ирану превзошли предыдущие по масштабу.

    Президент США ранее заявил о прекращении режима прекращения огня и переговоров с Тегераном.

    Ранее Израиль и США завершили совместную подготовку к возможному возобновлению военной кампании против Ирана и привели войска в максимальную боевую готовность.

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    10 июля 2026, 11:35 • Новости дня
    Американский удар повредил центр морской навигации в иранском порту

    Центр управления движением судов в Чабахаре получил повреждения после атаки США

    Tекст: Мария Иванова

    Инфраструктура порта на юго-востоке Ирана пострадала в результате обстрела, однако инцидент не привел к остановке движения коммерческих судов.

    Объект управления морским движением в Чабахаре пострадал из-за действий американских военных, передает ТАСС. При этом случившееся не сказалось на штатной работе гавани, а навигация продолжается в обычном режиме без каких-либо перерывов.

    8 и 9 июля местная пресса сообщала о серии взрывов. Происшествия зафиксировали в портовых городах Аккала, Бендер-Аббас, Джаск, Исфахан, Сирик и Чабахар. Кроме того, инциденты затронули остров Абу-Муса и несколько районов провинции Бушер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне осколки американских снарядов попали в городскую больницу Чабахара.

    Центральное командование вооруженных сил США подтвердило нанесение новых ударов по целям в Иране. В ответ иранские вооруженные силы атаковали крылатыми ракетами американские военные корабли у побережья Бахрейна.

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    11 июля 2026, 06:11 • Новости дня
    Трамп позвонил наследному принцу Саудовской Аравии

    Tекст: Катерина Туманова

    Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры, обсудив сотрудничество и ситуацию в ближневосточном регионе.

    «В ходе телефонного разговора лидеры двух стран обсудили сотрудничество между Королевством Саудовская Аравия и Соединенными Штатами Америки, пути его укрепления в различных областях. Лидеры также обсудили ряд региональных и международных проблем и обменялись мнениями по ним», – сообщило Saudi Press Agency.

    Стороны также оценили текущие события в регионе, включая переговоры между США и Ираном, подчеркнув важность обеспечения безопасности морского судоходства, защиты морских путей и поддержки усилий, которые способствуют региональной безопасности и стабильности, отметили в агентстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Эр-Рияд решил расширить нефтепровод в обход Ормузского пролива. США и Саудовская Аравия решили заняться производством дронов-камикадзе.


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