Трамп объявил о готовности США нацелить на Иран тысячи ракет

Tекст: Катерина Туманова

«1000 ракет заряжены и нацелены на Иран, и еще тысячи последуют немедленно, если иранское правительство выполнит свою угрозу, озвученную во многих уголках мира, совершить покушение или попытку покушения на действующего президента Соединенных Штатов Америки, в данном случае, на меня!», – приводит Reuters Слова Трампа из поста в Truth Social.

Американский лидер добавил в посте, что уже отдал все приказы, американские военные готовы, желают и способны в течение года и дольше, если потребуется, полностью уничтожить Иран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США в интервью газете New York Post заявил, что потребовал разбомбить Иран в случае своего убийства. До этого он заявил об угрозе своей жизни со стороны Ирана. Несколькими днями ранее американский лидер анонсировал очередные мощные удары по Ирану.