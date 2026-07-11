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Ученые Уругвая открыли новый вид гигантских динозавров
Открыт новый вид динозавров по найденным рыбаками позвонкам
Уругвайские ученые открыли новый вид динозавров, обитавших более 80 млн лет назад, благодаря находке рыбаков, сделанной более 30 лет назад, сообщил Республиканский университет.
Уругвайские исследователи открыли новый вид древних рептилий, чьи останки были найдены рыбаками более 30 лет назад, передает ТАСС. Древний ящер получил название Mesetasaurus protector.
«Исследователи с факультета естественных наук представили открытие огромной важности для отечественной палеонтологии: новый вид гигантского динозавра, обитавшего на севере нашей территории в эпоху динозавров и получившего название Mesetasaurus protector», – сообщили в Республиканском университете.
Ученые исследовали два хвостовых позвонка, обнаруженные в 80-е годы. Один из рыбаков передал окаменелость школе, а второй сохранил в личной коллекции. Лишь недавно эти фрагменты оказались в распоряжении палеонтологов. Выделить новый вид помогло необычное строение позвонков – углубление находилось нетипично близко к суставу.
Длина Mesetasaurus protector достигала 9-10 метров. Имя ящеру дали в честь отца-основателя уругвайского государства Хосе Артигаса, которого называли «защитником свободных народов». Это лишь второй вид динозавров, открытый на территории Уругвая, после Udelartitan celeste.
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