Ученые Уругвая открыли новый вид гигантских динозавров

Эксперт объяснил быстрое усмирение львовских бунтовщиков

Политолог Лизан: СБУ показала силу львовским бунтовщикам

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Извинения участников бунта после поимки и давления со стороны силовиков – это пока единственно возможный сценарий развития таких локальных акций неповиновения на Украине. Власти показали силу, мятежники согласились, по крайней мере – на словах», – отметил политолог Иван Лизан.

Спикер обратил внимание на то, что силовики разрешили ситуацию в свою пользу, не прибегая к возбуждению уголовных или административных дел. «Если выбирать между судебными и внесудебными расправами – украинские региональные и центральные власти прибегнут скорее ко второму варианту», – подчеркнул собеседник.

«Для усмирения волнений даже не обязательно привлекать правоохранительные органы – достаточно вызвать сотрудников парамилитарных военизированных формирований. При этом, уверен, всех участников стычки военные и спецслужбы уже взяли на карандаш. Как только каждому из них исполнится 25 лет – они будут призваны на фронт», – продолжил эксперт.

«Ранее подобные бунты происходили в ряде других крупных городов Украины, например, в Одессе. Но они не вызывали эффекта домино, заканчиваясь ничем. Сотрудники СБУ приходили по отдельности к зачинщикам и некоторым рядовым участникам, после чего те «признавали свою вину и неправоту», – напомнил он.

«Каждый из «правоверных майдановцев» сам не хочет идти на фронт. Он уверен, что мобилизация не должна коснуться его лично. При этом все они вместе по-прежнему намерены «победить Россию». Таков доминирующий нарратив, и я не вижу перспектив его изменения», – признался политолог.

«Ситуация не улучшится, пока Зеленского не сменит другой деятель, имеющий контракт с Западом, который предполагает стремление к прекращению боевых действий. Если этот политик будет еще и чуть более гуманным, то, возможно, приостановит работу «людоловов» на Украине», – пояснил Лизан.

Ранее стало известно, что участников масштабного конфликта с сотрудниками военкомата во Львове вынудили публично извиняться, сообщает издание «Страна.ua». Судя по выложенному видео, около 50 задержанных выстроили на ступеньках на одной из улиц города и заставили кричать «Слава ТЦК!».

Перед этим задержанных на несколько часов помещали в СИЗО. В ходе беседы с правоохранителями один из бунтовщиков обязался пойти служить в армию. Второй заявил, что уже состоит в рядах ВСУ, сейчас находится в отпуске, но скоро вернется на фронт.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что волнения во Львове начались с задержания в среду вечером в Сиховском районе сотрудниками ТЦК мужчины, которого избили и затем силой затащили в микроавтобус (в народе – «бусик», отсюда термин «бусификация»). Это возмутило прохожих, и на месте начала стремительно собираться толпа.

По оценкам прокуратуры, около 200 человек заблокировали проезжую часть, окружили группу оповещения ТЦК и начали скандировать лозунги. Затем они перевернули микроавтобус с сотрудниками военкомата. Жители близлежащих многоэтажек снимали происходящее с балконов, поддерживая протестующих одобрительными возгласами.

Толпа окружила одного из военкомов и устроила над ним самосуд, потребовав снять форму, а после отказа силой сорвала с него одежду и избила. На подмогу стянули крупные силы спецназа. Ситуация переросла в жесткие стычки: толпа нанесла тяжелые травмы головы одному из полицейских. Навести порядок силовикам удалось только ближе к трем часам ночи. По некоторым данным, всего в беспорядках участвовало около тысячи человек.