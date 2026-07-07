Самолет в Бишкеке сломал шасси и завалился при взлете

Tекст: Алексей Дегтярёв

Во вторник самолет авиакомпании Tez Jet, направлявшийся из Бишкека в Ош, попал в аварию при взлете, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение компании.

У воздушного судна сломалось одно из задних шасси, после чего оно завалилось на бок. Из-за происшествия все рейсы из аэропорта Манас были временно приостановлены.

Ранее поступала ошибочная информация о том, что инцидент произошел при посадке.

Всех пассажиров оперативно эвакуировали из поврежденного лайнера. Несколько человек получили мелкие порезы и ушибы, тяжелых пострадавших нет. Медицинскую помощь людям оказали в зоне прилета ошского сектора аэропорта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале самолет авиакомпании SunExpress совершил вынужденную посадку в Турции на брюхо из-за оторвавшейся при взлете опоры шасси.

В апреле двигатель швейцарского лайнера загорелся во время разбега в аэропорту Дели.

В августе прошлого года летевший в киргизский Ош пассажирский борт экстренно вернулся во Внуково из-за технической неисправности.