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Самолет в Бишкеке сломал шасси и завалился при взлете
В аэропорту Бишкека пассажирский самолет попал в аварийную ситуацию при взлете из-за поломки заднего шасси, несколько человек получили легкие травмы, сообщили в пресс-службе ОАО «Аэропорты Кыргызстана».
Во вторник самолет авиакомпании Tez Jet, направлявшийся из Бишкека в Ош, попал в аварию при взлете, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение компании.
У воздушного судна сломалось одно из задних шасси, после чего оно завалилось на бок. Из-за происшествия все рейсы из аэропорта Манас были временно приостановлены.
Ранее поступала ошибочная информация о том, что инцидент произошел при посадке.
Всех пассажиров оперативно эвакуировали из поврежденного лайнера. Несколько человек получили мелкие порезы и ушибы, тяжелых пострадавших нет. Медицинскую помощь людям оказали в зоне прилета ошского сектора аэропорта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале самолет авиакомпании SunExpress совершил вынужденную посадку в Турции на брюхо из-за оторвавшейся при взлете опоры шасси.
В апреле двигатель швейцарского лайнера загорелся во время разбега в аэропорту Дели.
В августе прошлого года летевший в киргизский Ош пассажирский борт экстренно вернулся во Внуково из-за технической неисправности.