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Вандалы осквернили почти тысячу надгробий советских воинов в Нидерландах
Неизвестные на советском военном кладбище Эревелд в Нидерландах под городом Лёсден повредили надгробия 865 красноармейцев, захороненных на территории мемориального комплекса .
В Нидерландах осквернили кладбище советских воинов. Инцидент произошел на мемориальном комплексе «Эревелд». Заявление об акте вандализма выпустил Нидерландский военный фонд, передает ТАСС.
«Мы с глубоким прискорбием узнали об актах вандализма и нанесении надписей в «Советском поле славы». Осквернение могил на военном кладбище является проявлением неуважения, которое не только наносит ущерб памяти погибших, но и глубоко затрагивает родственников, посетителей и всех, кто занимается сохранением этой истории», – подчеркнуло руководство организации.
Представители фонда сообщили о подаче заявления в полицию. Сейчас организация сотрудничает с местными властями для скорейшего восстановления поврежденных надгробий и возвращения мемориалу надлежащего вида.
На кладбище покоятся 865 жертв Второй мировой войны из бывшего Советского Союза. Большинство захороненных солдат Красной армии погибли в немецком плену или были казнены нацистами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Дня Победы вандалы повредили надгробия советских солдат на Центральном кладбище Вены.
Ранее российская дипмиссия выразила протест МИД Норвегии из-за осквернения монумента советским воинам в поселке Нейден. А в апреле неизвестные злоумышленники испачкали краской памятник освободителям Австрии на венском кладбище Герстхоф.