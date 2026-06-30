В Польше высказались о будущем Украины «под флагом Бандеры»

Косиняк-Камыш: Курс Киева на героизацию Бандеры грозит евроинтеграции страны

Tекст: Ольга Иванова

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что курс Киева на героизацию главы ОУН*-УПА* (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Степана Бандеры угрожает европейским перспективам страны, передает URA.RU. «У Украины возникнут серьезные проблемы с вступлением в ЕС, если в качестве его знамен будут выступать УПА и ОУН», – подчеркнул политик в эфире телеканала Polsat News.

Глава польского военного ведомства добавил, что с фигурой Бандеры соседняя республика не сможет стать частью Евросоюза. По его словам, Варшава намерена проводить жесткую линию и добиваться от украинских властей полного отказа от чествования лидеров националистического движения.

Косиняк-Камыш выразил уверенность, что выстраивать европейское сотрудничество на уважении к подобным историческим деятелям абсолютно невозможно. Кроме того, министр предположил существование на Украине внутренних политических сил, которые на самом деле не заинтересованы в присоединении государства к ЕС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш потребовал от Киева отменить присвоение части ВСУ имени «героев УПА».

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о выборе Киевом пути конфронтации в случае отказа уважать память жертв Волынской резни.

Эксперты предупредили о риске закрытия Киеву дороги в ЕС из-за участия Владимира Зеленского в героизации деятелей ОУН.