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    2 июня 2026, 21:40 • В мире

    Варшава поставила Зеленского перед выбором между Бандерой и «Белым Орлом»

    Варшава поставила Зеленского перед выбором между Бандерой и «Белым Орлом»
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Польша и Украина переживают очередной дипломатический кризис. Сначала Киев перезахоронил останки одного из главных руководителей ОУН (запрещенная в России экстремистская организация), а затем Владимир Зеленский присвоил элитному подразделению ВСУ почетное наименование «имени героев УПА». Теперь поляки хотят лишить Зеленского высшей госнаграды. Насколько глубоким оказался этот раскол и как он повлияет на отношения Польши с Россией?

    Бывший посол Польши в Киеве Бартош Чихоцкий отказался от украинской медали «За заслуги». Поводом стало решение Владимира Зеленского присвоить почетное наименование «имени героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана в России экстремистской и запрещенной) отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций ВСУ.

    Чихоцкий занимал данный пост с 2019 по 2023 год, дважды был награжден украинскими властями. В июне 2022 года он получил орден «За заслуги» II степени от Зеленского, а в декабре того же года ему вручил крест «За заслуги» экс-главком ВСУ Валерий Залужный. Напомним, УПА на законодательном уровне в Польше признана ответственной за Волынскую резню 1943-1944 годов.

    Речь идет об этнической чистке, в ходе которой националисты с особой жестокостью уничтожили до 100 тыс. польских мирных жителей – женщин, детей и стариков. Премьер-министр страны Дональд Туск, несмотря на общую союзническую позицию, жестко предупредил Киев: «Если мы поссоримся из-за прошлого, кто-то другой выиграет будущее. Президент Украины должен это, наконец, понять».

    Более того, польские политики вновь напомнили, что с такой исторической политикой вступление Украины в Евросоюз будет заблокировано. Экс-премьер страны Лешек Миллер назвал действия Зеленского «плевком в лицо поляков», а первый президент республики Лех Валенса заявил, что «воздавая честь бандитам из УПА», Киев оскорбил «всех убитых» граждан.

    В свою очередь нынешний лидер государства Кароль Навроцкий инициировал процесс лишения Зеленского высшей польской государственной награды – ордена Белого Орла. По его мнению, прославление подобных исторических формирований на официальном государственном уровне демонстрирует ментальную неготовность Киева стать частью «европейской семьи».

    Представители украинского МИД выразили сожаление по поводу возникшего скандала. Они подчеркнули, что для бойцов ВСУ образ УПА символизирует исключительно борьбу против советской власти и «имперской политики Москвы», а само переименование ни в коем случае не было направлено против польского народа. Таким образом, между странами продолжается острейший дипломатический кризис, который польские и европейские СМИ называют новым витком исторического конфликта.

    Больше года Варшава и Киев двигались к компромиссу в вопросе своего отношения к прошлому. В конце 2025 года Украина частично сняла многолетний мораторий и разрешила польским специалистам проводить поиски и эксгумацию могил польских жертв Волынской резни на своей территории (в Ровненской и Тернопольской областях). Но, как говорят эксперты, последовавшая «героизация» палачей Волыни обнулила этот прогресс.

    «На мой взгляд, нынешняя эскалация вокруг орденов – это пока не признак окончательного исчерпания дипломатических каналов, не сугубо ритуальный «обмен любезностями» для внутренней аудитории. Украинский вопрос как никогда остро стал фактором именно внутренней политики Польши, и он бросает негативную тень не только на отношения с киевским режимом, но и на связи с США и Евросоюзом», – считает политолог-полонист Станислав Стремидловский.

    Собеседник подчеркивает, что сейчас совпало несколько факторов, запущенных действиями Зеленского, который «поставил правительство Дональда Туска на минное поле». «Президент Кароль Навроцкий позиционирует себя как проамериканского политика, тогда как коалиция Туска всегда в большей степени ориентировалась на Брюссель, Берлин, Париж и Лондон», – отмечает спикер.

    По его словам, в этом контексте 8 июня станет для кабинета моментом истины: на заседании капитулы Навроцкий намерен поставить вопрос об отзыве награды у Зеленского. «Туска поставили в неловкое положение. Подпишет – тогда Киев почти наверняка воспользуется поводом, чтобы исключить Польшу из ведущих европейских форматов по украинскому конфликту. Не решится подписать – получит колоссальный имиджевый удар на внутреннем поле», – полагает полонист. Что касается исторической подоплеки –

    блокировка эксгумации жертв Волынской резни и героизация воинов УПА и СС «Галичина» говорят о том, что Киев к примирению не готов.

    «Даже при правительстве «Права и справедливости» никакого реального сближения не было. Еще в 2017 году Ярослав Качиньский прямо сказал: «С Бандерой Украина в Европу не войдет». Сейчас очевидно, что офис Зеленского рассчитывает извлечь из этого кризиса куда больше дивидендов, чем потеряет от ухудшения отношений с Польшей», – рассуждает Стремидловский.

    По мнению политолога, здесь просматриваются два сценария. «Либо дела у Зеленского с украинскими националистическими кругами настолько плохи, что он бросает им эту символическую кость, страхуясь от военного переворота, либо кто-то из серьезных внешних игроков втянул его в эту авантюру, что-то пообещав, и тогда Украина в данной интриге – всего лишь разменная карта, а настоящей целью изначально была дестабилизация самой Польши», – говорит спикер.

    «Разрыва военно-политического альянса Варшавы и Киева в нынешней ситуации не произойдет. Обе стороны скованы требованиями внешних сил, куда более мощных, чем любое местное правительство. Однако нынешняя эскалация ценна тем, что выводит в публичную плоскость реальные настроения польского общества. То, что поляки давно говорят на кухнях и на улицах, теперь звучит с высоких трибун», – добавляет Александр Дудчак, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ.

    По его словам, культ Бандеры, Шухевича, Коновальца «и прочей нацистской нечисти, захоронения эсэсовцев как национальных героев – это мощнейший раздражитель, который не является общепринятым даже внутри самой Украины». «Там тоже раздаются голоса, напоминающие, что бандеровщина – идеология сугубо западенская, чуждая остальной стране», – подчеркивает эксперт. Как считает Стремидловский,

    внутрипольская дискуссия – считать ли бандеровщину приемлемой платой за союз против России или категорически отвергать ее – на самом деле укладывается в простую формулу: «ругай власть, пока ты в оппозиции».

    «Самые ярые критики Зеленского сейчас – «Право и справедливость». Но когда та же партия находилась у власти, она вполне спокойно мирилась с постоянным «потрясанием воздуха» из-за Бандеры и Волыни, повторяя, что Украина – это жало против России», – пояснил эксперт.

    По мнению Дудчака, за тезисом «нужно закрыть глаза на Бандеру ради сдерживания России» часто стоит циничный прагматизм. «Расчет такой: пусть украинцы убиваются на фронтах, пусть эта идеология сама отправляет их на убой. На остатках истощенного войной населения Западной Украины можно будет почувствовать себя хозяевами, получить ресурсную базу, а возможно – продавить изменения в законы, дающие полякам особые права и льготы для скупки недвижимости», – считает эксперт.

    По его оценке, у многих польских политиков «сохраняется зуд несбывшейся империи, мечты о расширении влияния и фактическом контроле над территориями без формальной аннексии, в неоколониальной модели». «Именно этот циничный прагматизм, а не подлинное примирение, часто диктует призывы «не ссориться», – полагает.

    По прогнозу эксперта, борьба с идеологическим наследием ОУН-УПА едва ли станет для Варшавы приоритетнее противостояния с Россией в обозримой перспективе. «Пока Украина сгорает в топке опосредованной войны Запада против России, бандеровская идеология прекрасно выполняет роль топлива для пушечного мяса. Лишь когда и если Западная Украина перестанет быть ничейной буферной зоной и вновь станет объектом прямых территориальных притязаний, прежние «раздражители» превратятся в casus belli», – заключил Дудчак.

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