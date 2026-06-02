Tекст: Катерина Туманова

На прошлой неделе глава киевского режима Владимир Зеленский принял решение присвоить одному из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) звание «Герои УПА*». Он пояснил, что целью этого решения является «восстановление исторических традиций национальной армии» и признание образцового поведения солдат при защите независимости страны, говорится в материале RMF24.

УПА, или Украинская повстанческая армия*, – это формирование, деятельность которого во время Второй мировой войны вызвала огромные споры в Польше из-за его ответственности за преступления против польского населения, особенно в Волыни и Восточной Галиции.

Бартош Чихоцкий, занимавший пост посла Польши на Украине с 2019 по 2023 год, дважды был награжден украинскими властями. В июне 2022 года он получил орден «За заслуги» II степени от президента Зеленского, а в декабре того же года был награжден Крестом «За заслуги» главнокомандующим ВСУ на тот момент генералом Валерием Залужным.

В заявлении, направленном СМИ, Чихоцкий объявил, что в связи с решениями президента Украины, «отдающими дань уважения УПА и пособнику немецких нацистов», он вернул полученную награду.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Польше обвинили Дональда Туска в оправдании бандитов УПА. Власти польского Люблина сняли флаг Украины со здания мэрии. Лидер коалиции «Конфедерация польской короны» Гжегож Плачек потребовал лишить Зеленского ордена Белого Орла.