Президент Финляндии отверг обвинения в адрес России из-за украинских дронов
Стубб опроверг информацию о перенаправлении украинских дронов Россией
Опираясь на данные национальной разведки, Хельсинки признал неправдоподобной версию западных СМИ о том, что Москва с помощью помех якобы намеренно перенаправляет украинские беспилотники в Финляндию.
Финский лидер Александр Стубб прокомментировал недавние инциденты с появлением беспилотников на территории страны, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что доверяет данным национальных ведомств больше, чем статьям иностранных газет.
«Начнем с того, что президент и главнокомандующий больше прислушивается к силам обороны, ВВС и разведке, чем к Telegraph. И исходя из этого, я не считаю правдоподобной мысль о том, что Россия в настоящее время намеренно направляет беспилотники в сторону Финляндии», – заявил политик.
Ранее британское издание Telegraph опубликовало материал, в котором утверждалось, что Москва якобы использует помехи GPS для изменения курса украинских аппаратов в сторону стран НАТО.
С конца марта местные власти несколько раз сообщали об обнаружении дронов. Расследования показали, что аппараты имеют украинское происхождение, при этом как минимум три из них несли неразорвавшиеся боеприпасы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД Финляндии обновило инструкции безопасности из-за прилетов украинских беспилотников.
Президент страны Александр Стубб исключил наличие прямой военной угрозы государству.
Ранее Хельсинки и Таллин потребовали от Киева полного прекращения полетов дронов над своими территориями.