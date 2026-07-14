Орбан пригрозил Мадьяру сопротивлением со стороны Венгрии

Орбан: Венгрия будет сопротивляться действиям Мадьяра

Tекст: Антон Антонов

Орбан опубликовал в соцсетях черно-белую фотографию нынешнего премьера с подписью «Демократическая Венгрия 1990-2026», сообщает РИА «Новости».

«Если президента насильно отстранят от должности, то у Венгрии есть право сопротивляться. И мы будем это делать», – заявил Орбан.

Поводом стал принятый в понедельник парламентом пакет конституционных изменений.

Орбан заявил, что партия «Фидес» не признает законными насильственные методы автократии и решения нового президента, подчеркнув, что сегодня власти расправляются с президентом, а завтра смогут отстранить любого.



Как писала газета ВЗГЛЯД, парламент Венгрии утвердил поправку к конституции об отстранении президента Шуйока от должности.

Это уже 17-я поправка, предложенная Мадьяром. Мадьяр предупредил, что если президент не подпишет документ в течение пяти дней, будет инициирована процедура импичмента.

Депутаты оппозиционных «Фидес» и «Христианско-демократической народной партии» бойкотировали заседание, однако партия Мадьяра «Тиса» обладает конституционным большинством, и поправка была одобрена. Глава фракции «Фидес» Гергей Гуйяш ушел в отставку в знак протеста, а лидер «ХДНП» Бенце Ретвари назвал случившееся траурным днем для венгерской демократии.

В июне парламент Венгрии по инициативе партии «Тиса» принял конституционную поправку об ограничении двух сроков для премьера, которую в стране назвали «законом имени Орбана».