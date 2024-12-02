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«Русхимальянс» подал иск к нидерландской «дочке» Linde
«Русхимальянс» подал в российский суд иск к Linde Holdings Netherlands No3 BV
Компания «Русхимальянс» инициировала судебное разбирательство против нидерландской дочерней структуры Linde, подав иск в российский суд 30 ноября. Сумма иска пока не разглашается.
По данным из картотеки арбитражных дел, «Русхимальянс» подал очередной иск к нидерландскому подразделению германской группы Linde, пишет ТАСС. Исковое заявление зарегистрировано 30 ноября, однако сумма требований в документах не указана.
Ранее в 2022 году Linde, выступавшая EPC-подрядчиком и поставщиком оборудования для комплекса в Усть-Луге, уведомила «Русхимальянс» о приостановке работ из-за санкций Евросоюза. В ответ на это «Русхимальянс» разорвал контракт с Linde и заявил о наличии спора, что привело к судебным разбирательствам.
В результате «Русхимальянс» смог добиться взысканий с нескольких крупных банков, включая Unicredit Bank AG и Deutsche Bank, суммарно на более чем 1,1 млрд евро.
Также суд частично удовлетворил еще один иск «Русхимальянса», обязав Linde и ее подразделения выплатить более 100 млрд рублей. Суд запретил Linde инициировать судебные разбирательства против «Русхимальянса» за пределами России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, «Русхимальянс» подал иск к германской Linde Plc и Linde GmbH, требуя 105,5 млрд рублей и привлекая в качестве третьих лиц компании, связанные с Linde, а также «Ренконс хэви индастрис».
В июне арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области полностью удовлетворил иск «Русхимальянса» к Commerzbank на 94,92 млн евро по претензиям по банковским гарантиям по контракту с Linde. Суд также наложил арест на активы, счета и ценные бумаги Deutsche Bank в России по иску компании «Русхимальянс» на сумму 238,61 млн евро или эквивалентную сумму в рублях.